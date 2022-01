Αθήνα 2022: 10 προτάσεις για φαγητό

Το μικροζυθοποιείο-taproom

Πίνουμε craft μπίρα εκεί που παράγεται.

☛ Paragon Brewery & Taproom, Λεμεσού 3, Ηλιούπολη, Τ/6981-947030

Σε ένα παλιό σιδεράδικο της Ηλιούπολης βρήκε στέγη το μικροζυθοποιείο που σερβίρει φρέσκια μπίρα λίγα μόνο μέτρα από το σημείο όπου παράγεται. Η τζαμαρία πίσω από το μπαρ είναι το μόνο που χωρίζει τις μεγάλες δεξαμενές από τους θαμώνες, ενώ η ομάδα της Paragon ενημερώνει για το line up της ημέρας: τη δική τους, crispy american ipa, που έχουν βαφτίσει «Άρρηκτο», μια ισορροπημένη καπνιστή stout από τη Ζυθοποιία Αναστασίου στο Χαλάνδρι, μια λεμονάτη belgian saison και τουλάχιστον επτά ακόμα craft μπίρες που εναλλάσσονται συνεχώς. Ο Γιάννης Ψιμούλης, που ξεκίνησε ως home brewer και τελικά παράτησε τη δουλειά του για να αφιερωθεί στη ζυθοποιία, μαζί με τη σύζυγό του Ελευθερία Παπαδάκη και τον αδερφό της Τάσο Παπαδάκη, είναι οι άνθρωποι πίσω από το πρότζεκτ και είναι πάντα πρόθυμοι να καθοδηγήσουν και να προτείνουν νέες γεύσεις. Οι ξεναγήσεις στον χώρο παραγωγής αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγο καιρό.

To talk of the town εστιατόριο

Δοκιμάζουμε τη νέα ελληνική κουζίνα του Λουκά Μάιλερ.

☛ Λινού Σουμπάσης και ΣΙΑ, Μελανθίου 2, Ψυρρή, Τ/210-3220300

Χυλωμένες ρεβιθάδες με τρυφερά μοσχαρίσια μάγουλα, χοντρά μακαρόνια με πρόβεια κρέμα και τραγανό σιτάρι, φασολάδες με παστά ψάρια, σούπες λαχανικών, αλλά και κακαβιές, κολιούς περασμένους με το φλόγιστρο, λυθρίνια στο τηγάνι. Αυτά είναι μερικά από τα φαγητά που θα βρείτε, ανάλογα με την ημέρα, στο νέο εστιατόριο της Μελανθίου, που έχει κάνει αίσθηση. Μπορεί να αυτοπεριγράφεται ως «απλό», αλλά φαίνεται πως το απλό, καλομαγειρεμένο, νέο ελληνικό φαγητό ήταν κάτι που μας έλειπε. Δοκιμάστε τη σαλάτα με τα βραστά λαχανικά και το εξαιρετικό λαδολέμονο και θα καταλάβετε γιατί είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που σερβίρουν.

Η πρώτη ύλη, με όλη της τη ρουστίκ ομορφιά, είναι το βασικό μέλημα του σεφ. Τον χώρο, που λειτουργεί και ως πωλητήριο φυσικών κεριών, συνυπογράφουν η Μυρσίνη Λινού (Ύψιλον) και ο Γιώργος Σουμπάσης (Morning Bar).

Η στάση για πρωινό

Τρώμε χειροποίητα κρουασάν και βουτυρένια bun κάρδαμου.

☛ Fika, Βούρβαχη 6, Ακρόπολη, Τ/210-9226010

Αν είστε φαν του κάρδαμου, περάστε μια βόλτα από το Fika και ρωτήστε την baker Ιφιγένεια Ζάχου για το τραγανό, βουτυράτο cardamom bun που φτιάχνει στο ανοιχτό εργαστήριό της. Πάει τέλεια με τον specialty καφέ που το κατάστημα προμηθεύεται από την Kudu και μπορείτε να το πάρετε σε πακετάκι για να συνεχίσετε από εκεί τη βόλτα προς την Ακρόπολη ή το κέντρο. Στη βιτρίνα θα δείτε επίσης χειροποίητα προϊόντα βιενουαζερί, όπως κρουασάν βουτύρου, danish με κόκκινα φρούτα, λευκή σοκολάτα και σπιτική κρέμα αμυγδάλου ή croque-madame σε φύλλο κρουασάν. Όλα φρεσκοψημένα. Με δικό τους γιαπωνέζικο milk bread φτιάχνουν και ωραία σάντουιτς. Απολαυστικό και το μπανανόψωμο με προζύμι.

©ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ

Το κρασί χωρίς σταφύλια

Παίρνουμε γεύση από πειραματισμούς στο πολυαναμενόμενο all day στέκι των Πετραλώνων.

☛ Line, Αγαθοδαίμονος 37, Κάτω Πετράλωνα, Τ/210-3421311

Κάτι ξεχωριστό που μαγειρεύεται εδώ και καιρό ανοίγει τις πόρτες του στο τέλος Ιανουαρίου. Ως ένα all day μαγαζί που βασίζεται στη βιωσιμότητα και αξιοποιεί όλα τα υποπροϊόντα που παράγει συστήνεται το Line στα Πετράλωνα. Περίσσεψαν, παραδείγματος χάρη, κομμάτια φρούτων από τα κοκτέιλ; Θα γίνουν κρασί. Τίποτα δεν θα πηγαίνει χαμένο. Οι Νίκος Μπάκουλης και Βασίλης Κυρίτσης (από την ομάδα των Clumsies) και ο Δημήτρης Νταφόπουλος, συνδημιουργός των αναψυκτικών Three Cents, εμπνέονται από τη διαδικασία της ζύμωσης και οραματίζονται από μικροζυθοποιήσεις μέχρι ιδιαίτερα προζυμένια ψωμιά. Η Φαίδρα Μαυροειδή Σβανά έχει αναλάβει τα τελευταία, ενώ ο Παύλος Κυριάκης θα επιμελείται το all day μενού.

Το καφέ-βιβλιοπωλείο

Διαλέγουμε βιβλία στο πιο cosy περιβάλλον.

☛ Zatopek, Παναγή Τσαλδάρη 209, Καλλιθέα, Τ/211-7351013

Ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως καφέ και μπαρ, έχει γίνει αγαπημένο μας στέκι για χαλαρή έξοδο και, από μόνο του, λόγος που θέλουμε να πηγαίνουμε στην Καλλιθέα. Ο Δημήτρης Ανανιάδης, αφού εργάστηκε για χρόνια σε εκδοτικούς οίκους ως επιμελητής και μεταφραστής, αποφάσισε μαζί με τη σύντροφό του Εύη Γεροκώστα να στήσουν στη γειτονιά τους έναν ζεστό χώρο, όπου όλοι θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο. Ιδανικό για όσους θέλουν να φέρουν το λάπτοπ τους και να δουλέψουν, να μελετήσουν ή να χαζέψουν κλασικές και νέες εκδόσεις, το Zatopek προσφέρει επίσης προσεγμένα ροφήματα και σνακ: από βιολογικό τσάι και ελληνικά κρασιά μέχρι σπιτικές τάρτες και σάντουιτς με προζυμένιο ψωμί. Δοκιμάστε εκείνο με τη μορταδέλα Δράμας και το γαλλικό κατσικίσιο τυρί. Ανάμεσα στα βιβλία, τα φυτά και τα mix and match έπιπλα θα βρείτε σίγουρα τη γωνιά σας.

Η πιτσαρία της γειτονιάς, εκσυγχρονισμένη

Παραγγέλνουμε πίτσα σαν της Νάπολης.

☛ Alio Neighborhood Pizzeria, Ηρακλείτου 71, Χαλάνδρι, Τ/210-6086304

Upgrade στην πιτσαρία της γειτονιάς είπε να κάνει το «αδερφάκι» του Alio. Η ομάδα του δημοφιλούς ιταλικού εστιατορίου (Άκης Βαρθαλάμης, Παναγιώτης Λουκάκος, Γιάννης Λουκάκος) εμπνεύστηκε τη street εκδοχή του που ταΐζει ποιοτική, νεο-ναπολιτάνικη πίτσα τους κατοίκους Χαλανδρίου και πέριξ. Φουσκωτό στεφάνι, αλλά λίγο πιο τραγανή, «νεοϋορκέζικη» βάση σε σχέση με την κλασική ναπολιτάνικη είναι τα χαρακτηριστικά του ζυμαριού που ωριμάζει για 48 ώρες. Στα hit του καταλόγου: η bolognese με σιγομαγειρεμένη σάλτσα από μοσχαρίσιο κιμά, μοτσαρέλα fior di latte και κρέμα ricotta και η bianca με burrata, prosciutto cotto, ντοματίνια και φιστίκι Αιγίνης.

To deli

Χαζεύουμε προϊόντα ανεξάρτητων παραγωγών.

☛ Grapes & Salt, Παυσανίου 16, Παγκράτι, Τ/6945-295924

Με προϊόντα Ελλήνων παραγωγών γεμίζει τα ράφια του όμορφου παντοπωλείου της η Βαλεντίνα Μπουμπουρίδη. Η ίδια ζήτησε από τους Athens Creative να σχεδιάσουν το παγκρατιώτικο deli, επέλεξε τα τρόφιμα δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και στο ντιζάιν και συνεχίζει καθημερινά να ψάχνει καινούργια πράγματα για να εμπλουτίσει την γκάμα του. Τυριά, αλλαντικά, κρασιά μικρής παραγωγής, βούτυρα καρπών και ιδιαίτερα ροφήματα, σαν αυτό με τους κόκκους κακάο, είναι μερικά από όσα μας αρέσει να ψωνίζουμε στο Grapes and Salt. Τα καλαθάκια με δικές τους επιλογές είναι επίσης βολικά για δώρα.

Το σουβλάκι

Συναντάμε ένα θρυλικό σουβλατζίδικο και σε νέα διεύθυνση.

☛ Λευτέρης ο Πολίτης, Ρόμβης 18, T/210-3310030

Την πετυχημένη συνταγή δεν την αλλάζεις. Μπιφτέκι (ή σουτζούκι πολίτικο), ντομάτα, λεπτοκομμένο κρεμμύδι με λίγο μαϊντανό, καυτερό πιπέρι και αλάτι. Αυτά είναι όλα κι όλα τα υλικά που μπαίνουν στο θρυλικό, old school σουβλάκι του Λευτέρη, από το 1951. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν αλλάζει. Το μόνο καινούργιο είναι ότι εδώ και λίγες μέρες, εκτός από την κλασική τους διεύθυνση στη Σατωβριάνδου, τα εν λόγω σουβλάκια-λουκούμια τυλίγονται και σε νέο, πολύ κεντρικό σημείο, στον πεζόδρομο της Ρόμβης, ανάμεσα στο Σύνταγμα και στο Μοναστηράκι.

Το ghost ζαχαροπλαστείο

Βρίσκουμε γλυκά υψηλής τεχνικής (χωρίς να βρούμε το ζαχαροπλαστείο).

☛ Madame Fraise, Υμηττού 225, Μετς, T/211-4186086 (διανομή μέσω Wolt)

Λεπτοδουλεμένα γλυκά, βασισμένα στις αρχές της γαλλικής ζαχαροπλαστικής, βρίσκουμε στο πρώτο «ghost» ζαχαροπλαστείο της Αθήνας που λειτουργεί κυρίως με διανομές. Το Madame Fraise δεν μοιάζει με συμβατικό κατάστημα. Δεν έχει ούτε βιτρίνα ούτε ταμπέλα ή πωλητές. Πρόκειται για το εργαστήριο-βάση του Ευγένιου Βαρδακαστάνη και του Γιάννη Κίκιρα, μέσα στο οποίο δοκιμάζουν τη δημιουργικότητά τους και εφευρίσκουν συνεχώς καινούργια κόνσεπτ και νέα γλυκά. Προς το παρόν, έχουμε ξεχωρίσει την Tarte Tatin, που φτιάχνουν με κρέμα αμυγδάλου και καραμελωμένα μήλα golden Ζαγορίν. Το φανταστικό πανετόνε τους είναι διαθέσιμο όλο τον χρόνο.

To speakeasy

Απολαμβάνουμε zero waste κοκτέιλ στο «κρυμμένο» μπαρ του Συντάγματος.

☛ Rumble in the Jungle, Πετράκη 1, Σύνταγμα, Τ/6980-635896

Από τον ιστορικό αγώνα μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι και του Τζορτζ Φόρμαν έχει πάρει το όνομά του το νέο κοκτέιλ μπαρ του Συντάγματος που «κρύβεται» σε κοινή θέα πίσω από ένα άλλο μπαρ. Σπρώχνοντας την κλειστή πόρτα, θα βρεθείτε να κάθεστε στην μπάρα του Rumble in the Jungle. Ο κατάλογος που έχουν δημιουργήσει οι Αλέξανδρος Τσελεπής, Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος και Συμεών Παπανικολάου περιγράφει με συντομία τα κοκτέιλ, για την παραγωγή των οποίων όμως έχουν προηγηθεί αρκετά «μαγειρέματα», ζυμώσεις, αποστάξεις, ανθρακώσεις κ.ά. Με έμφαση στη φιλοσοφία του zero waste και πειραματισμούς, έχουν προκύψει πολλές νοστιμιές. Ξεχωρίζουμε το Caught Cold (burbon, κρέμα λεμονιού, μανταρίνι) και το Her Scent (βότκα αρωματισμένη με τριαντάφυλλο, περγαμόντο και γιασεμί).