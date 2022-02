Dreamy Dimmy: Φρέσκια ελληνική ποπ

Όλα έχουν ειπωθεί ήδη από το έκτο δευτερόλεπτο. Ένα κοντινό στα μάτια της Dreamy Dimmy, στο ξεκίνημα του όμορφου βιντεοκλίπ για το κομμάτι A little too much, σου λέει όσα πρέπει να γνωρίζεις για εκείνη. H glam pop αύρα, τα χρώματα, το μεϊκάπ, το όλο στήσιμο και η μουσική απλώς προσθέτουν πινελιές. Θα το έχεις νιώσει κι εσύ: Στη μοντέρνα ποπ, η αισθητική τείνει να σκεπάζει την ουσία. Ή μάλλον η αισθητική είναι η ουσία, περασμένη μέσα από Instagram φίλτρα, αγγλικές λέξεις και πόζες. Όμως, το συγκεκριμένο κομμάτι τυχαίνει να είναι καλό. Με minimal παραγωγή και αισθαντικά φωνητικά, με τα πιο απλά μέσα δηλαδή, σε κάνει να ανυπομονείς για τα κοκτέιλ και τα καρδιοχτύπια του καλοκαιριού. Μόλις 24 ετών, η Dreamy Dimmy (κατά κόσμον Δήμητρα Ρίζου) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και στα 17 της έφυγε για μουσικές σπουδές στο Λονδίνο, όπου ξεκίνησε την μπάντα Dimmy and the Bad Heart. Μετά από ένα μεταπτυχιακό στο Music Business Management, επέστρεψε αναγκαστικά στα πάτρια εδάφη λόγω πανδημίας. Όπως μαθαίνουμε, παράλληλα με τις μουσικές της ασχολίες, σπουδάζει στη Δραματική Σχολή Τεχνών 100, ενώ το επόμενο single της θα κινείται σε disco pop χορευτικούς ρυθμούς. Το πιο σημαντικό είναι άλλο: H Dreamy Dimmy ανήκει σε μια γενιά που δεν καίγεται να διαχωρίσει το εναλλακτικό από το mainstream. Οκέι, έχει εμφανιστεί στο MadWalk και στο The Voice, όμως περισσότερο δοκιμάστηκε παρά καθορίστηκε από αυτά τα ανοίγματα. Το γεγονός δε ότι ανήκει στο ρόστερ της Mellowship music, μιας δισκογραφικής που προωθεί την πολυχρωμία και τη διαφορετικότητα χωρίς προφανή δίψα για βιαστικές επιτυχίες, σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεται σε καλά χέρια.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Eels – Extreme Witchcraft

Ο κύριος Ε συνεχίζει να φτιάχνει τίμια και ανέμελα ροκ άλμπουμ που πατάνε στον σταθερά απολαυστικό ήχο της κιθάρας του. Aυτή τη φορά, συμπαραγωγός είναι ο Τζον Πάρις. Ακούστε το Good night on earth διαβάζοντας τους έξυπνους στίχους, μπείτε στον ρυθμό του Grandfather clock strikes twelve και γενικώς χαρείτε έναν τύπο που στα 58 του ξέρει πώς να ξεγελάει τον χρόνο.