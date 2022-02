Kristof: «Η γενιά μας θέλει και αξίζει να ακουστεί»

Κριστόφ, Ετών 28. Αγαπημένο του χρώμα, το μπλε. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Σπούδασε πιάνο για κάποια χρόνια και μόλις πέρυσι αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών. Προηγουμένως ζούσε στο Βερολίνο, κάνοντας μουσική και λίγο σινεμά. Όταν συναντιόμαστε, έχει μόλις επιστρέψει από τη Μαδρίτη, όπου βρέθηκε για την πρεμιέρα του We are in the army now του Ηλία Αδάμ στο Teatros del Canal.

Αυτό το διάστημα προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη live παρουσίαση του νέου του δίσκου, Ψυχαγωγία, που κυκλοφορεί από την InnerEar. «Η ψυχαγωγία ως λέξη έχει κάτι το απόκοσμο», μου λέει. «Είναι η στιγμή που το έξω συναντάει το μέσα. Για μένα έχει μια κίνηση όλο αυτό. Είναι ένα ταξίδι από πάνω προς τα κάτω και το αντίστροφο. Μια ανταλλαγή, ένας θάνατος κυριολεκτικός και μεταφορικός. Είναι η αγωγή της ψυχής, η ανάκληση ψυχών από τον Άδη, η προσέλκυση των ψυχών, η τέρψη και τόσα ακόμα.

Έχει ενδιαφέρον το πόσες ερμηνείες έχει αυτή η λέξη». Ο νέος του δίσκος «μιλάει για τη μεταφορά σε άλλους κόσμους μέσα μας, εκεί που διακόπτεται η επαφή με την πραγματικότητα, σε ένα διαφορετικό μέρος ύπαρξης. Όλη αυτή η σκέψη γεννήθηκε στην πρώτη περίοδο της καραντίνας. Το ένστικτο, η έμπνευση και η φαντασία μου ήταν πολύ έντονα εκείνη την περίοδο. Επέστρεψα σε φαντασιακούς χώρους, στα όνειρα, προσπαθώντας να θυμηθώ ποια ήταν η πρώτη φορά που ψυχαγωγήθηκα. Είχα μια έντονη ανάγκη να θυμηθώ τι ήταν αυτό που με συγκίνησε πρώτη φορά. Να μεταφερθώ σε κάτι άλλο». Εκείνη την περίοδο, θυμάται, «το έξω γινόταν μέσα και το μέσα γινόταν έξω.

© Πέτρος Αρώνης

Φρόντισα τα τραγούδια να έχουν αυτή την αίσθηση. Μια ισορροπία, δηλαδή, μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού στοιχείου, άλλες φορές φωνητικά στο κομμάτι της πρόζας και άλλες καθαρά μουσικά, παίζοντας με πειραγμένα πιάνα και απόκοσμα συνθεσάιζερς. Τα περισσότερα κομμάτια έχουν αναφορές στη μυθολογία. Υπάρχουν μαντευτές κύκνοι, ο ψυχοπομπός Ερμής, ο μύθος της Πανδώρας, κάκτοι που μεταμορφώνονται, αράχνες και μια ωδή στην ίδια την Ψυχαγωγία». Ο νέος του δίσκος είναι ο πρώτος που γράφει στη μητρική του γλώσσα, έπειτα από τρεις επιτυχημένους αγγλόφωνους, που αποκάλυψαν στο κοινό ένα πολυδύναμο ταλέντο. «Ήθελα καιρό να κάνω ένα ελληνόφωνο άλμπουμ», λέει. «Να επικοινωνήσω το εκατό τοις εκατό όσων αισθάνομαι στη γλώσσα μου. Παλαιότερα, έγραφα κάποια στιχάκια και ποιήματα στα ελληνικά, αλλά δεν μου άρεσαν. Περίμενα την κατάλληλη στιγμή, που όλα θα ήταν πιο γυμνά, πιο ώριμα, πιο άμεσα, πιο εγώ, κι αυτή η στιγμή γεννήθηκε στην πρώτη καραντίνα».

Πόσο διαφορετικός, άραγε, νιώθει από τις προηγούμενες δουλειές του; «Αρκετά. Στην αρχή έγραφα μόνο πιανιστικά κομμάτια. Ο πρώτος μου δίσκος ξεκίνησε ως πιάνο-φωνή, είχε αγγλόφωνο στίχο και σε κάθε κομμάτι μπορούσες να εντοπίσεις όλο τον αυθορμητισμό και τα λάθη μου. Τα τελευταία χρόνια, παίρνω πρώτα μια απόσταση. Δουλεύω με τον φανταστικό παραγωγό μου, Βασίλη Ντοκάκη, πειραματιζόμενος διαρκώς με ήχους. Τώρα έχουμε να κάνουμε με ένα άλμπουμ που μιλάει ελληνικά. Μου αρέσει η χημεία της ποπ με το πιάνο, τα contemporary classic στοιχεία, η πρόζα, τα synth. Οι καταστάσεις μάς αλλάζουν, εμείς αλλάζουμε. Βαριέμαι τα ίδια. Σίγουρα καλλιτεχνικά έχω έναν βασικό πυρήνα, αλλά μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα».

Τα δέκα κομμάτια του δίσκου διακόπτουν έστω για λίγο την επαφή με την πεζή πραγματικότητα, η οποία για τους καλλιτέχνες εν Ελλάδι δεν είναι πάντα αρμονική. «Στη μετά Covid εποχή είναι πολύ πιο δύσκολο, ειδικά ως προς το οικονομικό-βιοποριστικό κομμάτι. Χρειαζόμαστε στήριξη για την παραγωγή έργου. Η γενιά μας είναι τρομερά δημιουργική αυτή τη στιγμή σε όλα τα είδη. Θέλουμε να ακουστούμε και αξίζει να ακουστούμε. Από την άλλη, ο κόσμος έχει ανάγκη να πάει σε live, να ψυχαγωγηθεί. Αν και τα αποφεύγω, εδώ και έναν χρόνο, που κάνω πιο συχνά, λαμβάνω μια τρομερή ανταπόκριση από το κοινό, που με συγκινεί. Είναι σαν να απαλύνουν όλες αυτές τις δυσκολίες». Ανυπομονεί για τη live παρουσίαση της Ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει πρόβες για τη νέα μεγάλου μήκους ταινία της Σοφίας Εξάρχου. «Μελλοντικά θα ήθελα πολύ να κάνω κι ένα ραδιοφωνικό έργο», λέει. Η πολυσχιδής δημιουργική «φωτιά» του Κριστόφ καίει δυνατά.

Info: Το νέο άλμπουμ του Κριστόφ, Ψυχαγωγία, κυκλοφορεί σε CD, κασέτα και digital από την InnerEar.