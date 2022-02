Oι Βρετανοί Black Country, New Road επιστρέφουν με νέο rock δίσκο, εισιτήριο για τη δόξα

Όταν το όνομα των Black Country, New Road έγινε γνωστό πέρυσι τέτοιο καιρό, ορισμένοι κρατήσαμε μικρό καλάθι. Τώρα, στον δεύτερο δίσκο της, η ιδιοσυγκρασιακή ροκ μπάντα από την Αγγλία όχι μόνο διαψεύδει τους αμφισβητίες, αλλά καταθέτει και ένα αριστουργηματικό τραγούδι, που όμοιό του δύσκολα θα βρείτε στις νέες κυκλοφορίες όσο κι αν ψάξετε. Τοποθετημένο μετά τα μισά του άλμπουμ, το The place where he inserted the blade είναι ούτε λίγο ούτε πολύ η πιο συγκινητική κατάθεση του γκρουπ έως τώρα, κάτι σαν εισιτήριο για τη δόξα. Με μία διαφορά: τέσσερις μόλις ημέρες πριν από την κυκλοφορία του δίσκου, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Ισαάκ Γουντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του, επικαλούμενος λόγους ψυχικής υγείας. Δεδομένου ότι τα υπόλοιπα μέλη γνώριζαν την απόφαση καιρό πριν, το timing της ανακοίνωσης γεννά υποψίες: Μήπως τα αδιέξοδα μιας καταραμένης ιδιοφυΐας που πλησίασε πολύ τον ήλιο και κάηκε συνδυάζονται με κόλπα μάρκετινγκ; Η ειρωνεία είναι ότι οι ερμηνείες και οι στίχοι του 23χρονου Γουντ αποτελούν το πιο γοητευτικό κομμάτι αυτού του δίσκου, το αληθινό νήμα σύνδεσης με τον ακροατή, πάνω από βιολιά, σαξόφωνα, φλάουτα και άναρχες δομές. Ας μου επιτραπεί η πρόχειρη μετάφραση ενός αποσπάσματος: «Ένα Σαββατοκύριακο ήταν μόνο/αλλά στο μυαλό μου παραθερίζουμε στη Γαλλία τώρα με τις genius κόρες μας/και μου μαθαίνεις πιάνο». Ευθείες αναφορές στην Μπίλι Άιλις, αεροπλάνα Κονκόρντ, διαμερίσματα χωρίς Wi-Fi και φαντασιακά γεύματα για δύο είναι μερικά από τα στοιχεία που συγκροτούν το νέο σύμπαν των Black Country, New Road, αυτής της παράξενης μπάντας, που συνδυάζει τη μαυρίλα με την αισιοδοξία ακόμα και στο όνομά της.

Ακούστε το κομμάτι “The place where he inserted the blade”:

