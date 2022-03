Ξέρετε σε ποιά Ελληνίδα μουσικό έχει κάνει παραγωγή ο Brian Eno;

«Κάνεις καλύτερες επιλογές στα τριάντα, βρίσκεις τον εαυτό σου. Αν και δεν θα ήθελα να έχω έναν εαυτό. Είναι πληκτικό.

Θα ήθελα να πηδάω από τον έναν στον άλλον», μου ξεκαθαρίζει στα δύο πρώτα λεπτά της συνομιλίας μας. Το εννοεί. Ο ένας της εαυτός, η Σίσσυ Μακροπούλου, είναι κλασική αρπίστα και συνεργάζεται στενά με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, τον Matthias Pintscher, την Deutsche Oper και τη musicAeterna του Θεόδωρου Κουρεντζή. Ο δεύτερος, η avant-garde περσόνα που ακούει στο ψευδώνυμο Sissi Rada, φτιάχνει πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική, μια γεύση της οποίας μπορείτε να πάρετε από το νέο της άλμπουμ με τίτλο Nanodiamond. «Αυτή τη φορά αποφάσισα να δοκιμαστώ και στην παραγωγή, επομένως είναι μια δουλειά πολύ προσωπική. Ήθελα να δώσω έναν πιο πρωτόγονο ήχο και φυσικά να χρησιμοποιήσω την άρπα στο έπακρο. Οι ηλεκτρονικοί ήχοι που ακούτε προέρχονται από αυθεντικούς ήχους άρπας. Ήθελα να εξερευνήσω τις δυνατότητές της. Δεν θα ήθελα, όμως, να μιλήσω πολύ για τον δίσκο. Προτιμώ να μιλούν γι’ αυτόν όσοι τον ακούν. Θέλω να είναι μια πλαστελίνη, στην οποία ο καθένας μπορεί να δώσει το δικό του σχήμα».



Στο κομμάτι 81948 (2000 OM69), την παραγωγή υπογράφει ο Μπράιαν Ίνο. Τον γνώρισε στο Παρίσι, σε μια περιοδεία που έκανε με τον Κουρεντζή. «Πήγα στο στούντιό του και κάποια στιγμή με ρώτησε αν παίζω πλήκτρα. Άρχισα να παίζω κάτι ελεύθερα στο keyboard του και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι με ηχογραφεί. Του είπα ότι ετοιμάζω νέο δίσκο και μου λέει: “Ωραία, θα το πειράξω λίγο και θα σ’ το στείλω να το χρησιμοποιήσεις αν θες”. Κάπως έτσι, αβίαστα, προέκυψε η συνεργασία μας. Κάναμε αρκετή παρέα εκείνο το διάστημα. Είναι φοβερός τύπος και αληθινός καλλιτέχνης».

Ένα ακόμα μουσικό της είδωλο που κατάφερε να συνεργαστεί είναι η Λένα Πλάτωνος, συμμετέχοντας στα φωνητικά του Hope is the Thing with Feathers. «Η Λένα, όπως και ο Μπράιαν και ο Κουρεντζής, είναι ολοκληρωμένοι καλλιτεχνικοί τύποι. Μπορείς να δεις την τέχνη σε όλες τους τις εκφάνσεις. Από τον τρόπο που θα πιουν καφέ μέχρι το πώς θα μιλήσουν».

Η Σίσσυ έζησε χρόνια στο Βερολίνο, αλλά αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα, και ας της φαίνεται ακόμη παλαβή και άναρχη η ζωή εδώ. «Και όμως την ερωτεύεσαι την Αθήνα όπως ακριβώς πρέπει να είναι ο έρωτας: χωρίς λογική». Σύντομα ολοκληρώνει ένα τρίτο μάστερ, αυτή τη φορά στην επιστήμη της μουσικοθεραπείας, κάνοντας παράλληλα πρακτική στην παιδοψυχιατρική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», στο πλευρό εφήβων με αυτοκτονικές τάσεις. «Η μουσική είναι φάρμακο, και μάλιστα το πιο προσβάσιμο απ’ όλα». Έχει σχεδόν έτοιμους άλλους δύο δίσκους, γράφει μουσική για μια θεατρική παράσταση ενός φίλου της στη Ρωσία, ετοιμάζει τη συμμετοχή της στο φεστιβάλ ΧJazz, που θα γίνει τον Μάιο στο Βερολίνο, και παράλληλα κάνει γουίντ σέρφινγκ. «Ήταν από τους βασικούς λόγους που επέστρεψα στην Αθήνα. Το βλέπω σαν μια άρπα στο νερό. Ξέρεις, νιώθω ότι όλα έχουν το νόημά τους».

INFO

sissirada.com

Ακούστε το κομμάτι 81948 (2000 OM69) της Sissi Rada, την παραγωγή του οποίου υπογράφει ο Μπράιαν Ίνο, από το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο Nanodiamond.