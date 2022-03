Μουσική με άρωμα Ελλάδας: 5 ενδιαφέρουσες προτάσεις από την «φρέσκια» δισκογραφία που αξίζει να ακούσετε

Υπάρχει πολλή μουσική εκεί έξω φτιαγμένη για να ακούγεται βράδυ, όμως οι Sworr. μάλλον ταιριάζουν περισσότερο στο πρωί. Τέσσερα χρόνια μετά το ομώνυμο ντεμπούτο τους, που είχε κάνει αίσθηση στους θιασώτες της minimal, downtempo electronica, επιστρέφουν με το Honest. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφορεί από τη United we fly, μόνο ψηφιακά για την ώρα, λόγω καθυστερήσεων στα εργοστάσια βινυλίου. Το πρώτο που κάνει εντύπωση είναι η δουλειά που έχει γίνει στον ήχο. Στην παραγωγή, όπως λέμε. Τα κομμάτια των Sworr. φέρνουν στο μυαλό εικόνες από πίστες αεροδρομίου, γέφυρες, εθνικές οδούς. O τραγουδιστής τους, Robin K, μισός Έλληνας μισός Άγγλος, τραγουδάει με μισόκλειστο στόμα, σέρνοντας δήθεν κουρασμένα τη φωνή του πάνω σε ατμοσφαιρικούς ήχους και μαλακά beats. Στις ερμηνείες του υπάρχει μια απόσταση από το συναίσθημα, μια ψυχρότητα, που μόνο μέσα από νύξεις σε αφήνει να υποψιαστείς την εσωτερική ζεστασιά. Κατά τα άλλα, οι ενδιαφέρουσες εγχώριες κυκλοφορίες δεν σταματούν εδώ: Στο ρόστερ της United we fly ανήκει επίσης ο Theodore, που επιστρέφει με το άλμπουμ The Voyage, ένα νοερό ταξίδι στο διάστημα για ρομαντικούς και θαρραλέους. Από τη Veego records ακούμε το σάουντρακ της ταινίας Φτηνά Τσιγάρα (2000), με την υπογραφή του συνθέτη Παναγιώτη Καλατζόπουλου, σε σπέσιαλ έκδοση 500 αντιτύπων. Τέλος, το προσεχές διάστημα η Inner-Ear παρουσιάζει την καινούργια δουλειά του Λόλεκ σε παραγωγή Νίκου Βελιώτη, καθώς και τον νέο δίσκο των Thee Holy Strangers. Ηγέτης του γκρουπ παραμένει ο Alex K. των The Last Drive, με εντελώς διαφορετικό line-up όμως αυτή τη φορά, που περιλαμβάνει τον Αντρέα Λάγιο των Nightstalker.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Calibro 35 – Blanca (Original SoundtrAck)

Aν πω ότι γνώριζα την ύπαρξη της ιταλικής σειράς Blanca, θα πω ψέματα. Άκουσα το κομμάτι Ready Steady των Calibro 35 τυχαία στο ραδιόφωνο οδηγώντας, το λάτρεψα – και ύστερα αναζήτησα ολόκληρο το σάουντρακ στο οποίο ανήκει. Cinematic ήχοι χωρίς ταβάνι στις φιλοδοξίες και καταιγισμός ιδεών, από μια μπάντα που έχει τη βάση της στο Μιλάνο και το βλέμμα της στον ουρανό.