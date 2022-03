Τι κρύβεται πίσω από την παντοκρατορία των LA Lakers στο NBA τη δεκαετία του ’80;

Υποθέτω ότι έχεις ακουστά ότι υπήρχε μια ομάδα του ΝΒΑ, πίσω στα ’80s, που πήγαινε σχεδόν κάθε χρόνο στον τελικό και έφτασε να κερδίσει 5 στα 10 πρωταθλήματα. Ή ότι, στη συγκεκριμένη δεκαετία που πήρε τα πάνω της η λίγκα, η κεντρική κόντρα –με έντονες πινελιές ρατσισμού– ήταν ανάμεσα στον χαρισματικό Μάτζικ Τζόνσον και τον «εργατικό» Λάρι Μπερντ. Αυτό που ίσως ποτέ να μη φανταζόσουν είναι το πόσο απρόσμενη ήταν η πορεία των Lakers προς την κορυφή και πόσο συνέβαλε σε αυτό ο εκκεντρικός playboy –ταπεινής καταγωγής– ιδιοκτήτης τους, δρ Τζέρι Μπας. Εκείνος που έκανε σκοπό της ζωής του –πέρα από το να κάνει σεξ με όσες περισσότερες πανέμορφες γυναίκες μπορούσε– να μετατρέψει μια έξοδο στο γήπεδο στο αντίστοιχο του Μπρόντγουεϊ. Να προσθέσει δηλαδή θέαμα, μαζορέτες και φαν στο NBA, μαζί με Χολιγουντιανούς σταρ που κατέληξαν να κάνουν ουρές για μια περιζήτητη courtside θέση. Προκειμένου να συμβεί όμως αυτό, έπρεπε πρώτα να βρει τον κατάλληλο σταρ, αφού ο δύστροπος Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ δεν είχε καμία διάθεση να παίξει αυτόν τον ρόλο. Τον βρήκε τελικά στο πρόσωπο και στο μεταδοτικό χαμόγελο του ρούκι Μάτζικ Τζόνσον, του οποίου στην πορεία έγινε μέντορας και φίλος για μια ζωή.

Στο Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, με αφηγητή τον ίδιο τον πρόεδρο Μπας (τον οποίο υποδύεται έξοχα ο Τζον Σι Ράιλι), βλέπουμε πώς εξελίχθηκε η σχέση των δυο τους πίσω στο 1979. Όταν δηλαδή ο Μπας κατάφερε να αγοράσει την ομάδα, ξεπουλώντας ό,τι είχε και δεν είχε, και να πείσει τον Μάτζικ να τον βοηθήσει να χτίσουν μαζί το όνειρό του.

Προσοχή. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα «κυριλέ» αθλητικό δράμα, αλλά με μια ηδονοβλεπτική ματιά σε μια εποχή υπερβολής στα πάντα, με το τελικό αποτέλεσμα να σου αφήνει αύρα από Boogie Nights. Μια προκλητική ματιά σε μια προκλητική εποχή από μια προκλητική σειρά, η οποία, αν και δεν είναι αψεγάδιαστη, έχει για παράδειγμα τα κότσια να μιλήσει ευθέως για τον ρατσισμό στο μπάσκετ. Ειδική μνεία στο καστ, από το οποίο, πέρα από τους αξιόλογους «κράχτες» (Τζέισον Κλαρκ ως Τζέρι Γουέστ, Άντριεν Μπρόντι ως Πατ Ράιλι), ξεχωρίζει και ο ρούκι Σόλομον Χιουζ (πρώην μπασκετμπολίστας και μετέπειτα καθηγητής πανεπιστημίου) στον πιο δύσκολο από όλους τους ρόλους, αυτόν του Καρίμ.

Δημιουργοί: Μαξ Μπορενστάιν, Τζιμ Χεκτ.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 84%.

Η σειρά προβάλλεται από το Vodafone TV.