Ibidio Sound Machine: Μουσική που προκαλεί χορό μέχρι τελικής πτώσης

O κόσμος έχει αρχίσει πάλι να χορεύει. Όχι γιατί σφυρίζει αδιάφορα κάτω από το σύννεφο του πολέμου και της πανδημίας, αλλά ακριβώς επειδή η σκιά του είναι τόσο μεγάλη, που δεν αντέχεται χωρίς εκτόνωση. Από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τελευταία, κανένα δεν εκφράζει καλύτερα αυτή τη φορτισμένη ατμόσφαιρα από το Protection from evil των Ibibio Sound Machine. «Βρόμικη» electropop, που αισθάνομαι ότι κουβαλάει τόσο το σκοτάδι της εποχής όσο και την καταπιεσμένη ανάγκη όλων μας για εξωστρέφεια. Η νιγηριανής καταγωγής Ίνο Γουίλιαμς, κεντρικό πρόσωπο αυτού του λονδρέζικου σχήματος που μπλέκει εμπνευσμένα το afrobeat με την ηλεκτρονική μουσική, θα μπορούσε να εμψυχώνει ολόκληρα έθνη με τον τσαμπουκά της. Υπό μία έννοια, το κάνει. Πότε στη μητρική της γλώσσα (την ιμπίμπιο, από την οποία πήρε το όνομά του το σχήμα) και πότε στα αγγλικά, η φωνή της ενώνει διαφορετικούς κόσμους. Όπως άλλωστε και η μπάντα που την πλαισιώνει. Οι μουσικοί των Ibibio Sound Machine δεν φοβούνται την αλλαγή. Στο Electricity, το τέταρτο άλμπουμ τους, εντάσσουν ακόμα περισσότερα ηλεκτρονικά στοιχεία, βάζοντας σε θέση παραγωγού δύο μέλη του συγκροτήματος Hot Chip. Ακούστε τι συμβαίνει στην κορύφωση του Protection from evil, από το τρίτο λεπτό και μετά. Δεν θα ξέρετε τι σας βρήκε! Σε άλλα νέα γι’ αυτούς που θέλουν να χορέψουν: ο Jamie XX επέστρεψε με το κομμάτι Let’s do it again, oι Νορβηγοί Röyksopp κυκλοφορούν νέο άλμπουμ στα τέλη του μήνα, ενώ προς τα τέλη Μαΐου, το ADD festival έρχεται να καταλάβει το βιομηχανικό σύμπλεγμα της Πειραιώς 260 με ανεβασμένη, καλοκαιρινή διάθεση.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Μαρία Βουμβάκη – Μέσα σε πόλεις και σε κύματα συγχρόνως (1993)

To πνεύμα του Χατζιδάκι, οι ήχοι της Enya, οι εξομολογητικές και φιλοσοφικές τάσεις ενός ρομαντικού παιδιού. Το σπάνιο ντεμπούτο της Βουμβάκη πέταξε σαν UFO πάνω από μια θορυβώδη εποχή – και το είδαν μόνο όσοι έτυχε να κοιτάνε ψηλά εκείνη την ώρα. Ιδανικό σάουντρακ για τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, όταν το μυαλό όλων μας βρίσκεται μέσα σε πόλεις και σε κύματα συγχρόνως.