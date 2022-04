Outer Range: Το νέο sci-fi western που μάλλον είναι καλύτερο από το Stranger Things

Τι συμβαίνει όταν το άγνωστο και το ακατανόητο έρχονται και προσγειώνονται στη μέση του τραπεζιού της κουζίνας μας; Πώς αντιδρά ένας απλός άνθρωπος ή ένας απλός καουμπόι όταν εμφανίζεται μια ανεξήγητη –τέλεια στρογγυλή και χωρίς πάτο– τρύπα στη μέση του λιβαδιού του; Αυτό το απλοϊκό ερώτημα έθεσε ο δημιουργός της σειράς στον –μεγαλωμένο σε φάρμα– 54χρονο σταρ Τζος Μπρόλιν, ο οποίος, μέσα από τους ρόλους του στα κοενικά No Country for Old Men και True Grit, έχει συν-διαμορφώσει έως έναν βαθμό τη σύγχρονη αντίληψη του τι εστί αμερικανική Δύση. Ο Τζος είπε το «ναι» ακριβώς επειδή τον γοήτευσε παράφορα η ιδέα τού να έχει την ευκαιρία να ανατρέψει τα στερεότυπα του είδους. Και, κάπως έτσι, γεννήθηκε μια σειρά που μπορεί εύκολα (αλλά όχι απαραίτητα δίκαια) να περιγραφεί ως ένα μείγμα του Yellowstone με τα X-Files.

Λογικό, καθώς και εδώ πρωταγωνιστής είναι ένας ιδιοκτήτης οικογενειακής φάρμας στο –ειδυλλιακής ομορφιάς– Γουαϊόμινγκ, που έχει να διαχειριστεί εσωτερικά οικογενειακά δράματα, οικονομικά προβλήματα, σερίφηδες και δύσκολους («θέλω να σου πάρω το χωράφι») γείτονες. Η μοναδική διαφορά, πέρα από το ότι ο Μπρόλιν είναι προφανώς πολύ καλύτερος ηθοποιός από τον Κέβιν Κόστνερ, είναι αυτή η τρύπα που σου αναφέρω συνέχεια. Εκείνη που αψηφά τους νόμους της φυσικής και που κανείς δεν γνωρίζει, τουλάχιστον αρχικά, τι είναι και πού τελικά οδηγεί. Έτσι κι αλλιώς, το μόνο που ξέρει και το μόνο που θέλει να κάνει ο λιγομίλητος ήρωάς μας είναι να προστατεύσει την οικογένειά του και τα μυστικά της. Και αυτό, προφανώς, είναι κάτι με το οποίο κάθε τηλεθεατής μπορεί να ταυτιστεί. Είναι ο πραγματικός πυρήνας της σειράς και ο ουσιαστικός λόγος ύπαρξής της.

Η αλήθεια είναι πως έχουν δίκιο όσο κριτικάρουν το Outer Range για το γεγονός ότι έχει υπερβολικά πολλές υποπλοκές, που ενίοτε μπερδεύουν και κουράζουν. Αυτό όμως είναι πταίσμα μπροστά σε μια σειρά που παλεύει, με αξιοπρέπεια και αισθητική, να μας δείξει κάτι διαφορετικό. Χρησιμοποιώντας τα υπέροχα τοπία του μοναδικού αυτού τόπου, όχι απλά ως φόντο, αλλά ως οργανικό στοιχείο της πλοκής και της δράσης. Γιατί το Outer Range θυμίζει πολλά και ταυτόχρονα τίποτα. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να το πετύχεις.

ΙΝFO

Δημιουργός: Μπράιαν Γουάτκινς

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 76%

Η σειρά προβάλλεται από το Amazon Prime Video