My Space: Χριστίνα Κοντοβά, πώς είναι να βλέπεις την Ακρόπολη από το σαλόνι σου;

Custom made τραπεζαρία και καρέκλες από τη Mavriki & Cο, πίνακας του Μίλτου Μανέτα.

Στο σπίτι μου μου αρέσει Η θέα στην Ακρόπολη. επέλεξα να ζω εδώ γιατί Ήταν το όνειρό μου να ζω στο κέντρο, μου αρέσει να είμαι σε ζωντανή γειτονιά και η συγκεκριμένη θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη της Αθήνας. το σημείο όπου χαλαρώνω Η γωνία του καναπέ, που έχει και την καλύτερη θέα. το πιο χρήσιμο δωμάτιο στο σπίτι μου Το καθιστικό, εκεί όπου μαζεύεται η οικογένειά μας, τα σκυλιά μας και οι δικοί μας άνθρωποι. από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ Τα κεριά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός. μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ζω εδώ από Το λευκό χρώμα που κυριαρχεί. ανάμνηση στο σπίτι Η πρώτη φορά που μπήκε η κόρη μου μέσα και το σπίτι έγινε «σπιτικό». home accessory Βάζα. στιλ στον χώρο μου δίνει Το custom made έργο της Χριστιάννας Μοίρα, η νέον επιγραφή «In Love». μετάνιωσα που πήρα Ακριβό λευκό χαλί, γιατί με δύο σκυλιά και το παιδί στο σπίτι είναι μόνιμα λερωμένο… η επόμενη αγορά μου Αν επένδυα σε κάτι τώρα, θα ανακαίνιζα την κουζίνα. το έπιπλο που με χαρακτηρίζει Ο λευκός καναπές. για να χαλαρώσω Χαμηλώνω τα φώτα και απολαμβάνω τη θέα. με την οικογένειά μου στο σπίτι Παίζουμε, γελάμε, φωνάζουμε, χορεύουμε, αγκαλιαζόμαστε. καθημερινή ρουτίνα Πρωινό με την κόρη μου, Έιντα, καφές στο χέρι και περπάτημα μέχρι το σχολείο της. Από εκεί, πάλι περπάτημα έως το γραφείο διασχίζοντας το κέντρο. Το να περπατώ μου δίνει ενέργεια! μια τυπική Κυριακή Πρωινό που ετοιμάζουμε όλοι μαζί, καφές διαβάζοντας τα νέα, παιδικές ταινίες στην τηλεόραση και τα σκυλιά να περιμένουν την καθιερωμένη οικογενειακή βόλτα γύρω από την Ακρόπολη.

Η ίδια στον αγαπημένο της λευκό καναπέ στο σαλόνι, στον τοίχο οι κεραμικοί Γλάροι της Χαράς Παλληκάρη.

Η μικρή Πόπη στον καναπέ, πίνακας του Ronex Ahimbisibwe, στο χολ φωτιστικό από τη Mavriki & Cο.

Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς Την κόρη μου. το στιλ μου Μίνιμαλ. Αλλά στο σπίτι μού αρέσει να μπαίνει προσωπική υπογραφή με αντικείμενα που σημαίνουν κάτι και δημιουργούν ένα κολάζ του χαρακτήρα και των εμπειριών των κατοίκων. διακόσμηση Μίνιμαλ, γήινα χρώματα και statement objects. έργο τέχνης Kampala Streets του Ronex Ahimbisibwe από street gallery στην Ουγκάντα. συλλογή Κούπες από πόλεις που επισκέπτομαι. βιβλίο The Secret της Rhonda Byrne. Όταν είμαι στα κάτω μου, με κάνει να ευγνωμονώ για όσα έχω. ταινία Me Before You. brand Chloe, Armani, Max Mara. υλικό Λινό. μυρωδιά Για το σπίτι το Gingerbread. Τα αρώματα που φοράω μου αρέσει να έχουν σαν βάση το πιπέρι. Ο οίκος Hermès έχει το καλύτερο! χρώμα Οff white. pattern Ριγέ. το ιδανικό δώρο να προσφέρεις Να αφιερώσεις χρόνο σε κάποιον. Για παράδειγμα, προσφέροντάς του εισιτήρια για να δείτε μαζί μια παράσταση. style icon Coco Chanel. φετίχ Φουλάρια. μόδα Ό,τι μας εκφράζει και μας βοηθάει να νιώθουμε ο εαυτός μας. αγαπημένος προορισμός Αφρική. εστιατόριο Cardinale στο κέντρο της πόλης, Βαρούλκο για λίγη θάλασσα. ξενοδοχείο Hilton Seychelles Labriz. στα άμεσα σχέδιά μου Ένα ταξίδι οπουδήποτε μόνη μου.