We Own This City: Η σειρά που ακροβατεί ανάμεσα στο The Wire και στο True Detective

Το πιο σωστό πράγμα που γράφτηκε μέχρι τώρα για την πλέον πολυαναμενόμενη αστυνομική σειρά της σεζόν, η οποία προβάλλεται από το Vodafone TV, είναι ότι δεν είναι δίκαιο να μπούμε στη διαδικασία να τη συγκρίνουμε με το αξεπέραστο The Wire (που πρωτοπαίχτηκε πριν από ακριβώς 20 χρόνια). Για την ακρίβεια, ότι δεν είναι δίκαιο να τη συγκρίνουμε με οποιαδήποτε άλλη αστυνομική σειρά. Πώς μπορείς, ωστόσο, να μην μπεις στον πειρασμό, όταν υπάρχουν τόσες ομοιότητες; Ξεκινάμε από τους δύο ταλαντούχους δημιουργούς (Τζορτζ Πελεκάνος, Ντέιβιντ Σίμον), με την ψυχαναγκαστική εμμονή στην αυθεντικότητα, την υπέροχα ντεκαντάνς τοποθεσία (η πόλη της Βαλτιμόρης, όπου το έγκλημα ποτέ δεν έπαψε να βασιλεύει) και το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με μια αληθινή ιστορία (βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του αστυνομικού ρεπόρτερ της εφημερίδας Baltimore Sun).

Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ο Τζον Μπέρνθαλ (The Punisher, The Walking Dead, King Richard), που διαθέτει την αξεπέραστη φάτσα, την ωμότητα και το ταλέντο για να υποδυθεί τον διαβόητο αρχιφύλακα Γουέιν Τζένκινς. Τον αρχηγό δηλαδή της ελίτ αστυνομικής ομάδας Gun Trace Task Force, που επί χρόνια κατάφερνε να ξεγελά τους πάντες, κλέβοντας τους εμπόρους ναρκωτικών και όπλων που υποτίθεται ότι κυνηγούσε, πουλώντας τα κλοπιμαία πίσω στους δρόμους, κάνοντας εισβολές σε σπίτια και φυτεύοντας πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ώστε να αποπροσανατολίσουν τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Ναι, κάτι σαν τον Βικ Μάκι από το The Shield. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Γουέιν είναι υπαρκτό πρόσωπο και απείρως πιο ανελέητος και ανεξέλεγκτος. Προσοχή. Το We Own This City δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο συναρπαστικό όσο το κάνω να ακούγεται. Ας πούμε ότι πρόκειται για μια σούπερ αξιόλογη επέκταση του The Wire. Όπου, λόγω περιορισμένου χώρου (μιλάμε για μόλις έξι επεισόδια), το μωσαϊκό των χαρακτήρων είναι συγκριτικά πιο περιορισμένο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εμποδίσει όλους εμάς τους φαν του The Wire να το υποτιμήσουμε. Με άλλα λόγια, η ουσία είναι ότι μας ξεδιψάει. Δεν πρόκειται τώρα να μπούμε στο τριπάκι να μετρήσουμε πόσες φυσαλίδες βγαίνουν.