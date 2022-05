Arcadia Ego: Μια έκθεση με… ημερομηνία λήξης

ΑΡΚΑΔΙΑ. Η ΠΑΤΡΙΔΑ του θεού Πάνα, της τραγοπόδαρης θεότητας της ελληνικής μυθολογίας που συνδέεται με τη γονιμότητα, τη φύση, τον πανικό και… τον Πίτερ Παν. Από την αρχαιότητα, η Αρκαδία συμβόλιζε έναν ειδυλλιακό παράδεισο, αλλά τον 17ο αιώνα, με τη φράση «Et in Arcadia ego» («Στην Αρκαδία υπάρχω και εγώ»), ο ζωγράφος Νικολά Πουσέν υπενθυμίζει πως ακόμα και σε αυτόν τον ποιμενικό παράδεισο η μοίρα όλων είναι αναπόφευκτη. Ο πολυπράγμων εικαστικός Φώτιος Μπάλας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με μια ιδέα που εμπνέεται από τη μυθολογική αφήγηση της άνθησης και της φθοράς κάθε ζωντανού οργανισμού στην Αρκαδία. Ο χώρος της γκαλερί The Eye Altering κατακλύζεται από μάσκες και αυτοπορτρέτα του καλλιτέχνη που κατασκευάστηκαν από φυτά, βότανα, λουλούδια και ξύλα, τα οποία, μέσα στις τρεις εβδομάδες που διαρκεί η έκθεση, σιγά σιγά θα αποσυντεθούν. Δύο μικρές συμβουλές: Η πρώτη, μην επισκεφτείτε την έκθεση μονάχα μία φορά. Η δεύτερη, να είστε παρατηρητές. Τα ολάνθιστα φυτά που θα αντικρίσετε τις πρώτες μέρες σύντομα θα αντικατασταθούν από μια εικόνα μαρασμού. Τα φυτά μπορεί να μη μένουν ζωντανά, το ίδιο όμως δεν συμβαίνει με τη μνήμη.

Et in Arcadia Ego, έως 17/6, The Eye Altering, Πάικου 2, Θεσσαλονίκη – @theeyealtering_official