Ο νέος δίσκος του Bengoa είναι γεμάτος σέξι μελαγχολία

Πόσες φορές μπορείς να ακούσεις σε επανάληψη ένα τραγούδι σε μια πτήση από Αθήνα για Κύπρο; Δεν τις μέτρησα, καθώς προσπαθούσα να καταλάβω γιατί το Summer of Rain από τον νέο δίσκο Music For Your Red Parts του Bengoa, όπως είναι το μουσικό alter ego του Στάθη Καριπίδη, «μίλησε» τόσο βαθιά μέσα μου. Ο Στάθης μού έδωσε την απάντηση: «Η ραχοκοκαλιά που ενώνει όλα τα κομμάτια είναι το όνομά του· είναι ένας δίσκος που φτιάχτηκε για τα κόκκινα σημεία στο σώμα μας, τη γλώσσα, τη μύτη, τα αυτιά, τις παλάμες, τις πατούσες, τα γεννητικά όργανα. Το συναίσθημα που διέπει τον δίσκο είναι ο υποχθόνιος ερωτισμός, μια υποβόσκουσα σέξι μελαγχολία. Αυτό οφείλεται στα κυρίαρχα γκρουβάτα bassline που σε “γαργαλάνε”, γιατί το μπάσο χτυπάει μέσα σου. Είναι αποδεδειγμένο και επιστημονικά ότι οι χαμηλές συχνότητες διεγείρουν τις αισθήσεις, χτυπάνε στην καρδιά σου από άποψη ενέργειας ήχου και το μπάσο δημιουργεί παλμούς, σε πιάνει και σου μιλάει», μου εξηγεί ο ίδιος.

Ο Στάθης μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη, ήρθε στην Αθήνα για σπουδές στη Σχολή Κινηματογράφου Παπαντωνόπουλου, συνέχισε την πορεία του ως DJ κυρίως house μουσικής στην club σκηνή της Αθήνας, ενώ εξελίχθηκε και ως μουσικός παραγωγός και ιδρυτής του label B2 Recordings. Πώς αποφάσισε να κυκλοφορήσει τώρα έναν τόσο διαφορετικό δίσκο; «Δεν το αποφάσισα, μόνο του ήρθε. Εγώ με αυτά τα ακούσματα που έχει ο δίσκος μεγάλωσα, ambient, electronica, trip hop, ενώ η house ήρθε αργότερα. Κάποια από τα κομμάτια του δίσκου τα είχα ξεκινήσει από το 2012, αλλά δεν τα ολοκλήρωσα ποτέ. Λίγο πριν από την πανδημία ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται στη δεύτερη καραντίνα. Κοιμόμουν και ξυπνούσα νωρίς, είχα διαύγεια και όρεξη για δουλειά, ένιωθα ήρεμος, γειωμένος και, για πρώτη φορά, όχι θυμωμένος – δεν θυμόμουν να είχα ξαναζήσει έτσι. Η πανδημία έφερε και πολλά άσχημα, αλλά μου άλλαξε τη ζωή. Θεωρώ ότι, επειδή τα βρήκα με τον εαυτό μου καλύτερα, ό,τι μουσική είχα στο κεφάλι μου άρχισε να βγαίνει αυτόματα και στον δίσκο μου αυτόν διακρίνω μέσα Future Sound of London, Massive Attack, Alex Cortiz. Η διαδικασία ήταν λυτρωτική και έγινε μέσα σε πέντε-έξι μήνες και εν μέσω καραντίνας. Δεν ξέρω πού βρήκα τη δύναμη, έγραψα για πρώτη φορά και στίχους μόνος μου! Δεν είναι καθόλου χαρούμενος δίσκος, αλλά είναι εξιλεωτικός και απελευθερωτικός».

Στον δίσκο, ο οποίος κυκλοφορεί από το νέο label του Στάθη, Saos Record –με όνομα και logo εμπνευσμένα από τη Σαμοθράκη και τα Καβείρια μυστήρια–, συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Kevin Yost, η Idra Kayne και η Ελληνοφινλανδή V!VE, που πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ του Summer of Rain, ενώ στο βιντεοκλίπ του Someone Like You, σε σενάριο της Έλενας Σταυράκη, πρωταγωνιστεί η Έλλη Τρίγγου. «Η μουσική και το σινεμά είναι οι δύο μεγάλες μου αγάπες και θα τις ακολουθώ όσο περισσότερο μπορώ. Εξάλλου, η Έλλη μού είπε ότι είμαι ο δεύτερος καλύτερος σκηνοθέτης με τον οποίο έχει συνεργαστεί. (γέλια) Ακόμα και μουσική γράφω με σκηνοθετικό τρόπο», μου λέει ο Στάθης, που έχει σκηνοθετήσει και τα δύο βίντεο.

Αγαπημένο του κομμάτι από τον δίσκο; «Το Miribel, ένα παραμύθι για ένα φοβισμένο πλάσμα του δάσους που στην αρχή κρύβεται και στο τέλος αποφασίζει να ακολουθήσει τα μεγάλα ίχνη στο έδαφος και να εξερευνήσει το άγνωστο. Ταυτίστηκα με τη Miribel, γιατί αυτό το άλμπουμ ήταν έξω από την comfort zone μου, αλλά βρήκα το θάρρος και το έπιασα από τα μαλλιά»!

Το άλμπουμ Music For Your Red Parts είναι διαθέσιμο σε ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες και θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο την 1η Ιουλίου (η προπώληση ξεκινά τη Δευτέρα 30 Μαΐου).