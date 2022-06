Η ποπ ελευθερία της Ρετζίνα Σπέκτορ

«Θέλω να γράψω μια μπαλάντα σαν το Yesterday», είχε πει κάποτε η Ρετζίνα Σπέκτορ, «αλλά στο μυαλό μου έρχονται παράξενα τραγούδια για κεφτέδες και ψυγειοκαταψύκτες – δεν μπορώ να το ελέγξω». Πόσες φορές λέμε ή γράφουμε αυτό που σκεφτόμαστε; Η Ρετζίνα το παλεύει. Ίσως γι’ αυτό τα κομμάτια της είναι γεμάτα ανατροπές, σουρεάλ εικόνες της φαντασίας και ιδιοσυγκρασιακές συνιστώσες. Για να καταλάβεις τι εννοώ: Στο Βecoming all alone, ένα από τα πιο ελκυστικά νέα της τραγούδια, περπατάει προς το σπίτι μόνη, στον δρόμο συναντάει τον Θεό, κι εκείνος της προτείνει να πάνε για μπίρες. Μια πλούσια, πυκνή ορχήστρα συνοδεύει τη γλυκιά της ερμηνεία. Την ακούμε στα περισσότερα κομμάτια του άλμπουμ Home, before and after, που μόλις κυκλοφόρησε. Ύστερα διαβάζουμε βιογραφικά στοιχεία της δημιουργού. Η Σπέκτορ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μόσχα, ακολούθησε σπουδές κλασικού πιάνου και στα εννιά της χρόνια (1989, περίοδος της Περεστρόικα) μετανάστευσε με τους γονείς της στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα στους ανθρώπους που την πίστεψαν εκεί, πολλά χρόνια αργότερα, ήταν ο Τζούλιαν Κασαμπλάνκας των Strokes, ο οποίος την κάλεσε σε περιοδεία μαζί τους. Τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία. Αλλά μια ιστορία όχι ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα. Η indie pop της Σπέκτορ παραείναι ελεύθερη για να χωρέσει σε ραδιοφωνικά καλούπια και λίστες. Ίσως σου θυμίσει Φιόνα Απλ, χωρίς τον ανεξέλεγκτο τσαμπουκά. Ίσως πάλι νιώσεις ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη, μοναδική περίπτωση. «Νομίζω ήταν γραφτό μου να είμαι outsider», δήλωσε πρόσφατα στον Guardian. «Αλλά κοιτάς γύρω και συνειδητοποιείς ότι όλοι είναι outsiders, βασικά. Οι μπάντες, οι σκηνές, όλα αυτά, μυθοποιούνται και ταξινομούνται εκ των υστέρων».

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

SLEAFORD MODS – DIVIDE AND EXIT (2014)

Λίγο πριν από τον Ίγκι Ποπ και τον Λίαμ Γκάλαχερ, με τον ήλιο ακόμη ψηλά, οι Sleaford Mods θα βρεθούν στην Πλατεία Νερού για να μας δείξουν πώς γίνεται. Μινιμαλιστικό ηλεκτρονικό πανκ με μπόλικα νεύρα, αντρίλα και ακαταμάχητη βρετανίλα. Ο συγκεκριμένος δίσκος είναι αυτός που τους έκανε γνωστούς και περιλαμβάνει το Tweet tweet tweet, με το οποίο κλείνουν κάθε εμφάνισή τους.