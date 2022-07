Τραγούδια παραλίας

Μέσα στα τόσα εναλλακτικά και περίεργα που έχουμε παρουσιάσει από αυτήν εδώ τη στήλη, ας κάνουμε ένα mainstream διάλειμμα υπό το κόνσεπτ «τραγούδια παραλίας», που είναι και επίκαιρο. Μιλάμε για φρέσκες ποπ καταθέσεις. Όπως, ας πούμε, το Break my soul της Μπιγιονσέ. Ένα τραγούδι που, και στο γραφείο να το ακούσεις, βλέπεις ανθρώπους με μαγιό, ηλιοκαμένους σερβιτόρους και ξαπλώστρες. Η δισκογραφική επιστροφή της Queen Bey αναμένεται στα τέλη του μήνα και το Break my soul είναι ένα εξαιρετικό πρώτο δείγμα, κλείσιμο του ματιού στη house των ’90s και καλή αφορμή για χορό. Στην άλλη μεριά της παραλίας, οι Gorillaz συνεργάζονται με τον Thundercat. To αποτέλεσμα λέγεται Cracker Island και προκύπτει κάπως μονότονο δυστυχώς, θυμίζοντας τα φωνητικά του ντράμερ των Arctic Monkeys και τα μπιτάκια που όλο τάζουν χωρίς να πραγματοποιούν. Συνεχίζουμε με τo Potion του Kάλβιν Χάρις, που ξεκινάει αντισυμβατικά, με ηλεκτρική κιθάρα. Για λίγη ώρα δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι, μέχρι που ο ρυθμός και η Ντούα Λίπα βάζουν τα πράγματα σε μια σειρά. Αρκετά καλό τραγούδι, αν και χωρίς το δυνατό ρεφρέν που και οι δύο καλλιτέχνες μάς έχουν προσφέρει απλόχερα στο παρελθόν. Σε περίπτωση που αναζητάς κάτι λιγότερο δημοφιλές, το Same Wave του Βέλγου παραγωγού ΜΝ10 πατάει τα σωστά κουμπιά, με εθιστικό συνθεσάιζερ και γεύση αλατιού. Είναι ένα τραγούδι κομμένο και ραμμένο για παραλία. Τέλος, ό,τι κι αν συμβεί, υπάρχει πάντα η εγχώρια λύση της Ελένης Φουρέιρα. «Είμαι σεξουαλική και ευαίσθητη πολύ» τραγουδάει η πάντα εξομολογητική ποπ σταρ στο νέο της κομμάτι με τίτλο Poli_Ploki, για να προσθέσει λίγο παρακάτω το καθοριστικό «κι αν με ρωτάς/είμαι μπελάς».

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

ΥΑΚΟ ΤRIO – ODESSEA

Από τα πιο ενδιαφέροντα εγχώρια τζαζ σχήματα, οι Θεσσαλονικείς Yako Trio κυκλοφορούν επιτέλους ένα άλμπουμ με δικές τους συνθέσεις, έξι κομμάτια σπιτικής αίσθησης και νοερής περιπλάνησης. Ξεχωρίζει το μακροσκελές και απρόβλεπτο The Call, αλλά και το Afromacedonian Dance, που σε ταξιδεύει στη μουσική παράδοση της Μακεδονίας με afro διάθεση.