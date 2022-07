My Space: Νησιώτικη αισθητική σε ένα διαμέρισμα στο Μετς

Τάματα All we see is the sea που υπογράφει η ίδια. Στο αριστερό χέρι της, το αγαπημένο βραχιόλι της, της εικαστικού Μαργαρίτας Μυρογιάννη. Φωτ. ΑΛΙΝΑ ΛΕΦΑ

Αγαπημένο σημείο στο σπίτι Στη γωνία του καναπέ που κοιτάει την Ακρόπολη, με κουβέρτα και τσάι, ιδανικά το απόγευμα, την ώρα που δύει ο ήλιος, ή πολύ νωρίς το πρωί. Σπίτι στην Αθήνα Παράθυρο στην Ακρόπολη, πρασινάδα από ψηλά, να παίρνεις μια ανάσα μέσα στην καρδιά της πόλης. Σπίτι σε νησί Παράθυρο στη θάλασσα ή, αλλιώς, «αν η ψυχή είχε παράθυρο…». Tο τελευταίο μου σπίτι σε νησί ήταν κυριολεκτικά πάνω στο νερό. Στις φουρτούνες βούιζε ολόκληρο, έσκαγε το ξεροβόρι στα παράθυρα, λες κι ήσουν σε βαπόρι, και στις καλοσύνες άνοιγα το παράθυρο και νόμιζα πως επιπλέω στο νερό. Το νησί μου Τα επτά νησιά που έχουν στο λιμάνι τους καΐκι μου τα θεωρώ νησιά μου. Ίσως ξεχωρίζω τη Σχοινούσα, γιατί εκεί ξεκίνησα το 2015 το πρόγραμμα εικαστικής αναπαλαίωσης εγκαταλελειμμένων καϊκιών Καράβια που δεν φοβήθηκαν. Κυκλάδες Τον χειμώνα ομορφότερες! Ελλάδα Ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Τη δοξάζω καθημερινά, για το μεγαλείο που μας προσφέρει απλόχερα. ζωή στο νησί. Τα πανηγυράκια του χειμώνα, οι τόσο ευδιάκριτες εναλλαγές των εποχών, με τα λουλούδια, τις παραδόσεις και τις γιορτές. Ένα κομμάτι του πολιτισμού μας που χάνεται στα πολύβουα στενά της πόλης. καλοκαίρι στην Αθήνα Σπάνιο, αλλά, αν μου συμβεί, αγαπώ το θερινό σινεμά, μια βόλτα στη Βουλιαγμένη και στους άδειους δρόμους του κέντρου. Ζωή στην πόλη Μου αρέσει το Λονδίνο και η άναρχη και τόσο γοητευτική πλευρά της Αθήνας. Έχοντας μεγαλώσει στο Μετς ως παιδί, περπατάω όλο το κέντρο με κλειστά τα μάτια. Το μότο μου What you seek is seeking you. Το στιλ μου Radical chic & ethnic. Μου αρέσουν πολύ τα κοσμήματα, τα μπλου τζιν, οτιδήποτε αέρινο ινδικό, τα τσοκαράκια μου και το καλάθι μου. Μαγιό ERES. Γούρι Ένα φυλαχτό. Island landmark Τα βοτσαλωτά των Σπετσών – το νησί των παιδικών μου χρόνων. Γεύση Αμυγδαλωτό. Πρωινό Ελληνικός διπλός σκέτος, δεν τρώω ποτέ το πρωί, εκτός κι αν υπάρχει κέικ στο σπίτι. Ποτό Σούμα και μαργαρίτα. Ξενοδοχείο Ο ξενώνας Αργαλειός στη Δονούσα. Όποτε πηγαίνω, σβήνουν αυτόματα οι διακόπτες, μπορώ να κοιμάμαι για μέρες. Κυκλαδίτικη διακόσμηση Λευκή βάση με πολύχρωμες λεπτομέρειες εμπνευσμένες από το κάθε νησί με μια πιο σύγχρονη ματιά. Δεν είμαι ούτε του φολκλόρ ούτε του μοντέρνου-μίνιμαλ, μου αρέσει το πάντρεμα των δύο και η προσωπική ματιά του καθενός. ρουτίνα ομορφιάς Δεν κάνω πολλά, αντηλιακό το πρωί και μια κρέμα το βράδυ πριν κοιμηθώ. Αξεσουάρ Το καλάθι μου Παραλία Κέδρος στη Δονούσα, το παραλιάκι στο Αντικέρι, ο Άγιος Σώστης στη Μύκονο εκτός σεζόν. Διαδρομή Από τη Χώρα της Αμοργού προς Κάτω Μεριά, την ώρα που δύει ο ήλιος, με δυνατή μουσική και καλή παρέα. Στιγμή της ημέρας Βουτιά στη θάλασσα. Κάθαρση!

Οι διακοπές ξεκινούν όταν Κλείνω το κινητό.

Κεραμικά All we see is the sea. Φωτ. ΑΛΙΝΑ ΛΕΦΑ

Στην τραπεζαρία του σπιτιού, πάνω στην κονσόλα, κεραμικά και γλυπτό έργο του Διαμαντή Αϊδίνη και δεξιά, λάμπα από το Conran shop στο Λονδίνο, δώρο του αδερφού της για τα γενέθλιά της. Φωτ. ΑΛΙΝΑ ΛΕΦΑ

Στον μπουφέ, αντίκα-ρολόι της προγιαγιάς της, διακοσμητικό μάτι Lito x Objet, μεταλλική φιγούρα-γλυπτό της ίδιας. Φωτ. ΑΛΙΝΑ

ΛΕΦΑ

Στην είσοδο του σπιτιού, οι τσάντες και τα παπούτσια της και ένα fair trade σκαμπό, φτιαγμένο από ανακυκλωμένο ποδήλατο. Φωτ. ΑΛΙΝΑ

ΛΕΦΑ

Θυμιατά και κεραμικά: καθημερινή συνήθειά της το πρωινό λιβάνισμα. Φωτ. ΑΛΙΝΑ ΛΕΦΑ

Στο μπαλκόνι, η «Καράβα» –παραδοσιακό κυκλαδίτικο παιχνίδι του ’70 από τενεκέ λαδιού– που δημιουργεί η ίδια την περίοδο των Χριστουγέννων. Φωτ. ΑΛΙΝΑ ΛΕΦΑ