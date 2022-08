Ιndie pop γεμάτη νταλκά σαν αντίδοτο στη βαρεμάρα

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Μάγκι Ρότζερς πουλάει, μεταξύ άλλων, και ένα ζευγάρι κάλτσες. To λέω σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Η μία κάλτσα γράφει «όπου πας» και η άλλη «είμαι κι εγώ εκεί». Ποια είναι, όμως, η Μάγκι Ρότζερς; Καλή ερώτηση. Πρόκειται για μια Αμερικανίδα τραγουδοποιό, που κυκλοφόρησε ένα συμπαθητικό, επιτυχημένο πρώτο άλμπουμ το 2019 και επιστρέφει τώρα με το Surrender. Μιλάμε για νταλκαδιάρικη indie ποπ, που διψάει για ζωή και αγαπάει τα ’90s. Όπως εύστοχα σχολιάζει ο κριτικός Ματ Κόλαρ στο allmusic.com, ο ήχος του δίσκου παραπέμπει στους U2 της περιόδου Achtung Baby. Οι δε ερμηνείες της Ρότζερς ίσως σας φέρουν στο μυαλό την πρόωρα χαμένη Ντολόρες των Cranberries. Να το πούμε ευθέως: Tον δρόμο που περπατάει η 28χρονη μουσικός τον έχουν διαβεί πολλοί μέσα στα χρόνια. Όμως η ένταση της φωνής της, η υπερβολή στο συναίσθημα, η larger than life παραγωγή έρχονται μέσα στη θερινή ραστώνη και σε κουνάνε από τη θέση σου. Όπως μαθαίνω, στα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από το προηγούμενο άλμπουμ της, πολλά έχουν αλλάξει: Πήγε να μείνει με τους γονείς της, γράφτηκε στο Χάρβαρντ και έκοψε τα μαλλιά της κοντά. Αφού έστησε ένα πρόχειρο στούντιο στο γκαράζ του πατρικού της, ξεκίνησε να δουλεύει τον δίσκο στη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας. «Νομίζω ότι η δημιουργικότητα προκύπτει μέσα από τη βαρεμάρα», δήλωνε πριν από μερικά χρόνια στο γερμανικό περιοδικό MYP – και έχει απόλυτο δίκιο. Από το εναρκτήριο Overdrive μέχρι το Different kind of world, με το ξαφνικό ξέσπασμα πριν από το τέλος, η έντονη ποπ της Μάγκι Ρότζερς ακούγεται και σαν αντίδοτο στη βαρεμάρα. Στα μέσα του Αυγούστου ίσως είναι ό,τι χρειαζόμαστε.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΡΙΤΣΜΑΝ – I, Jonathan (1992)

Αιώνιος ερασιτέχνης, αθώος νοσταλγός των ’50s, αφηρημένος παρατηρητής μιας ζωής που τον ξεπερνάει, ο Τζόναθαν Ρίτσμαν είναι από τις πιο συμπαθείς φυσιογνωμίες στον ευρύτερο χώρο του ροκ. Το συγκεκριμένο άλμπουμ περιλαμβάνει το αριστουργηματικό That Summer Feeling, έναν γλυκόπικρο ύμνο για τα παλιά καλοκαίρια και τα συναισθήματα που αφήνουν μέσα μας για πάντα.