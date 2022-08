House of the Dragon: Μια meh επιστροφή στο Westeros

«To House of the Dragon είναι σαν μια σαιξπηρική τραγωδία με την προσθήκη μερικών δράκων στο μείγμα». Έτσι απλά και συνοπτικά περιέγραψε ο ακριβοθώρητος συγγραφέας-δημιουργός αυτού του κόσμου Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά της νέας σεζόν (συγγνώμη, The Lord of the Rings: The Rings of Power, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα). Πρόσθεσε πως ο ίδιος ασχολείται ενεργά με το όλο θέμα, γεγονός που αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα υποστούμε ξανά το μαζικό «τραύμα» της τελευταίας σεζόν τoυ Game of Thrones, όπου όλα έληξαν γρήγορα και «τσαπατσούλικα».

Εννοείται πως δεν έχω διάθεση να τον αμφισβητήσω. Γιατί αυτός πάντα ξέρει καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο ότι,, από τα διάφορα spin off του GOT που πήραν αρχικά το πράσινο φως, ο Μάρτιν πάντοτε επέμενε ότι αυτή η ιστορία είναι που θέλει να πει. Συγκεκριμένα, η ιστορία του οίκου Ταργκάριεν, την εποχή που –με όπλο δέκα δράκους– δεν αφήνει καμία αμφιβολία σχετικά με το ποιος κυβερνά τα επτά βασίλεια. Το μόνο πρόβλημα είναι η διαδοχή και ο εμφύλιος που απειλεί να προκαλέσει, καθώς το ποιος θα είναι ο κατάλληλος κληρονόμος δεν είναι κάτι που λύνεται έτσι απλά. Δεν έχει νόημα να σου πω κάτι περισσότερο σχετικά με την πλοκή, πέρα από το ότι, ναι, έχουμε και πάλι να κάνουμε με παιχνίδια γύρω από τον Σιδερένιο Θρόνο. Οι δράκοι είναι περισσότεροι. Η βία πιο έντονη. Τα ειδικά εφέ πολλά και εκπληκτικά (κάθε επεισόδιο έχει μπάτζετ κινηματογραφικής ταινίας). Το σεξ και το γυμνό είναι σαφώς μειωμένα. Και οι περούκες τόσο άθλιες όσο θα διαβάσεις στην πλειοψηφία των κριτικών.

Η ουσία είναι αλλού. Στο ότι το House of the Dragon, χωρίς προφανώς να αγγίζει ή να ξεπερνά το GOT, δεν απογοητεύει. Καταφέρνει να ικανοποιήσει τους φαν του αυθεντικού και να προσελκύσει καινούργιους. Με άλλα λόγια, είναι ο ιδανικός «λαγός» προκειμένου να δημιουργηθεί το ευρύτερο GOT σύμπαν που οραματίζονται οι δημιουργοί του. Σε αυτό το σύμπαν τον χρόνο μας θα διεκδικεί, π.χ., το sequel για τον Tζον Σνόου και διάφορα επικά prequel σε στιλ Οδύσσειας, που θα μας επιτρέψουν να εξερευνήσουμε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου. Είπαμε, η αρχή έγινε. Πάμε για τα επόμενα.

ΙΝFO

Δημιουργοί: Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, Ράιαν Κόνταλ.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 89%.

Η σειρά στριμάρεται από το Vodafone TV.