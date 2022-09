Ο ήχος της επιστροφής

Έφτασε, λοιπόν, η ώρα της επιστροφής. Η ώρα που τινάζεις από τα πόδια την άμμο, φοράς ακουστικά και ζητάς καινούργιες μουσικές. Υπάρχουν δίσκοι που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μέρες και μπορεί να τους έχασες, υπάρχουν και άλλοι που έρχονται αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε με τους Λονδρέζους Hot Chip. Στο νέο τους άλμπουμ με τίτλο Freakout/Release, μια γνώριμη synth pop σού δίνει το τηλεκοντρόλ για να αλλάξεις κανάλι στη διάθεσή σου. Άκου το κομμάτι Eleanor και θα καταλάβεις τι εννοώ. Ανάλογα κεφάτοι (και ανά διαστήματα πιο σκοτεινοί), οι Röyksopp μας έδωσαν προ ημερών το Profound Mysteries II. Μην τους συνδέεις μόνο με ξέφρενες νύχτες. Κομμάτια όπως το Sorry υπενθυμίζουν τη μελαγχολική τους πλευρά, χωρίς την οποία κανένα πάρτι δεν θα είχε νόημα. Οι μοναχικές βραδιές στο σπίτι, πάντως, βρίσκουν ένα ιδανικό σάουντρακ και στο νέο E.P. της Βάλερι Τζουν. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη Aμερικανίδα τραγουδίστρια διασκευάζει με τον δικό της τρόπο κομμάτια που ξέρουμε και αγαπάμε, όπως το Fade into you των Mazzy Star και το Into my arms του Νικ Κέιβ. Αν δεν αντέχεις το μελό, προτίμησε τη σαφώς πιο τσαχπίνα Ρίνα Σοαγιάμα. Μια Γιαπωνέζα ποπ σταρ που με βάση της το Λονδίνο φτιάχνει τραγούδια εξωστρέφειας και χορού, όπως το πολύ καλό Τhis Hell. Tέλος, τις επόμενες μέρες το εναλλακτικό ροκ θα γιορτάσει την επιστροφή των Built to Spill, ενώ οι χεβιμεταλάδες θα υποκλιθούν ξανά στον Όζι Όσμπορν, που με τον αυτοσαρκαστικό τίτλο Patient Number 9 αναφέρεται εμμέσως πλην σαφώς στην κλονισμένη του υγεία. Παρεμπιπτόντως, το ομώνυμο κομμάτι και βιντεοκλίπ είναι αγνή απόλαυση.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Meridian Brothers & El Grupo Renacimiento (2022)

Στον νέο τους δίσκο, οι Κολομβιανοί Meridian Brothers συμπράττουν με ένα γκρουπ που δεν υπήρξε ποτέ! Ουσιαστικά αναβιώνουν τη salsa dura, παρακλάδι της σάλσα που άνθισε στα ’70s, δίνοντας έμφαση στα όργανα αντί για τη φωνή. Φοβερό εξώφυλλο, ρυθμοί μιας άλλης ζωής και ανάλαφρα τραγούδια που θα σου δώσουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακόμα σε άδεια.