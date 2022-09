Δυο κόσμοι σαν ένας: Η συναρπαστική ποπ των Jockstrap

Λίγος ενθουσιασμός δεν βλάπτει. Αγόρασα το ντεμπούτο των Jockstrap σε βινύλιο πριν καν το ακούσω, σίγουρος ότι θα μου αρέσει. Μου αρέσει όντως. Με όνομα που παραπέμπει σε συγκεκριμένο τύπο αντρικού εσωρούχου και τραγούδια ελεύθερα, απρόθυμα να φορέσουν ετικέτες, οι Jockstrap καταθέτουν μια άναρχη ποπ, που σε κερδίζει επειδή σε μπερδεύει. Για να καταλάβεις καλύτερα τι συμβαίνει εδώ, πρέπει να μάθεις την ιστορία των δύο μελών: Η Τζόρτζια Έλερι, τραγουδίστρια και βασική δημιουργός, μετακόμισε πριν από κάποια χρόνια από την Κορνουάλη στο Λονδίνο για να μελετήσει τζαζ βιολί. Τον ίδιο περίπου καιρό, ο Τέιλορ Σκάι βρέθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα για σπουδές μουσικής παραγωγής. Όταν συναντήθηκαν στη Μουσική και Δραματική Σχολή του Γκίλντχολ, ένωσαν τις επιρροές και τον ελεύθερο χρόνο τους, καταλήγοντας σε ένα απρόβλεπτο σχήμα. Στην πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά, I love you Jennifer B, o τρυφερός κόσμος της Έλερι (που είναι επίσης μέλος των Black Country, New Road), τα ζεστά της φωνητικά, οι συνειρμικοί στίχοι και η αγάπη της για την οργανική μουσική, συναντούν τα club beats και τους ηλεκτρονικούς πειραματισμούς του Γκίλντχολ, αλλάζοντας ταχύτητες σε κάθε στροφή. Μετά από ένα ’90s χορευτικό κομμάτι με τίτλο Greatest hits, έχεις μια μπαλάντα βασισμένη σε έγχορδα, που αναρωτιέται What’s it all about? Ακούγοντας το Concrete over water, πραγματικά δεν ξέρεις τι σε βρήκε, ενώ το Glasgow είναι ένα συμπυκνωμένο σεμινάριο τραγουδοποιίας. Κι αν ο γρήγορος ενθουσιασμός έχει την τάση να καταλήγει σε απογοήτευση, η ποπ των Jockstrap ζει τη στιγμή, μιλάει στο φθινόπωρο του 2022 και σε παίρνει μαζί της.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Lee «Scratch» Perry – King Scratch

Η πρώτη μεταθανάτια συλλογή του μυθικού Lee «Scratch» Perry επικεντρώνεται σε παραγωγές που έκανε για άλλους καλλιτέχνες, τις οποίες ακούμε σε σπάνιες ή και ακυκλοφόρητες μίξεις. Σαράντα τραγούδια είναι πολλά, αλλά δεν χρειάζεται να τα ακούσεις μονομιάς. Πάρε τον χρόνο σου και απόλαυσε παλιά καλή ρέγκε, που αντηχεί από την Τζαμάικα των ’60s μέχρι το σήμερα.