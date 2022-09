“The Thief, His Wife and the Canoe”: Τηλεοπτικά μαθήματα για μια ασφαλιστική απάτη

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το "The Thief, His Wife and the Canoe" διαθέτει ψυχή, διαπλοκή, μαύρο χιούμορ και ένα επιμύθιο γυναικείας ενδυνάμωσης.