My space: Στο χαρούμενο και φωτεινό σπίτι του Γιώργου Κορδάκη

Η πολυθρόνα είναι custom made, το φωτιστικό είναι Floss (το μοντέλο 265 Chromatica), ένα κεραμικό βάζο της Αν Μπλακ και στον τοίχο το πορτρέτο του από τον ζωγράφο και φίλο του Ηλία Καφούρο.

Μετακόμισα εδώ Πρόσφατα. επέλεξα αυτό το σπίτι γιατί Με κέρδισε το φως και η ατμόσφαιρά του από την πρώτη στιγμή. Επίσης, έχει γύρω του παντού πράσινο, γειτονεύει με δείγματα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και είναι τα πάντα προσβάσιμα με το ποδήλατο. στο σπίτι μου μου αρέσει Να παίζει ασταμάτητα μουσική. το σημείο όπου χαλαρώνω Μπροστά από το τζάκι. από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ Μέλι, ταχίνι, καφές και κρασί. στο σπίτι συνηθίζω να Συνδυάζω οικογένεια, εργασία και φίλους. Συχνά όλα μαζί. στιλ στον χώρο μου δίνει Η εξαιρετικά καλαίσθητη σύντροφός μου. οι άλλοι λένε για το σπίτι μου Ότι έχει «vibe». θα ήθελα να αλλάξω Αν μιλάμε για το σπίτι, όλα όσα άλλαξαν οι προηγούμενοι ένοικοι γιατί νόμιζαν ότι ήταν ξεπερασμένα. η επόμενη αγορά μου Δεν ξέρω… Είναι τόσο πολλά αυτά που θέλω, αλλά και τίποτα πραγματικά αναγκαίο. Νομίζω θα προχωρήσω με κάποια φυτά. η πρώτη σκέψη που έκανα όταν είδα αυτό το σπίτι Φως. Και η δεύτερη ήταν πώς το φως αντανακλά στο μαύρο μάρμαρο. καθημερινή συνήθεια Ξυπόλυτος στα μάρμαρα το καλοκαίρι, χοντρές κάλτσες τον χειμώνα. το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν ξυπνάω Πάω να φτιάξω καφέ. Espresso. Moka. Bialetti. μια λέξη που λέω κάθε μέρα Δεν είναι δυνατόν! (Είναι τρεις λέξεις, μετράει;) το πιο χρήσιμο δωμάτιο στο σπίτι μου Η κουζίνα. καταλαβαίνει κάποιος ότι ζω εδώ από Τη συλλογή μου με φωτογραφικά βιβλία. Κάποια έργα μου στους τοίχους. Τα παπούτσια μου εδώ κι εκεί. από το να είμαι σπίτι, προτιμώ να Οδηγώ γρήγορα με τη μουσική δυνατά. ένα αντικείμενο που έχει συναισθηματική αξία για μένα Ένα έργο πορτρέτο-περιγραφή της ζωής μου, δώρο του καλού μου φίλου και εξαιρετικού ζωγράφου Ηλία Καφούρου. μότο Αυτό είναι δεν είναι η πρόβα. τέχνη Αναγκαίο καλό. μόδα Εντάξει, δεν πειράζει αν είναι περσινό.

Στο καθιστικό οι καναπέδες είναι Hay, η λευκή πολυθρόνα είναι Gubi και το φωτιστικό είναι το Arco της Floss.

Δείγματα φωτογραφιών του ιδίου πάνω στο μαύρο μάρμαρο του σαλονιού.

Tο πιο δημιουργικό πράγμα που έκανα πρόσφατα Το ότι σχεδιάζω στην πραγματικότητα αυτά που μέχρι τώρα ήταν μόνο ιδέες. βιβλίο The war of Art του Στίβεν Πρέσφιλντ. ταινία Είδα χθες το My Octopus Teacher. Eξαιρετικό. έμπνευση Αρχιτεκτονική, γυναίκες, Κυκλάδες. Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. συλλογή Βιβλία φωτογραφίας, χιλιάδες CD, λίγα έργα τέχνης και ντιζάιν κομμάτια. φωτογράφος Δεκάδες εξαιρετικοί, κυρίως εν ζωή. διακόσμηση Το λιγότερο δυνατόν επιτηδευμένη, με ωραίους συνδυασμούς χρωμάτων, περιόδων, φόρμας και υλικών. μαγειρεύω Όταν δεν μου μαγειρεύουν. για να χαλαρώσω Δεν πρέπει να σκέφτομαι. με φίλους στο σπίτι Συχνά. βόλτα στην Αθήνα Όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. το επόμενο ταξίδι μου Βενετία. στα άμεσα σχέδιά μου Ένα φωτογραφικό πρότζεκτ στη Βενετία. ιδανική σχέση Εμπιστοσύνη, σεβασμός και ωμές αλήθειες. σχεδιάζω να Στρίψω λίγο απότομα (δημιουργικά). Μιλάω για το συναίσθημα που νιώθει κανείς όταν κλείνει ένας μεγάλος κύκλος και αρχίζει ένας νέος. η καλύτερη αίσθηση Η αγκαλιά της επτάχρονης κόρης μου.

Διάφορες, φωτογραφικές κυρίως, εκδόσεις στη βιβλιοθήκη του σαλονιού.

Η καρέκλα στην οποία συνηθίζει να δουλεύει είναι Vitra.

