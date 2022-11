Ο καινοτόμος κύριος Πραντίνας

Σε ένα τεύχος αφιερωμένο στην καινοτομία, αναζητώ κάποιον καινοτόμο που να κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ αυτές τις μέρες. Ο Μάικ Παραντίνας με κοιτάει ήρεμα με τα μυωπικά του μάτια, σαν να λέει «ναι, εγώ είμαι αυτός που ψάχνεις, έλα να συνεργαστούμε». Ο καινούργιος δίσκος που υπογράφει ως μ-Ziq (προφέρεται «music») έχει τίτλο Hello. Είναι η φυσική συνέχεια του επίσης πρόσφατου Magic Pony Ride. Εννιά κομμάτια σε τέκνο και jungle μονοπάτια, εννιά στέρεες γέφυρες ανάμεσα στο δομημένο groove και το απόλυτο χάος, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στο Iggy’s song, ο Βρετανός μουσικός έχει συμπεριλάβει σε slowed down sample τον γιο του να κλαίει. Στο δε Metabidiminished Icosahedron (ευκολομνημόνευτος τίτλος!), επιστρέφει στους πειραματισμούς και στη μελωδικότητα του Lunatic Harness, του εμβληματικού άλμπουμ που τον έκανε ευρέως γνωστό πίσω στο 1997. Πρόκειται για τον δίσκο μέσω του οποίου καθιέρωσε το μουσικό είδος drill ’n’ bass (παρακλάδι του drum and bass, με ασυνήθιστα beats, που ως στόχο έχουν να αποθαρρύνουν τους χορευτές). Στα 51 του σήμερα, χωρίς μαλλιά, αλλά και χωρίς εμφανή σημάδια κούρασης στη μουσική του, ο Παραντίνας συνεχίζει μια συνεπή, σταθερή, ήσυχη πορεία. «Υπάρχουν αρκετοί νέοι jungle δίσκοι από ανθρώπους που στα ’90s δεν είχαν καν γεννηθεί», σχολιάζει στο PopMatters. «Φαντάζομαι νοσταλγούν εκείνες τις εποχές, αλλά κατά κάποιον τρόπο δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν ακριβώς το συναίσθημα». Προσωπικά, πέραν της μουσικής του, απολαμβάνω και τις φωτογραφίες από τα ένδοξα νιάτα του. Τότε που με μακριά μαλλιά και φαρδιά ρούχα αποτέλεσε ένα τυπικό δείγμα της εποχής του, οχυρωμένος πίσω από συνθεσάιζερ, κονσόλες και καλώδια.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

JARVIS COCKER – THIS IS GOING TO HURT (OST)

Λίγοι το πήραν χαμπάρι μέσα στη γενική συγκίνηση για την επανένωση των Pulp, όμως ο Τζάρβις Kόκερ υπέγραψε το σάουντρακ μιας σειράς του BBC. Το κεντρικό, ομότιτλο τραγούδι, This is going to hurt, είναι μια κομψή αλληγορία που συνδέει τις ιατρικές επεμβάσεις με τον έρωτα, από έναν άνθρωπο που είναι αρκετά μεγάλος ώστε να ξέρει ότι και τα δύο πονάνε.