“The English” ή πώς να φέρεις το γουέστερν πίσω στη μόδα

Με αύρα από Unforgiven και The Power of the Dog και την –αναμφισβήτητα– χαρισματική παρουσία της 39χρονης Έμιλι Μπλαντ –που διαπρέπει σε όλα τα είδη–, η νέα prestige υπερπαραγωγή της Amazon απλώνεται σε έξι επεισόδια και τα προσφέρει όλα απλόχερα.

Ξεκινώντας από τα λαχταριστά, κινηματογραφημένα μεγαλοπρεπώς τοπία της Άγριας Δύσης και τους αρχετυπικούς σκληροτράχηλους χαρακτήρες (Ινδιάνους, καουμπόηδες, αποίκους) που φροντίζουν συχνά πυκνά να τα «λερώνουν» με αίμα. Και συνεχίζοντας με μια ιστορία που θέλει την Αγγλίδα αριστοκράτισσα-πρωταγωνίστρια να έρχεται, στα τέλη του 19ου αιώνα, με μια τσάντα λεφτά κάπου στις αχανείς αμερικανικές πεδιάδες, προκειμένου να πάρει εκδίκηση για τον φόνο του γιου της. Εκεί, για καλή της τύχη, συναντά έναν Ινδιάνο πρώην ανιχνευτή για το Ιππικό των ΗΠΑ (τον αναπάντεχα καλό Τσάσκι Σπένσερ του Twilight), που της σώζει το «σκαλπ» με περισσότερους από έναν τρόπους.

Προφανώς και το The English έρχεται και πατάει πάνω στην απίστευτη επιτυχία που έχει τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ η επεκτεινόμενη γουέστερν τηλεοπτική αυτοκρατορία του Τέιλορ Σέρινταν, με το Yellowstone (με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Κόστνερ), τo 1883 και προσεχώς το 1923 (με τους Χάρισον Φορντ και Έλεν Μίρεν).

Εδώ βέβαια τα πράγματα είναι σαφώς πιο Σερτζιολεονικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η βία είναι παντού. Η βαρβαρότητα αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Και στη μέση όλων βλέπουμε τη Μαίρη Πόπινς (o ρόλος που υποδύθηκε η Έμιλι Μπλαντ το 2018) να μεταμορφώνεται από κυρία σε αγρίμι. Εκείνη, ωστόσο, η επίγευση που σου αφήνει τo The English είναι του δέους μπροστά στη μεγαλοπρέπεια της φύσης. Συγκεκριμένα της ισπανικής, όπου έγιναν και τα γυρίσματα. Συν τη συνειδητοποίηση ότι η Μπλαντ και τα Όσκαρ σύντομα οφείλουν να γίνουν φίλοι καρδιακοί.

ΙΝFO

Δημιουργός: Χιούγκο Μπλικ.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 80%.

Η σειρά στριμάρεται από το Amazon Prime Video.