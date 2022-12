Echo 3: Η νέα σειρά του Apple TV+ που βλέπεται μονορούφι

Μπορεί η καλύτερη, πιο φιλόδοξη, πολυεπίπεδη και κινηματογραφική σειρά της εβδομάδας να είναι ξεκάθαρα το 1899 του Netflix, αλλά το Echo 3 καταναλώνεται τόσο υπέροχα μονορούφι, που αξίζει τον δικό του χώρο και χρόνο. Αυτό που δεν αξίζει είναι η άδικη σύγκριση με το Taken ή, σε τηλεοπτικό επίπεδο, τo The Terminal List, παρότι και εδώ βλέπουμε πρωταγωνιστές (δύο κολλητούς φίλους και μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων) που αναγκάζονται να βουτήξουν στα γκέτο και στις ζούγκλες της Κολομβίας προκειμένου να σώσουν την επιστήμονα αδελφή του ενός και σύζυγο του άλλου από τα χέρια των επαναστατών. Ναι, το ξέρω ότι μέχρι τώρα δεν σας πείθω για την ποιότητα της σειράς. Ίσως σας εντυπωσιάσει όμως το οσκαρικό βιογραφικό του 49χρονου δημιουργού και πρώην δημοσιογράφου Μαρκ Μπόουλ, που έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς να απεικονίζει πειστικά τα πεδία της μάχης. Μιλάμε για τον ταλαντούχο σεναριογράφο τόσο των The Hurt Locker (για το οποίο κέρδισε και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου) και Ζero Dark Thirty (για το οποίο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ) όσο και της εξαιρετικής περιπέτειας Triple Frontier με τον Μπεν Άφλεκ, που είχε και πάλι ως πεδίο δράσης της τη Λατινική Αμερική.

Αυτό μεταφράζεται σε πειστικές σκηνές, διαλόγους και μια συνολική alpha male ατμόσφαιρα σε μια σειρά –βασισμένη σε μια αντίστοιχη βραβευμένη ισραηλινή– που μας επιτρέπει να κοιτάξουμε τόσο μέσα από τα μάτια της απαχθείσας, όσο και των δύο φίλων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο «αντιπαράθεσης». Ενδιαφέρον έχει επίσης το πώς το Echo 3 που προφανώς είναι μιλιταριστικό και ολίγον πατριωτικό μας επιτρέπει να δούμε τους περίπλοκους μηχανισμούς που μπαίνουν σε δράση όταν ένας Αμερικανός πολίτης απάγεται. Η σφικτή σκηνοθεσία, ειδικά στις σκηνές των επιδρομών, και η απεικόνιση των πολιτικών διεργασιών και παιχνιδιών είναι επίσης από τα ατού μιας σειράς όπου ο ρεαλισμός είναι το βασικό ζητούμενο.

ΙΝFO

Δημιουργός: Μαρκ Μπόουλ, Ντέιβιντ Λέβιεν.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 65%

Η σειρά στριμάρεται από το Apple TV+.