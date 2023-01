Περιμένοντας τη Rihanna

Ποιο θα είναι το πιο μαζικό, το πιο θορυβώδες μουσικό comeback του 2023; Ανεξαρτήτως γούστου και προτίμησης, τίποτα δεν προκαλεί μεγαλύτερη ανυπομονησία από την επιστροφή της Ριάνα, που στις 12/2 θα κάνει μια σπέσιαλ εμφάνιση στο Super Bowl. Την τελευταία φορά που ανέβηκε σε σκηνή, η RiRi ήταν 29 ετών. Σήμερα ετοιμάζεται να κλείσει τα 35. Οι επιτυχίες της έχουν παλιώσει κάπως, το «βρόμικο» R&B της ανήκει στην περασμένη δεκαετία. Η ίδια πλέον είναι μια χαρούμενη μαμά, ένα brand μόδας και ομορφιάς με μοντέλο προώθησης τον εαυτό της, μια σέξι γυναίκα που συγκεντρώνει εκατομμύρια καρδούλες στο Instagram (κυρίως από κοπέλες – οι άνδρες είμαστε υπεράνω). Μέσα σε όλα αυτά, κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι κάποτε υπήρξε τραγουδίστρια. Θα μας δώσει φρέσκο υλικό εν όψει της εμφάνισης που ετοιμάζει; Πολύ δύσκολο. «Άλλο το Super Bowl, άλλο η καινούργια μουσική», ξεκαθάρισε on camera τον περασμένο Νοέμβριο, με χαμόγελο αυστηρής δασκάλας. Το πρόσφατο Lift me up από το σάουντρακ του Black Panther: Wakanda Forever είναι τόσο χλιαρό, που δεν μπορεί να λογαριαστεί σαν επιστροφή, το δε ρέγκε άλμπουμ που η ίδια μάς τάζει από το 2019, παραμένει στο συρτάρι. Εντάξει, μεσολάβησε μια πανδημία, ένας έρωτας με τον ράπερ ASAP Rocky και ένα παιδί. Δεν παραπονιόμαστε, κατανοούμε. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η νέα της εκδοχή θα κινηθεί στα πρότυπα της «λαϊκής βασίλισσας» Μπιγιονσέ («πέρασα πολλά, αλλά βγήκα πιο δυνατή», «προτεραιότητά μου η οικογένεια», «α, και μην ξεχνάτε ότι οι ζωές των μαύρων μετράνε») ή θα διατηρήσει κάτι από την τρέλα και την αυθάδεια του παρελθόντος. Για την ώρα, το ψευδώνυμό της στο Instagram παραμένει «badgalriri».

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Ρέιβιν Λενά – Hypnos



Πολλές διεκδικούν τον τίτλο «η νέα Ριάνα» τα τελευταία χρόνια. Η Ρέιβιν Λενά είναι από τις επικρατέστερες και τις ομορφότερες. Μόλις 23 ετών, κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες την πρώτη της ολοκληρωμένη δουλειά, 16 κομμάτια εναλλακτικού R&Β με παιχνιδιάρικους ρυθμούς και φωνητικά όλο νάζι. Ακούστε το Venom και θα καταλάβετε.