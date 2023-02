Αισθητική ’70s με σύγχρονο twist σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη

Στην τραπεζαρία, το τραπέζι είναι ’80s από πέτρα τραβερτίνο, αγορασμένο από το Back to the Future, και οι καρέκλες Ikea. To βάζο είναι δημιουργία του Klaus Jurgen Schmidt και τα έργα στον τοίχο είναι των Πέτρου Μώρη, Αναστασίας Παύλου και Νάνας Σαχίνη. (Φωτογραφίες: ΑΛΙΝΑ ΛΕΦΑ)