The Daisy Jones and the Six: Ένα καταραμένο rock and roll ρομάντσο

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της άκρως επίκαιρης Τέιλορ Τζένκινς Ριντ (το Οι εφτά σύζυγοι της Έβελιν Χιούγκο θα το δούμε προσεχώς στο Netflix) και χαλαρά εμπνευσμένο από την ιστορία των Fleetwood Mac, το The Daisy Jones and the Six φιλοδοξεί να μας μεταφέρει πίσω στην Καλιφόρνια των ’70s. Τότε που οι μουσικοί θρύλοι των επόμενων δεκαετιών έπαιζαν σε γειτονικά κλαμπ του Λος Άντζελες και όπου η μουσική ήταν παντού. Όχημα για να το πετύχει αυτό είναι η ιστορία του καταδικασμένου να αυτοκαταστραφεί (;) ροκ εντ ρολ έρωτα μεταξύ ενός ομορφόπαιδου της εργατικής τάξης από το Πίτσμπουργκ, που επενδύει όλα τα όνειρά του στην μπάντα που φτιάχνει με τον μικρότερο αδερφό και τους φίλους του, και ενός πλουσιοκόριτσου με αγγελική φωνή που έχει τα πάντα εκτός από αγάπη (και τη δική της μπάντα).

Εννοείται πως η παραπάνω μελό περιγραφή αδικεί το εθιστικό μπεστ σέλερ μυθιστόρημα, την αετομάτα βιβλιοφάγο Ρις Γουίδερσπουν, που έτρεξε να αρπάξει τα τηλεοπτικά δικαιώματα (παρόλο που ήξερε ότι δεν υπήρχε ρόλος που μπορούσε να παίξει η ίδια), το ντουέτο των καταξιωμένων showrunners Σκοτ Νόισταντερ, Μάικλ Χ. Βέμπερ (500 Days of Summer, The Fault in Our Stars), το αστραφτερό ταλέντο της Ράιλι Κίου (που είναι και η ψυχή της σειράς) και τα κοφτερά ζυγωματικά του συμπρωταγωνιστή της Σαμ Κλάφλιν (ο οποίος είχε ως έμπνευση τον Μπρους Σπρίνγκστιν). Γιατί στο The Daisy Jones and the Six το μόνο που έχει σημασία είναι η μπάντα. Εκείνη που διαλύθηκε στο απόγειο της δόξας της. Με εμάς να μαθαίνουμε τι τελικά συνέβη είκοσι χρόνια μετά, μέσα από τις συνεντεύξεις των μελών της για ένα μουσικό ντοκιμαντέρ (μια χαρά σεναριακό εύρημα). Τι μένει για το τέλος; Η αίσθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα, αν και ατμοσφαιρικό και ευκολοθώρητο, είναι υπερβολικά σοφτ για τις καταστάσεις που περιγράφει. Επίσης, το άγχος ότι έχουμε ξεχάσει να μετράμε, αφού το «έξι» του τίτλου δεν μας βγαίνει με τίποτα.

ΙΝFO

Δημιουργοί: Σκοτ Νόισταντερ, Μάικλ Χ. Βέμπερ

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 81%

Η σειρά στριμάρεται από το Amazon Prime Video.