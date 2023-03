Η εξέλιξη των sex toys βάζει τέλος στα ταμπού

«Απάντησα επειδή πιστεύω πως η οπτική των γυναικών πρέπει να πάρει δημοσιότητα. Έχω διαβάσει πολλά διαθέσιμα εγχειρίδια για το σεξ, και όλα ήταν γραμμένα για τους άνδρες, από άνδρες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον δρα Φρόιντ πόσους οργασμούς είχε η κυρία Φρόιντ». Αυτή είναι μία από τις απαντήσεις των περίπου 3.000 γυναικών, ηλικίας 14 έως 78 ετών, που δημοσιεύτηκαν στην επαναστατική έκθεση της Αμερικανίδας φεμινίστριας Σιρ Χάιτ το 1976, με τίτλο The Hite Report: Μια εθνική μελέτη της γυναικείας σεξουαλικότητας. Η Χάιτ κατάφερε να φτάσουν στα χέρια σχεδόν 100.000 γυναικών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες 58 ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλική ζωή, υγεία και συμπεριφορά τους, προτρέποντάς τες να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο με ελευθερία, ειλικρίνεια και δίχως ίχνος ντροπής. «Οι γυναίκες δεν έχουν ερωτηθεί ποτέ για το πώς νιώθουν σχετικά με το σεξ», ξεκινά η Χάιτ στο εισαγωγικό σημείωμα της έκθεσής της, ένα βιβλίο που έγινε από τα μεγαλύτερα παγκόσμια μπεστ σέλερ στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και σήμερα. «Η γυναικεία σεξουαλικότητα αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως αντίδραση στην ανδρική σεξουαλικότητα και τη συνουσία. Με αυτό το ερωτηματολόγιο στόχος ήταν να ρωτήσουν οι γυναίκες τον ίδιο τους τον εαυτό πώς νιώθουν, τι τους αρέσει και τι πιστεύουν για το σεξ. Το σεξ, όπως το ορίζουμε, είναι κομμάτι της συνολικής κουλτούρας μας. Η θέση της γυναίκας στο σεξ αντικατοπτρίζει τη θέση της γυναίκας στην υπόλοιπη κοινωνία», συμπληρώνει η Χάιτ στην εισαγωγή.



Θα παραθέσω, ως παράδειγμα, μόνο δύο από τις ερωτήσεις που ξεχώρισα για τη σαφήνεια στη διατύπωσή τους και τον τρόπο που προσκαλούσαν τις γυναίκες να αντιληφθούν το σώμα και την απόλαυσή τους, είτε μέσω αυτοϊκανοποίησης είτε μέσω συνουσίας. «Τι σωματικά συμπτώματα εμφανίζεις τη στιγμή του οργασμού; Για παράδειγμα, το σώμα σου είναι σφιγμένο και δύσκαμπτο ή κινείσαι; Σε τι στάση είναι τα πόδια σου; Ποια είναι η έκφραση του προσώπου σου;» και «Είναι ο οργασμός κάτι που συμβαίνει στο σώμα σου ή είναι κάτι που προκαλείς εσύ η ίδια μέσα στο σώμα σου;». Η Χάιτ έπαιξε βασικό ρόλο στην κατάρριψη του φροϋδικού μύθου για τον διαχωρισμό του γυναικείου οργασμού σε κολπικό και κλειτοριδικό, με τον δεύτερο να θεωρείται κατώτερος και ανώριμος, κατά τον θεμελιωτή της ψυχανάλυσης, ενώ η διάσημη φεμινίστρια και συγγραφέας Τζούλι Μπίντελ υποστήριξε ότι η έρευνα και η ρηξικέλευθη δουλειά της Χάιτ υπήρξε καταλυτική στο να βγει η γυναικεία απόλαυση στο προσκήνιο για πρώτη φορά στην ιστορία.

Στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς έκανε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ Η εξαφάνιση της Σιρ Χάιτ της Νικόλ Νιούναμ για τη ζωή και τη συνεισφορά της Χάιτ στη γυναικεία σεξουαλική απόλαυση, αλλά και το κόστος που είχε η πρωτοποριακή της έρευνα για την ίδια ως τολμηρή γυναίκα, ακόμα και στα ’70s της σεξουαλικής απελευθέρωσης.

Αδιαφορία της Ιστορίας

Μπορεί να μη γνωρίζουμε πόσους οργασμούς είχε η κυρία Φρόιντ, αλλά γνωρίζουμε ότι ο σύζυγός της συνέβαλε στην καθιέρωση της θεωρίας για τη γυναικεία ψυχρότητα, η οποία εκδηλωνόταν λόγω έλλειψης απόλαυσης από κολπική διείσδυση – ο κολπικός οργασμός ήταν ο μόνος ενδεδειγμένος, αλλά κι εκείνος ήταν, φυσικά, άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανδρική απόλαυση. Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι οι θεωρίες του Φρόιντ αποτελούσαν μια κάποια σχετική βελτίωση σε σχέση με ό,τι είχε προηγηθεί στο παρελθόν.

Από την αρχαία Αίγυπτο και την αρχαία Ελλάδα, όπου η μήτρα, η ονομαζόμενη υστέρα των γυναικών, όταν έμενε άκαρπη, ασθενούσε και προκαλούσε τη γυναικεία ασθένεια της υστερίας, μέχρι τη Βικτωριανή εποχή, όπου η γυναικεία αυτοϊκανοποίηση και η «υπερσεξουαλικότητα» συνδέονταν με τη φυματίωση (λόγω των υψηλών ποσοστών που είχαν παρατηρηθεί σε σεξεργαζόμενες γυναίκες) και ο γυναικείος οργασμός που προκαλούνταν μέσα από ηβικές μαλάξεις (με τα χέρια των γιατρών ή λίγο αργότερα μέσω χρήσης των πρώτων ηλεκτρικών δονητών) λειτουργούσε ως θεραπεία για την ανακούφιση από συμπτώματα γυναικείας υστερίας, αλλά και αργότερα, με τις κλειτοριδεκτομές ως μέσο ελέγχου και καταπίεσης της γυναικείας ηδονής, παρατηρούμε ότι η γυναίκα στερήθηκε ανά τους αιώνες οποιαδήποτε αυτοδιάθεση του σώματος και βίωση της σεξουαλικής απόλαυσής της. Η γυναίκα δεν ήταν ενεργός σεξουαλικός δράστης, αλλά παθητικός υποδοχέας που αντιμετωπιζόταν ως ένα ενιαίο, υποταγμένο αναπαραγωγικό όργανο.

Η δονούμενη συσκευή Fin της Dame Products, ένα πρωτότυπο σχέδιο που περνιέται στα δάχτυλα. ©Tony Luong/The New York Times

Η θεωρία του μισού πληθυσμού

Σε ένα περσινό άρθρο των New York Times, με τίτλο «Ο μισός πληθυσμός του κόσμου έχει κλειτορίδα. Γιατί οι γιατροί δεν τη μελετούν;», η ουρολόγος με ειδίκευση στη σεξουαλική υγεία δρ Ρέιτσελ Ρούμπιν, αυτοαποκαλούμενη σαρκαστικά ως «πρώτη κλειτοριδολόγος» στην Ουάσιγκτον, σχολίασε την παραδοσιακή αδιαφορία και την έλλειψη εις βάθος γνώσεων της ιατρικής κοινότητας σχετικά με την κλειτορίδα, καθώς είναι ένα σημείο της ανατομίας στενά συνδεδεμένο με τη γυναικεία απόλαυση και τον οργασμό, τα οποία δεν ήταν ποτέ ψηλά στη λίστα του ιατρικού ενδιαφέροντος, σε αντίθεση με τη γονιμότητα και την πρόληψη ή την καταπολέμηση γυναικολογικών ασθενειών. «Δεν πρόκειται για μια περίεργη, μυθική περιοχή που βοηθάει να έχει μια θηλυκότητα οργασμό. Θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουμε τι είναι η κλειτορίδα και σε τι οφείλεται καθετί που νιώθουμε», σχολίασε στο άρθρο η δρ Ρούμπιν, τονίζοντας πως, σε αντίθεση με τη γυναικεία σεξουαλική υγεία που αντιμετωπίζεται ως κουτί της Πανδώρας, στον τομέα της ουρολογίας η ανδρική σεξουαλική υγεία είναι καίριας σημασίας – τιμητική αναφορά στο θαυματουργό μπλε χαπάκι και στη σχετική βιομηχανία δισεκατομμυρίων.

Μιλώντας για βιομηχανίες δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, η παγκόσμια βιομηχανία των σεξουαλικών βοηθημάτων για τις γυναίκες αποφέρει παγκοσμίως ετήσια κέρδη της τάξεως των 15 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να εκτοξευθούν σε 52 δισ. τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Και ενώ η Σίλικον Βάλεϊ θεωρείται η κατεξοχήν εύφορη κοιλάδα για τις καινοτόμες τεχνολογίες, το νέο κίνημα γυναικών που δραστηριοποιούνται στον καινοτόμο τομέα του sex tech δεν βρήκε γόνιμο έδαφος εκεί. «Ο γυναικείος πληθυσμός είναι μόνο ο μισός», ήταν η απαξιωτική απάντηση που έλαβε η Λιζ Κλίνγκερ, συνιδρύτρια και CEO της εταιρείας τεχνολογικά καινοτόμων σεξουαλικών βοηθημάτων για γυναίκες, Lioness, όταν απευθύνθηκε στην ανδροκρατούμενη Σίλικον Βάλεϊ για την προώθηση των φιλικών προς τη γυναίκα προϊόντων της. Ο άλλος μισός πληθυσμός, ο ανδρικός, προφανώς εξακολουθεί να είναι βαρύνουσας σημασίας για τα αγόρια και τα παιχνίδια τους.

Η Νέα Υόρκη έγινε, λοιπόν, το νέο κέντρο επιχειρήσεων γι’ αυτές τις γυναίκες και το 2016 ιδρύθηκε εκεί η ομάδα «Γυναίκες του Sex Tech», με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών που επιχειρούν στον τομέα και την περαιτέρω προώθηση των καινοτόμων προϊόντων και ιδεών τους.

Η ομάδα έχει μέλη που δραστηριοποιούνται και επιχειρούν σε διάφορα μέρη του πλανήτη και διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη γυναικεία σεξουαλική υγεία, sex tech-hackathons αλλά και pop-up αγορές με προϊόντα από σχετικά femtech start-ups, ενώ διάφορα μέλη της ομάδας έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς σε επεισόδια του δημοφιλούς podcast Future of Sex της Μπράιονι Κόουλ, η οποία θεωρείται ηγετική φωνή στον χώρο του sex tech.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Εκτός από την απαξιωτική απάντηση της Σίλικον Βάλεϊ για τον μισό γυναικείο πληθυσμό της Γης, αξίζει να σημειωθεί και η απάντηση που άκουσε η μηχανολόγος μηχανικός Άννα Λι, όταν ρώτησε έναν ιδιοκτήτη εταιρείας γυναικείων σεξουαλικών βοηθημάτων για τη στάνταρ διαδικασία δοκιμών δονητών: «Η άκρη της μύτης προσφέρει παρόμοια αίσθηση με εκείνη της κλειτορίδας». Η απάντηση την οδήγησε σε αναζήτηση εξειδικευμένου συνεργάτη και έτσι συναντήθηκε με τη Λιζ Κλίνγκερ και ίδρυσαν το 2014 την εταιρεία Lioness με έξυπνους δονητές για τις γυναίκες.

Το πρώτο πρωτότυπο προϊόν Lioness Generation 1, που λάνσαραν το 2018, ήταν ένας έξυπνος δονητής που συνέλεγε βιομετρικά δεδομένα από τους χρήστες μέσω εφαρμογής, αναλύοντας τις σεξουαλικές εμπειρίες τους με στόχο τη βελτίωση των οργασμών, ενώ το προϊόν Lioness Vibrator 2.0, που λάνσαραν το 2020, προσφέρει καθοδήγηση για μεγαλύτερη σεξουαλική ευχαρίστηση με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης βασισμένη σε δεδομένα από περισσότερους από 30.000 καταγεγραμμένους οργασμούς. «Με τα δεδομένα μας θέλουμε να δείξουμε ότι δεν υπάρχει το “κανονικό” και κανένας σωστός ή λάθος τρόπος για να βιώσουμε την ευχαρίστηση», τονίζει σχετικά η Λι.

Η femtech εταιρεία σεξουαλικών βοηθημάτων Lioness είναι μία από τις πρωτοπόρες με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος του οργασμού, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατη αμερικανική μελέτη για τη σεξουαλική υγεία και συμπεριφορά, το 95% των ετεροφυλόφιλων ανδρών έχει οργασμό κάθε φορά κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, ενώ στις ετεροφυλόφιλες γυναίκες το ποσοστό κυμαίνεται στο 65%.

H συσκευή Eva της Dame προωθείται από την εταιρεία ως ένα βοήθημα για ζευγάρια. ©Tony Luong/The New York Times

Ρεκόρ στο Kickstarter

Μία ακόμη εταιρεία που καινοτομεί σε πολλαπλά επίπεδα στο «γεφύρωμα του χάσματος της ευχαρίστησης», όπως είναι το μότο της, είναι και η Dame Products, που ίδρυσαν το 2014 η σεξολόγος και απόφοιτος του Κολούμπια ως κλινική ψυχολόγος Αλεξάντρα Φάιν και η μηχανολόγος μηχανικός απόφοιτος του MIT Τζάνετ Λίμπερμαν. Η Dame καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία σεξουαλικών βοηθημάτων στην οποία επέτρεψε να ξεκινήσει καμπάνια χρηματοδότησης το Kickstarter, με τα δύο προϊόντα τους, τον επαναστατικό hands-free κλειτοριδικό δονητή Eva και τον δονητή Fin, που λειτουργεί ως επέκταση των δαχτύλων, να έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχικής χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Εκτός αυτού, η εταιρεία Dame έγινε η πρώτη εταιρεία γυναικείων σεξουαλικών βοηθημάτων που κατάφερε, έπειτα από δίκη που κέρδισε, να διαφημίζεται στο μετρό της Νέας Υόρκης, με το μότο «Εσύ έρχεσαι πρώτη».

Η Maude, επίσης, είναι μια εταιρεία που έχει φέρει την επανάσταση στη γυναικεία σεξουαλική υγεία και ευχαρίστηση, στοχεύοντας στην αλλαγή του αφηγήματος στις σύγχρονες σεξουαλικές σχέσεις. Η Εύα Γκοϊκοτσέα ίδρυσε τη start-up εταιρεία Maude το 2018 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει συνολική χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. δολαρίων, ενώ από το 2020 η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον έχει ενεργό ρόλο στη Maude ως επενδύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια σε συνεργασία με την Εύα για την ανάπτυξη των προϊόντων υψηλής αισθητικής της εταιρείας. Τα σεξουαλικά βοηθήματα της Maude θυμίζουν τα αφαιρετικά, μίνιμαλ γλυπτά του Κονσταντίν Μπρανκούζι, διάφορα προϊόντα έχουν φιλοξενηθεί και στο κατάστημα ντιζάιν του μουσείου MoMA της Νέας Υόρκης, στο σάιτ της εταιρείας υπάρχουν στήλες για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, για dating, για σχέσεις, για τέχνη, ενώ συνεργάζεται και με τον οργανισμό SIECUS, που προάγει τη σεξουαλική αγωγή ως μέσο κοινωνικής αλλαγής. Η σειρά προϊόντων της Maude, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη και στα καταστήματα Sephora, περιλαμβάνει καινοτόμους δονητές φιλικούς προς όλους τους χρήστες, προφυλακτικά, λάδια, λιπαντικά, σαπούνια, προϊόντα περιποίησης σώματος, κεριά, όλα από προσεγμένες ύλες και σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, καθώς και εύχρηστα «κιτ ταξιδιού».



Μιλώντας για προϊόντα που συμβάλλουν στη γυναικεία σεξουαλική απόλαυση και τα οποία μπορούμε να κουβαλάμε πάνω μας ανά πάσα στιγμή, ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο καινοτόμο προϊόν που λάνσαρε η Αλίσια Σινκλέρ στην εταιρεία της Le Wand – μία εκ των τριών εταιρειών με καινοτόμα σεξουαλικά βοηθήματα των οποίων ηγείται η Σινκλέρ. Το κολιέ Vibe της Le Wand είναι μια στιλιστική επιλογή που προάγει την απενοχοποίηση της σεξουαλικής ζωής, καθώς πρόκειται για έναν μίνι δονητή σε τέσσερις κομψές αποχρώσεις (ασημί, χρυσό, ροζ χρυσό και μαύρο) που μπορεί να φορεθεί κάθε ώρα της ημέρας ως κόσμημα στον λαιμό μιας γυναίκας. Το πιο δημοφιλές σεξουαλικό βοήθημα που έχει εφεύρει η Αλίσια μέχρι στιγμής, πάντως, θεωρείται ο κλειτοριδικός δονητής Le Wand, που αποτελεί το «μαγικό ραβδί» της γυναικείας σεξουαλικής ευχαρίστησης.

Όπως είπε και η Σαμάνθα

Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τόσες γυναίκες πρωτοστατούν και επιχειρούν σε αυτόν τον τομέα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, κάνοντας τις φωνές μας να ακούγονται πιο δυνατά. Και ακριβώς επειδή στόχος των περισσότερων εξ αυτών των γυναικών είναι η ισότητα και η συμπεριληπτικότητα, αξίζει να αναφερθούν και start-ups που καινοτομούν με σεξουαλικά βοηθήματα για Άτομα με Αναπηρία, όπως η Jimmyjane, η MysteryVibe και η Loveability με βραβευμένα, ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα από επιστήμονες για ίση πρόσβαση στην απόλαυση για όλους.

Στις 14 Φεβρουαρίου, το Wolt Market συμπεριέλαβε στις προτάσεις για δώρα του Αγίου Βαλεντίνου και έναν δονητή «για σόλο εξερεύνηση ή με σύντροφο», ενώ στο Wolt Market της περιοχής μου διατίθενται ανά πάσα στιγμή και προϊόντα από sex shops που συνεργάζονται με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Τα σεξουαλικά βοηθήματα και τα προϊόντα που βελτιώνουν τη σεξουαλική ευχαρίστηση και υγεία μιας γυναίκας είναι πλέον διαθέσιμα σε καταστήματα, όπως τα Sephora ή ακόμα και σε ένα μαγαζί που πουλάει άνθη και ποτά, όπως το Polyamorous, που άνοιξε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και ονλάιν, όπως εν προκειμένω το Wolt Market, και άρα προσβάσιμα σε ένα μαζικότερο κοινό, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να τα αγοράζουμε μαζί με μια κρέμα ημέρας ή έναν φρέντο εσπρέσο.

Δεν ξέρουμε πόσους οργασμούς είχε η κυρία Φρόιντ, αλλά ξέρουμε αρκετά καλύτερα πώς να διεκδικήσουμε ανερυθρίαστα, πλέον, τους δικούς μας. Και αν μου πέσει και ανοίξει η τσάντα μου στη μέση του δρόμου, μαρτυρώντας το περιεχόμενο που περιλαμβάνει ένα κιτ σεξουαλικού ταξιδιού, δεν θα βιαστώ να το μαζέψω με ελαφριά αιδώ, όπως η Κάρι Μπράντσο μάζευε τα προφυλακτικά που έπεσαν από την τσάντα της όταν σκόνταψε πάνω στον Μίστερ Μπιγκ στο πρώτο επεισόδιο του Sex and the City, αλλά είναι πιο πιθανό να φωνάξω όπως η Σαμάνθα «Ναι, προφυλακτικά! Κάνω σεξ!» στη δεύτερη ταινία Sex and the City, όταν της πέφτει η τσάντα και αποκαλύπτονται τα προφυλακτικά μπροστά σε μια πληθώρα επικριτικών ανδρικών βλεμμάτων.