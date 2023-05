Δρομολόγια: Προσωπικές αδυναμίες για τη Eurovision

Έχεις πάει ποτέ με ένα «βαλιτσέ» σακ-βουαγιάζ στο θέατρο; Ναι, να πας μέχρι το ΡΕΞ, να παιχτεί αυτός ο διάλογος με τις ταξιθέτριες («συγγνώμη, αλλά πρέπει να τη βάλετε στην γκαρνταρόμπα, εκτός κι αν έχετε κάτι πολύτιμο/τι πολύτιμο, μόνο τάπερ έχει εκεί μέσα»), και να μη σε αφήνουν να την τοποθετήσεις στη θέση σου. Πάλι καλά, η παράσταση καθυστέρησε να αρχίσει περίπου ένα τέταρτο. Αρκετό για μια αχόρταγη κατανάλωση των MB σε βιντεάκια του TikTok για τη φετινή Eurovision

Γιουροβιζιονικό ιντερμέτζο Ι – Για κάποιους, οι γιορτές συνδέονται με τα Χριστούγεννα. Για κάποιους άλλους, όπως για τον συντάκτη της στήλης, με τον Μάιο, καθώς στις 9, 11 και 13 Μαΐου θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Οι Άγγλοι διοργανωτές μάς υποσχέθηκαν κιτς, βασιλική οικογένεια, Frankie Goes to Hollywood και ένα χάος με ανεβαστικά τραγούδια. Όπως το Cha Cha Cha του Φινλανδού ράπερ Käärijä. Dubstep πινελιές, εθιστικός ρυθμός και το αντίπαλο δέος της Loreen (φωτογραφία) από τη Σουηδία, που, έντεκα χρόνια μετά τη νίκη της, επιστρέφει ως φαβορί για την πρωτιά με το Tattoo. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον δεύτερο ημιτελικό (11/5), με το What They Say του Βίκτορα Βερνίκου, το οποίο θίγει θέματα ψυχικής υγείας.

Οι ηθοποιοί κάνουν τσουλήθρα στο κοίλο του αρχαίου θεάτρου, στην ορχήστρα του οποίου υπάρχει μια λεκάνη τουαλέτας. Δεν πρόκειται να ξεχάσουν εκείνη τη Νύχτα στην Επίδαυρο (σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου). Μια νύχτα που φανέρωσε τα κόμπλεξ και τους ναρκισσισμούς των ηθοποιών, μόλις νιώσουν πως κάποιος συνάδελφος πήρε μεγαλύτερο χειροκρότημα από το κοινό. Η παράσταση ξεγυμνώνει την υποκρισία των φεστιβάλ που φέρνουν κενές περιεχομένου παραστάσεις που βαπτίζονται από κριτικούς ως αριστουργήματα – κρίμα όμως που η Νύχτα ήταν τόσο αυτοαναφορική, λες και αφορούσε μόνο όσους και όσες ξέρουν τις παθογένειες του αθηναϊκού καλλιτεχνικού χώρου.

Γιουροβιζιονικό ιντερμέτζο ΙΙ – Άλλες συμμετοχές που αξίζει να προσέξετε: Ο Έντγκαρ Άλαν Πόε έχει μπει στο σώμα της Salena και της Teya από την Αυστρία και χορεύει μοναδικά, στηλιτεύοντας ταυτόχρονα τα 0,003 σεντς που δίνει ως ανταμοιβή το Spotify στους καλλιτέχνες, με κάθε ακρόαση του τραγουδιού τους. Η Ισπανίδα ερμηνεύτρια πατάει πάνω στο ποπ φλαμένγκο της Ροσαλία, το Ισραήλ με την 21χρονη Νόα Κίρελ πατάει στα χορευτικά της Ελένης Φουρέιρα και η Μολδαβία στη λαογραφική της παράδοση. Τέλος, ακούστε τη Γαλλία και την Πορτογαλία. Χορευτικά και μπιτάτα με τον τρόπο τους.

512 χιλιόμετρα βορειότερα, τα δέκα χρόνια λειτουργίας της ΒΙΟΜΕ αποδεικνύουν πως το αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα της βιομηχανικής μονάδας κάθε άλλο παρά ουτοπικό είναι. Πέρα από τις κοινωνικές δράσεις και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης των εργαζομένων, χιλιάδες Θεσσαλονικείς βρεθήκαμε στη μεγάλη συναυλία, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Ακόμη κι όταν κόπηκε το ρεύμα και ξελαρυγγιαστήκαμε, τραγουδώντας την Ανδρομέδα του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Λέγεται πως ήταν σαμποτάζ…