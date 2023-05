Αρχοντική φολκ, σε ένα μαγευτικό τραγούδι

Ποια άλμπουμ σκαρφαλώνουν στο Νο 1 των ελληνικών charts σήμερα; Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν το ψάχνω, γιατί δεν θέλω να ξέρω. Στοιχηματίζω πάντως ότι οι πιο εμπορικοί μας καλλιτέχνες δεν έχουν καμία σχέση με τη Νορβηγίδα τραγουδοποιό Σούζαν Σούντφορ, που εδώ και χρόνια βλέπει τα άλμπουμ της να γίνονται Νο 1 στη Νορβηγία, χωρίς να βουτάει ούτε για πλάκα στα νερά της φτήνιας, της ποζεριάς ή του χαβαλέ. Ο έκτος δίσκος της, το Blómi, κινείται προς μια υψηλή, άχρονη, αρχοντική φολκ. Mε κάτι λίγο από ambient, ακουστικές κιθάρες, έντονη παρουσία πιάνου, αλλά και αλλόκοτες στιγμές, όπως το Ṣānnu Yārru Lī. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, που βασίζεται σε παράξενους ήχους από τα πιο παράξενα κρουστά, η Σούντφορ διαβάζει ένα ερωτικό κείμενο γραμμένο στα χρόνια της μινωικής Κρήτης και μεταφρασμένο στην αρχαία νορβηγική από τον γλωσσολόγο παππού της. Βαριά πράγματα, ναι. Το θέμα είναι ότι, παρά την εκκεντρικότητά του σε σημεία, συνολικά το Blómi είναι φωτεινό και χαλαρωτικό. Η ιστοσελίδα Stereogum το παρομοιάζει με yoga session. Με τόσα νεύρα που κυκλοφορούν τελευταία, χρειαζόμαστε τέτοια άλμπουμ. Πέρα από την πλάκα, όμως, ο λόγος που ξεχώρισα το Blómi δεν είναι οι ευεργετικές του ιδιότητες, αλλά ένα κομμάτι με τίτλο Alyosha. Η ανάπτυξη αυτού του τραγουδιού, από τα φωνητικά που στην αρχή θυμίζουν Κέιτ Μπους μέχρι τη θεϊκή μελωδία και την κορύφωση λίγο πριν από το τέλος, με κάνουν να πιστεύω ότι η 37χρονη τραγουδοποιός αγγίζει εδώ την προσωπική της κορυφή. Σε όσους μου ζητούν γνώμη για το καινούργιο άλμπουμ των National, στέλνω το συγκεκριμένο κομμάτι, υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι υπάρχουν πολλά καλύτερα πράγματα εκεί έξω – και ορίστε ένα από αυτά.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Rodrigo y Gabriela – In between thoughts… a new world

Τι θα γινόταν αν ο Ένιο Μορικόνε συνεργαζόταν με τον Τζον Φρουσιάντε για ένα νεοφλαμένκο άλμπουμ; Το γνωστό κιθαριστικό ντουέτο από το Μεξικό κάνει τα δύσκολα απλά, με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Εξελίσσει μάλιστα το ύφος του, εντάσσοντας ηλεκτρονικά και ορχηστρικά στοιχεία που καταλήγουν σε ένα «γεμάτο» ηχητικό αποτέλεσμα.