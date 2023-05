Η Μαρία Μαυροπούλου κάνει τέχνη με τεχνητή νοημοσύνη

In Their Own Image, 2022 «Η δημιουργία ζωής σε όλες τις κοσμολογίες αποδίδεται στον Θεό. Σήμερα, κι εμείς δίνουμε ζωή σε αυτές τις νέες “οντότητες”, τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα έχουν και αυτά τη δύναμη να δημιουργήσουν, άρα κατά μία έννοια έχουν θεϊκή υπόσταση» σχολιάζει η Μαρία Μαυροπούλου.