Ενα διαμέρισμα του ’60 στην Κυψέλη υπό διαρκή αναθεώρηση

Πάντα ονειρευόμουν ένα σπίτι που Nα βρίσκεται σε ψηλό όροφο, με τεράστια παράθυρα και θέα σε μεγαλούπολη, επίσης με πολύ χώρο γύρω από το τραπέζι της τραπεζαρίας. Το δικό μου δεν έχει τίποτε από τα δύο.

το σπίτι μου είναι Υπό διαρκή αναθεώρηση.

Το σημείο όπου χαλαρώνω Στη βεράντα, με τον πρωινό καφέ, και ξαπλωμένος στο κρεβάτι βλέποντας ταινίες

το πιο χρήσιμο δωμάτιο στο σπίτι μου Όλα.

Από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ Η μουσική.

Μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ζω εδώ από Τα διάσπαρτα αντικείμενα στο πάτωμα, το οποίο χρησιμοποιώ ως λειτουργική επιφάνεια.

Μια σπιτική βραδιά που δεν θα ξεχάσω Είναι πολλές, με κοινό παρονομαστή την καλή διάθεση και το τραπέζι στρωμένο.

Στιλ στον χώρο μου δίνει Ο φωτισμός μόλις πέσει ο ήλιος, τον οποίο θεωρώ πιο σημαντικό από την επίπλωση.

Διακόσμηση Δεν έχω το ταλέντο να διακοσμώ και να ταιριάζω πράγματα μεταξύ τους. Διαλέγω αυτά που μου αρέσουν και τα αναγκάζω να συνυπάρξουν.

Στον χώρο της τραπεζαρίας, στον τοίχο έργο του Νίκου Χαραλαμπίδη, μπουφές της ιαπωνικής εταιρείας Ariake, συναρμολογούμενη puzzle γάτα Gekca και λάμπα σχεδιασμένη από τον ίδιο.

Στο υπνοδωμάτιο, στον τοίχο limited edition εκτυπώσεις των Beetroot από τη σειρά Eros, λάμπα Foscarini x Yatzer και παπλωματοθήκη Μarimeko.

Αγαπημένο έπιπλο H wink armchair του Toshiyuki Kita για την Cassina, την οποία δεν έχω, αλλά και ούτε χώρο έχω για να τη βάλω.

Gadget iPhone.

Χρηστικό αντικείμενο Έχω ελάχιστα διακοσμητικά. Εκτός από την τέχνη, ο χώρος που ζω «διακοσμείται» από χρηστικά αντικείμενα.

Κάτι σύγχρονο O google assistant που με βοηθάει να ανοιγοκλείνω τα φώτα και την τηλεόραση χωρίς να μετακινούμαι.

Κάτι κιτς Η κινούμενη με ηλιακή ενέργεια γκέισα που έχω στο μπάνιο.

Κάτι παλιό Η υφαντή manta (κουβέρτα) από την Αργεντινή που έχω κρεμασμένη στον τοίχο.

Κάτι ντιζάιν Πολλά· είμαι ντιζάινερ, τι να κάνω;

Το αγχολυτικό μου Χημικό.

Η κουζίνα είναι το μόνο δωμάτιο που έχει έντονο χρώμα, μια και ο ίδιος φοβάται τα χρώματα στους τοίχους. Το ρολόι είναι Mondaine.

Στο μπαλκόνι, έπιπλα από τη σειρά Hay και ποτιστήρι Idro που σχεδίασε για την εταιρεία Hiro.

Ένα σπίτι που είδα και ζήλεψα Το σπίτι της Γιώτας και του Γιάννη Ξανθούλη, το πιο φιλόξενο σπίτι της Αθήνας.

Με φίλους στο σπίτι Όρθιος στην κουζίνα πάνω από την κατσαρόλα και οι φίλοι γύρω μου με ένα κρασί στο χέρι να περιμένουν να γίνει το φαγητό.

Με την οικογένειά μου στο σπίτι Αστειευόμενοι για τα γεγονότα που μας τραυμάτισαν στο παρελθόν.

Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς Ανθρώπους. Και πάγο στο ψυγείο.

Το στιλ μου Πληθωρικό μάλλον.

Βιβλίο The Atlas of furniture design, μια έκδοση της Vitra.

Συλλογή Δεν συλλέγω τίποτα.

Στο σαλόνι, ο καναπές «Tiki» του Andreas Engesvik από το Myran και τα μαξιλάρια που αγόρασε από τον Συνεταιρισμό Ιθαγενών Γυναικών στο Μεξικό.

Τo τραπέζι Soda από γυαλί Murano, σχεδιασμένο από τον ίδιο για τη Miniforms, και πάνω του το βραβείο Αrchiproducts (σχεδιασμένο από τον Μιχάλη Αναστασιάδη) που κέρδισε για το συγκεκριμένο τραπέζι.

Καλοκαίρι Είμαι άνθρωπος του χειμώνα.

Νησί Οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου off season.

Χρώμα Το γκρι σε μεσαίους και σκούρους τόνους.

Έμπνευση Από τους ανθρώπους και το αστικό περιβάλλον.

Τταινία Δαμάζοντας τα κύματα, Αστακός, In the mood for love, Nebraska.

Καλλιτέχνης Mάνος Χατζιδάκις, Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Ντέιβιντ Χόκνεϊ, Ισέι Μιγιάκε.

Δετίχ Τα ταξίδια.

Το μέρος στο οποίο θέλω να επιστρέφω Στο σπίτι μου μετά από ταξίδι.

Γειτονιά Η γειτονιά που μεγάλωσα στο Κορωπί και η γειτονιά που ζω στην Αθήνα.

Στα άμεσα σχέδιά μου Να βρω πάλι τους δημιουργικούς μου ρυθμούς και να ξανακόψω το κάπνισμα, που είχα κόψει για 22 χρόνια και το ξανάρχισα…