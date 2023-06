My space: Ενα ρετιρέ στην Κυψέλη γεμάτο τέχνη

Aγαπημένο σημείο στο σπίτι H γωνία στο μπαλκόνι, στο σημείο που κάνει τη στροφή το Γ. Εκεί κάθομαι και κοιτάζω το ηλιοβασίλεμα και τα χρώματα στα σύννεφα να αλλάζουν.

Ατμόσφαιρα στον χώρο δημιουργεί Το φυσικό φως που ντύνει τους χώρους όλη μέρα. Αυτό άλλωστε με έκανε να αγαπήσω το συγκεκριμένο σπίτι.

Η πρώτη σκέψη που έκανα όταν είδα το σπίτι μου Μου θύμισε εξοχική κατοικία.

Συνήθεια Καφές στο μπαλκόνι το πρωί και το απόγευμα.

Τo σπίτι μου είναι Η φωλιά μου. Ο χώρος όπου νιώθω όμορφα.

Τέχνη στο σπίτι Έργα που αγαπώ από φίλους και γνωστούς.

Ο ίδιος στο σαλόνι και πίσω του δικό του έργο. Τα κεραμικά είναι, από αριστερά, της Αναστασίας Παύλου, αμφορέας από τη Λέσβο και μια προτομή μελέτης.

Στο κρεβάτι και στον τοίχο του υπνοδωματίου έχει κιλίμια που του χάρισε ο πατέρας του.

Αγαπημένο αντικείμενο Τραπεζομάντιλα και υφάσματα που μου έχει δώσει ο πατέρας μου, ο οποίος συνήθιζε να συλλέγει υφαντά, κιλίμια κ.λπ. από διάφορα μέρη.

Gadget Φίλτρο του καφέ. αγαπημένο έργο στο σπίτι μου Οι ζωγραφιές που κάναμε στους τοίχους με την κοπέλα μου.

Αγαπημένος πίνακας Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Τους αγαπώ όλους πάρα πολύ. Ο καθένας τους έχει μια συγκεκριμένη οντότητα και συνδέεται με μια ανάμνηση.

Τέχνη Βασικό κομμάτι της ζωής μας, αν και κρατάμε απόσταση από αυτήν. Αυτή η απόσταση της προσδίδει στόμφο και σημαντικότητα. Θα ήταν καλό νομίζω να μικρύνει αυτή η απόσταση, γιατί η τέχνη είναι πράξη αγάπης και όχι αντικείμενο θεοποίησης. Αυτό προσπαθώ να δείξω και μέσα από την τρέχουσα έκθεση Looking with the eyes of Love που επιμελήθηκα στην γκαλερί Breeder.

Αγαπημένος ζωγράφος Ο Δανός Tal R.

Σουβενίρ Αγαπώ πολύ τις καρτ ποστάλ. Δεν αγοράζω, αλλά μου αρέσει να μου στέλνουν, είναι σαν να κρατούν στον χρόνο τις στιγμές που κάποιος σε σκέφτηκε.

Η κουζίνα με τα κίτρινα ντουλάπια παρέμεινε σχεδόν όπως τη βρήκε όταν μπήκε στο σπίτι. Η ζωγραφιά με τα φρούτα στον τοίχο είναι δική του.

Αντί κομοδίνου, δίπλα από το κρεβάτι ένας πίνακας μελέτης από την Καλών Τεχνών, κάποιες καρτ ποστάλ και λουλούδια.

Στον ελεύθερο χρόνο μου Χαλαρώνω στον καναπέ και βλέπω ταινίες.

Βιβλίο Walden του Χ. Ντ. Θορό.

Μουσική Η μπάντα Tinariwen από τη Βόρεια Αφρική. Γενικά αγαπώ τη μουσική και προσπαθώ να την εντάσσω στην πρακτική μου ως καλλιτέχνης.

Νησί Μου αρέσει η Κρήτη για την άγρια ομορφιά της.

Διακόσμηση Το σπίτι μου είναι επηρεασμένο από το Charleston House των Βανέσα και Κλάιβ Μπελ στο Σάσεξ της Αγγλίας. Ένα σπίτι γεμάτο ζωγραφιές, που αποτελεί καλό παράδειγμα για το πώς μπορείς να ζεις με την τέχνη.

Το alter ego μου Ο εαυτός μου.

Στο σαλόνι, τούβλα λειτουργούν ως βάση για έναν αμφορέα που βρήκε σε κάποιο νησί και στον τοίχο παραδοσιακό υφαντό.

Ο ίδιος στο παράθυρο της κουζίνας.

Μαγειρεύω Διεθνή κουζίνα με μια προτίμηση σε αυτήν της Μέσης Ανατολής.

Βόλτα στην Αθήνα Τώρα πια προτιμώ τις βόλτες έξω από την Αθήνα. σημείο στον κόσμο Κρήτη.

Το επόμενο ταξίδι μου Στη Μαδρίτη.

Έμπνευση Να χάνομαι στη σκέψη μου, να την ακούω και να την επεξεργάζομαι πέρα και πάνω από τις λέξεις.

Στα σχέδιά μου Μια ατομική έκθεση στην Breeder τον Σεπτέμβριο, την οποία δουλεύω τα τελευταία δύο χρόνια. Έχω εντάξει σε αυτήν πολλές από τις ιδέες και τις εμπειρίες μου και είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα.

Με αγχώνει Η σκέψη να τελειώσω όλα τα έργα που θέλω.

Aν γύριζα τον χρόνο πίσω Δεν θα το έκανα σε προσωπικό επίπεδο. Σε συλλογικό, όμως, θα ήθελα να παρέμβω στην κλιματική αλλαγή, στους πολέμους κ.λπ.