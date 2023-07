Η Καθημερινή γιορτάζει τα 100 χρόνια της Disney με 4 επετειακά τεύχη Μίκυ Μάους

Στισ ιστορίεςττου Μικυ Μαους που έχουν κυκλοφορήσει από το 1966 στην Ελλάδα, οι συνήθεις ύποπτοι έχουν τη μορφή αυτού του ανθρωπόμορφου ποντικιού με τα στρογυλλά αυτιά, της γκρινιάρας πάπιας με το μεγάλο πορτοκαλί ράμφος και του αγαθού σκυλιού με τον γιακά και το μαύρο γιλέκο. Έχετε παρατηρήσει όμως πως στις πρώτες σελίδες κάθε ιστορίας, από τις τόσες χιλιάδες που έχουν δημοσιευθεί, όλα τα φώτα στρέφονται στον τόπο; Είτε μιλάμε για το Μίκυ Σίτυ είτε για τη Λιμνούπολη, η πόλη είναι η αρχή των πάντων. Ειδικά στα νέα συλλεκτικά τεύχη, είναι παραπάνω από αναγκαίος ο ορισμός του τόπου, καθώς η δράση των νέων περιπετειών του Μίκυ διαδραματίζεται σε ένα εξαιρετικά φουτουριστικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα σε εκατό χρόνια από τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Οι πιο καταξιωμένοι εικονογράφοι και κομίστες των στούντιο της Ντίσνεϊ γιορτάζουν τα εκατό χρόνια της εταιρείας, επιστρατεύοντας την ερώτηση-κλειδί για κάθε έργο επιστημονικής φαντασίας («Τι θα γινόταν αν;…»). Η συλλεκτική σειρά Οnce upon a mouse… in the future δανείζεται τον βασικό αφηγηματικό κορμό κλασικών καρτούν μικρού μήκους των πρώτων δεκαετιών της Ντίσνεϊ και τον τοποθετεί στις μεγαλουπόλεις του αύριο, ανάμεσα σε διαστημικούς σταθμούς, ουρανοξύστες και ιπτάμενα οχήματα. Στις οκτώ ιστορίες της σειράς, οι ήρωες ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο και διαπλανητικά, για να αντιμετωπίσουν τον δαιμόνιο Μαύρο Πιτ και οποιαδήποτε αναποδιά προκληθεί από τις αδέξιες κινήσεις του Γκούφι ή του Ντόναλντ.

(Φωτογραφία: Ullstein bild/ Getty Images/ Ideal Image)

Στο πρώτο τεύχος της συλλεκτικής έκδοσης που θα κυκλοφορήσει την επόμενη Κυριακή (06/08) με την Καθημερινή, η ιστορία του 1937 Τα μοναχικά φαντάσματα μεταφέρεται στο 2037. Μπορεί το Μίκυ Σίτυ του επόμενου αιώνα να αλλάζει ραγδαία, αλλά κάποια πράγματα μένουν ίδια. Οι τρεις φίλοι είναι κυνηγοί φαντασμάτων και καλούνται να αντιμετωπίσουν πλάσματα του σκότους σε μια έπαυλη-απομεινάρι του παρελθόντος. Σε μια άλλη περιπέτεια (Trailer Horn του 1950) ο Ντόναλντ έχει πληρώσει το πιο φθηνό πακέτο διακοπών (τι πιο σύνηθες, θα πείτε) για να περάσει ένα Σαββατοκύριακο της παλιάς εποχής, δίχως να φαντάζεται πως οι κατεργάρηδες Τσιπ και Ντέιλ θα τον αναστατώσουν. Θα παρατηρήσετε πως σε πολλές από τις ιστορίες δεν ακολουθείται η τακτική των παραδοσιακών καρέ, ενώ οι γραμμές είναι πιο ξεκάθαρες, με πιο έντονα χρώματα και μεγαλύτερη ευκρίνεια στο background. Ό,τι πρέπει για μια ευχάριστη ανάγνωση.

