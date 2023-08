Painkiller: Μια σειρά για την οικογένεια που έχτισε μια αυτοκρατορία από τον πόνο

ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΕΞΙΛΕΩΣΗ θυμάμαι τη γραφομηχανή να λειτουργεί ως μουσικό όργανο στο πρωτότυπο κινηματογραφικό σάουντρακ. Στη σειρά Painkiller, έναν αντίστοιχο συμβολικό ρόλο παίζει ένας χαλασμένος συναγερμός αισθητήρα καπνού που χτυπάει κάθε τόσο στην έπαυλη του δισεκατομμυριούχου Ρίτσαρντ Σάκλερ και προμηνύει ό,τι θα ακολουθήσει. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Purdue Pharma και ιθύνοντα νου της ανάπτυξης και της ευρείας διάθεσης του οπιοειδούς ισχυρού αναλγητικού OxyContin, για την υπερσυνταγογράφηση και την ευρεία διάδοση του οποίου πολλοί είχαν προειδοποιήσει εξαρχής. Η οικογένεια Σάκλερ έκλεισε τα αυτιά της και γέμισε τις τσέπες της.

«Η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται από δύο πράγματα: τρέχουμε μακριά από τον πόνο και προς την απόλαυση. Αν εμείς πλασαριστούμε ανάμεσα στον πόνο και στην απόλαυση, τότε θα έχουμε αλλάξει τον κόσμο. Και δεν θα μας λείψουν ποτέ ξανά τα λεφτά», λέει ο Ρίτσαρντ Σάκλερ στη σειρά, που αποτελεί δραματοποιημένη αφήγηση πραγματικών γεγονότων και ιστοριών και βασίζεται κυρίως στο άρθρο του New Yorker «Η οικογένεια που έχτισε μια αυτοκρατορία από τον πόνο», για το αδυσώπητο μάρκετινγκ που προώθησε το εξαιρετικά εθιστικό OxyContin. H οικογένεια Σάκλερ κατάφερε όντως να αλλάξει τον κόσμο, έχοντας μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την επιδημία οπιοειδών που έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Οι Σάκλερ θεωρούνταν σύγχρονοι Μέδικοι, μαικήνες της τέχνης με πλουσιοπάροχες δωρεές σε μουσεία και πανεπιστήμια. Για μια συμπληρωματική εικόνα της αμείλικτης οικογένειας υπό αυτό το πρίσμα, αξίζει να δείτε και το βραβευμένο ντοκιμαντέρ All the beauty and the bloodshed της Λόρα Πόιτρας, για την εκστρατεία της διάσημης φωτογράφου και ακτιβίστριας Ναν Γκόλντιν εναντίον των Σάκλερ και υπέρ της αποκαθήλωσης του ονόματός τους από μουσεία που ευεργέτησαν. ■

ΙΝFO

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Μάθιου Μπρόντερικ, Τέιλορ Κιτς, Ουζό Αντούμπα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ στο Rotten Tomatoes: 64%

Η σειρά στριμάρεται από το Netflix.