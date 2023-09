Justified: City Primeval – Ο σερίφης επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος

Ο Αμερικανός συγγραφέας Έλμορ Λέοναρντ είχε χαρακτηριστεί ως «ο Ντίκενς του Ντιτρόιτ», της πόλης όπου μεγάλωσε και εξύμνησε στα μυθιστορήματά του, αλλά και ως «δαφνοστεφής ποιητής των άγριων καθαρμάτων με περίστροφα». Ο Λέοναρντ ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας γουέστερν και κατέληξε να μας χαρίσει μερικά από τα καλύτερα αστυνομικά μυθιστορήματα όλων των εποχών, με τον Στίβεν Κινγκ να τον θεωρεί ισάξιο του θρυλικού Ρέιμοντ Τσάντλερ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Τζάκι Μπράουν του Κουέντιν Ταραντίνο βασίζεται στο μυθιστόρημα Rum Punch και το Εκτός ελέγχου του Στίβεν Σόντερμπεργκ στη νουβέλα Out of Sight του Λέοναρντ. Ενώ το διήγημα Fire in the hole υπήρξε η βάση για την τηλεοπτική σειρά Justified, που προβλήθηκε από το 2010 έως το 2015.

Στο Justified πρωταγωνιστής είναι ο προσηνής αλλά άτεγκτος ομοσπονδιακός σερίφης με σήμα κατατεθέν το καουμπόικο καπέλο, Ρέιλαν Γκίβενς, που υποδύεται συναρπαστικά ο Τίμοθι Όλιφαντ. Μετά από απουσία ετών, ο Γκίβενς επιστρέφει στις οθόνες μας με τη μίνι σειρά Justified: City Primeval, εμπνευσμένη από τη νουβέλα City Primeval: High Noon in Detroit του Λέοναρντ, ιδέα που προέκυψε από μια συζήτηση του Ταραντίνο με τον Όλιφαντ.

Η δράση μεταφέρεται από τη σκόνη που καλύπτει τα εγκλήματα στις μεσοδυτικές πολιτείες στο ψυχρό αστικό τσιμέντο του Ντιτρόιτ, όπου ο Γκίβενς έχει να αντιμετωπίσει

έναν κοινωνιοπαθή εγκληματία, που καταφέρνει πάντα να διαφεύγει της δικαιοσύνης.

Το Justified: City Primeval εξελίσσεται σε νουάρ αστικό γουέστερν, με πρωταγωνιστές έναν ελκυστικό τιμωρό και έναν απρόβλεπτα σαδιστή κακοποιό, ενώ ενδιαφέρουσα προσθήκη σε σχέση με το αρχικό Justified είναι η πολυπλοκότητα των γυναικείων χαρακτήρων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δικηγόρο Κάρολιν Γουάιλντερ.

ΙΝFO

Πρωταγωνιστούν: Τίμοθι Όλιφαντ, Άνζανου Έλις, Μπόιντ Χόλμπρουκ. Βαθμολογία

στο Rotten Tomatoes: 92%. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 6 Σεπτεμβρίου.