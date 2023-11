Τι είναι το φαινόμενο Funflation και πώς επηρεάζει τα ψώνια μας

«Πόσα χρήματα ξόδεψες για τη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ, αν επιτρέπεται;», ρωτάω μια φίλη γνωρίζοντας ότι θα ταξιδέψει σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει το λάιβ της αγαπημένης της μουσικού. Η Μαίρη είναι μια από τις εκατομμύρια Swifties, του παγκόσμιου φαν κλαμπ της τραγουδίστριας, που δε λυπήθηκε να δει ένα μεγάλο κομμάτι των οικονομιών της να εξανεμίζεται ώστε να ζήσει μια «εμπειρία».

Συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ ή της Μπιγιονσέ, μια επίσκεψη στο θεματικό πάρκο της Ντίσνεϋ και εισιτήρια για αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ: εκεί πάνε τα χρήματα των μιλένιαλ και όσων ανήκουν στην Gen Z, δημιουργώντας ένα νέο φαινόμενο που φέρει τον ευφάνταστο τίτλο Funflation. Πώς προκύπτει η λέξη; Από την ένωση των δύο λέξεων: fun (διασκέδαση) και inflation (πληθωρισμός).

Ενώ για παραπάνω από δύο χρόνια ήμασταν υποχρεωμένοι να ψυχαγωγούμαστε από τον καναπέ μας, και να αγοράζουμε συνδρομές στο Netflix, playstation και ηλεκτρικές συσκευές, σήμερα -τι πιο λογικό;- θέλουμε να βγούμε από τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού μας.

Βέβαια, θα πει κανείς, δεν είναι καινούριο φαινόμενο να διοχετεύουμε τα χρήματά μας σε «εμπειρίες». Σίγουρα. Ωστόσο, αυτή η σχετικά νέα τάση έχει μια ιδιαιτερότητα: το κοινό είναι διατεθειμένο, παρά το αβέβαιο οικονομικό τοπίο και τον πληθωρισμό που ανεβαίνει χωρίς αντίστοιχα να ακολουθούν οι μισθοί, να πληρώνει ολοένα και αυξανόμενα ποσά για να συμμετάσχει σε δρώμενα.

Μάλιστα, το ζήτημα έχει θορυβήσει εταιρείες όπως η Best Buy, αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών ειδών, με την CEO Κόρι Μπάρι να εξηγεί στο Fortune’s Most Powerful Women Summit ότι παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και δεν τον ακολουθούν οι μισθοί, οι καταναλωτές δεν σταμάτησαν να ξοδεύουν· πολύ απλά σταμάτησαν να διοχετεύουν τα χρήματά τους στα προϊόντα στα οποία ειδικεύεται η εταιρεία της. Πιο συγκεκριμένα, τον Αύγουστο η Best Buy μείωσε τις προοπτικές εσόδων της από τα 45,2 δις σε 44,5 δις για το 2024, ενώ είχε ήδη παρατηρήσει πτώση της τάξεως του 7,1% στα εγχώρια έσοδα της για το τρίμηνο.

Βέβαια, ενώ η εταιρεία βλέπει τα κέρδη της να συρρικνώνονται, η αμερικάνικη οικονομία εν γένει μπορεί να ευχηθεί το funflation να συνεχιστεί και τον χειμώνα, αφού οι συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ και της Μπιγιονσέ θα της αποφέρουν παραπάνω από 5 δις δολάρια, από εισιτήρια, merch, ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, γεύματα σε εστιατόρια και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί.

Η έκθεση τάσεων της Eventbrite, της πλατφόρμας για την πώληση εισιτηρίων για δρώμενα, στην αρχή του 2023, έδειξε πως ενώ το 86% των καταναλωτών ανέμενε αύξηση των εισιτηρίων για συναυλίες, το 37% δήλωνε έτοιμο να πληρώσει παραπάνω για να δει τον αγαπημένο του περφόρμερ, ενώ το 37% πιθανολογούσε να το κάνει κι εκείνο.

Ακόμη πιο γενικά, το 68% των καταναλωτών απ’ όλο τον κόσμο είχε σκοπό να πληρώσει το ίδιο ή περισσότερο για συναυλίες το 2023. Οι Αμερικάνοι θέλουν τόσο πολύ να δουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, που παραπάνω από 60% των Gen Z δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να δουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη λάιβ από το να παρευρεθούν στη γέννηση ενός μωρού της οικογένειας τους (25%), από ένα προγραμματισμένο ταξίδι (25%), το γάμο ενός φίλου (23%) και την αποφοίτηση ενός αδελφού/ής (20%).

Και φεύγοντας λίγο από το τρελό συναυλιακό καλοκαίρι, ας πιάσουμε την «Barbie». Το φοβερά πετυχημένο μάρκετινγκ γύρω από την ταινία της Γκρέτα Γκέργουικ επέτρεψε τα έσοδά της να επεκτείνονται εκτός των αιθουσών, πωλώντας για παράδειγμα ένα φόρεμα μίνι του σχεδιαστή Balmain για 8.485 δολάρια (δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος).

Αντίστοιχα, όταν ο Λιονέλ Μέσι πήρε μεταγραφή για την Ίντερ Μαϊάμι, το ίνσταγκραμ της ποδοσφαιρικής ομάδας πήρε φωτιά, κερδίζοντας μέσα σε λίγες εβδομάδες 12 εκατομμύρια νέους ακολούθους και καταλαμβάνοντας τη θέση της 4ης πιο δημοφιλούς αμερικανικής ομάδας, σε όλα τα αθλήματα. Τον περασμένο Αύγουστο, ο αγώνας της ομάδας του με τη Λος Άντζελες ΦΚ είδε τα εισιτήρια να σκαρφαλώνουν στα 690 δολάρια, 527% αύξηση, δηλαδή, σε σχέση με το μέσο εισιτήριο του MLS, το οποίο κυμαινόταν στα 110 δολάρια πριν την έλευση του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Τελικά, τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι το funflation με όχι τόσα πολλά λόγια; Δεν αποταμιεύουμε, παρά μόνο για να διασκεδάσουμε, δεν ψωνίζουμε τοστιέρες, ούτε και ρούχα, εκτός κι αν είναι από την Μπάρμπι, δεν παίζουμε πια playstation, γιατί βαρεθήκαμε την κλεισούρα, θέλουμε να βγούμε εκεί έξω, σε μια συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ ή σε ένα θεματικό πάρκο. Ή με άλλα λόγια: Θέλουμε να ζήσουμε κάτι. Και αυτό έχει τον – οικονομικό – αντίκτυπό του. Ρωτήστε και τη Μαίρη που ξόδεψε ένα τετραψήφιο αριθμό για να δει την απόλυτη ποπ ντίβα.