Masters of the Air: Η σειρά-έπος που μάς μεταφέρει στον ουρανό του Β’ ΠΠ

«Μόνο οι νεκροί έχουν δει το τέλος του πολέμου», είχε πει ο Αμερικανός στρατηγός Μακ Άρθουρ και τα λόγια του ήρθαν στο μυαλό μου, καθώς σκεφτόμουν τι να γράψω για μια πολεμική σειρά την ίδια στιγμή που κάπου μαίνεται ένας πόλεμος δίχως τέλος. Το πολυαναμενόμενο Masters of the Air του Τομ Χανκς και του Στίβεν Σπίλμπεργκ έφτασε τον Ιανουάριο στις οθόνες μας και αποτελεί την πρώτη εσωτερική υπερπαραγωγή της Apple. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί με τεράστια επιτυχία στο πολεμικό κινηματογραφικό έπος Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν και συνέχισαν με τη θεματική του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην παραγωγή των πολεμικών μίνι σειρών The Band of Brothers (2001) και The Pacific (2010).

Το Masters of the Air, το νέο τους στοίχημα που ολοκληρώνει την τηλεοπτική τριλογία για τον Β΄ Παγκοσμίο Πόλεμο, βασίζεται στο βιβλίο του Ντόναλντ Λ. Μίλερ Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi και εστιάζει στην 100ή Μοίρα βομβαρδιστικών, που έμεινε γνωστή ως «ματωμένη 100th» λόγω των μεγάλων απωλειών που υπέστη. Οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις είχαν αναλάβει την πλέον επικίνδυνη αποστολή να επιχειρούν το πρωί, όταν και ήταν πιο εύκολο να εντοπιστούν από τους ναζί, κάτι που στοίχισε πολύ ακριβά σε ανθρώπινες ζωές.

Η σειρά θυμίζει περισσότερο επικό πολεμικό μπλοκμπάστερ της μεγάλης οθόνης παρά ακριβό τηλεοπτικό προϊόν – σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το καστ από αναγνωρίσιμα πρόσωπα, όπως ο Όστιν Μπάτλερ, ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Μπάρι Κίογκαν. Το δραματικό σάουντρακ, επίσης, οι καταιγιστικές εναέριες καταδιώξεις και οι ιστορίες που υμνούν την ανδρική φιλία καθιστούν το Masters of the Air λιγότερο ιστορικά ακριβές (από ό,τι ίσως θα έπρεπε) και περισσότερο μια απεικόνιση ενός πολέμου μεταξύ του ξεκάθαρα καλού και του κακού.

Πρωταγωνιστούν: Όστιν Μπάτλερ, Κάλουμ Τέρνερ, Μπάρι Κίογκαν.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 87%.

Η σειρά στριμάρεται από το Apple TV.