Οι Vampire Weekend και ο ΣΥΡΙΖΑ

Η ΝΔ είναι το μέινστριμ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το καλτ, o ΣΥΡΙΖΑ το indie, το ΚΚΕ το παλαιάς κοπής χέβι μέταλ. Κάνω τον διαχωρισμό και ύστερα σκέφτομαι: Αν έπρεπε να μπουν σε κόμμα οι Vampire Weekend, ποιο θα επέλεγαν; Λογικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι σίγουρος, βέβαια. Γιατί, ενώ κατά βάση είναι indie, φλερτάρουν με το ποιοτικό μέινστριμ (ο τραγουδιστής τους συνεργάστηκε με την Beyoncé), ακολουθούν το όραμα ενός παλιού ηγέτη που γνώρισε μεγάλες δόξες στα ’80s (ο Πολ Σάιμον με το Graceland), αλλά και παραμένουν ίδιοι μέσα στα χρόνια, πιστοί στις αξίες τους. Μάλιστα, αν διαβάσετε τους στίχους του Gen-X Cops από τον νέο δίσκο που έρχεται τον Απρίλιο, θα διακρίνετε μια σφιγμένη γροθιά και μια μονόχρωμη διαμαρτυρία, που θα μπορούσε άνετα να ανήκει σε χέβι μέταλ μπάντα (ή στο ΚΚΕ).

Όταν μας συστήθηκαν πίσω στο 2008, με τα ροδαλά μαγουλάκια και τα πόλο μπλουζάκια τους, μάλλον δεν φανταζόμασταν ότι 16 χρόνια μετά θα μιλάμε ακόμα γι’ αυτούς. Όμως, οι Vampire Weekend έφερναν ήδη από τότε στην indie ποπ μια πιο παγκόσμια αντίληψη της μουσικής. Έφερναν χρώματα, μελωδίες, ευφάνταστες ενορχηστρώσεις, αλλά και κάτι το ανάλαφρο. Μια αθωότητα βασικά, η οποία απουσίαζε πλήρως από τη νεοϋορκέζικη σκηνή που τους ανέδειξε. Όπως διαβάζουμε, το νέο άλμπουμ Only God Was Above Us είναι επηρεασμένο από τη ράγκα (στοιχείο δομής της ινδικής μουσικής και μελωδικό πλαίσιο αυτοσχεδιασμών). Πέρα από το Gen-X Cops, που αναφέραμε παραπάνω, μπορούμε ήδη να ακούσουμε και το Capricorn, με τα υπέροχα ντραμς του, το γλυκό πιανάκι, τα βιολιά, τα ξεσπάσματα και τα εμπνευσμένα σόλο. Τίποτα δεν είναι καινούργιο εδώ – και όμως όλα έχουν φαντασία.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Heems & Lapgan – Lafandar

To χιπ χοπ βρίσκεται σε πτώση, όπως θα έχετε καταλάβει – αλλά μιλάμε για το εμπορικό χιπ χοπ. Στα λασπόνερα του underground υπάρχουν ακόμα διαμάντια, όπως αυτή εδώ η σύμπραξη του Αμερικανού ράπερ Heems με τον Ινδοαμερικανό παραγωγό Lapgan. Samples από μουσικές της Νότιας Ασίας, χιούμορ, συνδιαλλαγή πολιτισμών και ένα κομμάτι με τίτλο I’m pretty cool.