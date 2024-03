Τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες στο πάρτι των Οσκαρ

«Αυτό το πράγμα είναι φτιαγμένο από επιτυχία· δεν μπορεί να το ζήσει ο καθένας», ακούστηκε να λέει η ηθοποιός και κωμικός Τίφανι Χάντις το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής, καθώς κρατούσε την ουρά του φορέματός της και χόρευε μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Κέντρο για τις Παραστασιακές Τέχνες «Γουόλις Άνενμπεργκ», στο Μπέβερλι Χιλς.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν με σμόκιν και δύο από τα επτά χρυσά αγαλματίδια που απέσπασε ο Οπενχάιμερ.

Γύρω στις 11 μ.μ., εκατοντάδες άνθρωποι χαμογελούσαν, χαιρετιούνταν, περιφέρονταν πάνω κάτω ή τρέκλιζαν πάνω σε ένα κόκκινο χαλί που εκτεινόταν από τη λεωφόρο Σάντα Μόνικα έως την κεντρική αίθουσα ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου εκδηλώσεων όπου λάμβανε χώρα το πάρτι του περιοδικού Vanity Fair, που έχει καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο μετά την απονομή των Όσκαρ.

Σε πρώτο πλάνο η Έμα Στόουν, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου.

Ο Μπάρι Κίογκαν, ο πρωταγωνιστής του Saltburn, στεκόταν κοντά στο κεντρικό μπαρ της αίθουσας. Η Λόρεν Σάντσεζ, η αρραβωνιαστικιά του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, βρισκόταν μπροστά του και χόρευε στον ρυθμό του I want your love των Chic, μέσα στο κοκκινωπό, ημιδιάφανο σιφόν φόρεμά της. Δεν είχε καμία σημασία το ότι ο κόσμος σκόνταφτε όλο το βράδυ στην ουρά του. «Δεν με νοιάζει καθόλου», είπε. «Ξαναβρίσκει αμέσως τη θέση της».

Κλόε Σεβινί, Οκουαφίνα και Ολίβια Γουάιλντ.

Το πάρτι του Vanity Fair έγινε για πρώτη φορά το 1994 στο Morton’s, ένα στέκι διασημοτήτων επί της γωνίας των οδών Ρόμπερτσον και Μέλροουζ. Τις πρώτες χρονιές, πρόσκληση λάμβαναν αποκλειστικά και μόνο οι πιο διάσημοι και δικτυωμένοι άνθρωποι του Χόλιγουντ. Αλλά το πάρτι μεγάλωσε παράλληλα με το περιοδικό. Πρώτα επεκτάθηκε στο πάρκινγκ που βρισκόταν πίσω από το Morton’s. Στη συνέχεια «μετακόμισε» στο ξενοδοχείο Sunset Tower. Κανένας από αυτούς τους δύο χώρους, όμως, δεν ήταν αρκετός γι’ αυτό στο οποίο εξελίχθηκε το μεγαλύτερο event του περιοδικού – αφήστε στην άκρη το γεγονός ότι η σύντομη «μετακόμισή» του σε ένα «γκαράζ», για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα για να φιλοξενήσει ένα πάρτι που απευθυνόταν σε τόσο ακριβοθώρητους ανθρώπους. Με την πάροδο των χρόνων, δε, πολλοί σταρ –μεταξύ των οποίων ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Τζέι-Ζι, ο Πρινς και η Μαντόνα– άρχισαν να διοργανώνουν τα δικά τους «άφτερ πάρτι» για τη μεγαλύτερη βραδιά του Χόλιγουντ. Μερικοί πέτυχαν ως προς το «πριβέ» σκέλος. Κανείς, όμως, δεν κατάφερε να φτάσει το μέγεθος και την κλίμακα του Vanity Fair.

Ο Τζον Χαμ, με το χέρι πάντα έτοιμο για νέες γνωριμίες, στο πάρτι του Vanity Fair.

Η Κρις Τζένερ, ντυμένη με ένα χαριτωμένο φόρεμα με κεντημένες χάντρες, πλησίασε τη Σάντσεζ για να τη χαιρετήσει με ένα φιλί. Αμέσως μετά, στην παρέα τους μπήκε για λίγο η Κιμ Καρντάσιαν. Ο θρυλικός σκηνοθέτης Τζον Γουότερς, ο επονομαζόμενος «βασιλιάς του trash», καθόταν δίπλα από ένα παράθυρο, έχοντας μπροστά του ένα ψηλό τραπέζι. Βρισκόταν στο πάρτι από τις 3 μ.μ. περίπου, καθώς το όνομά του περιλαμβανόταν στη λίστα με τους λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους που έλαβαν πρόσκληση για το δείπνο που δίνεται κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής αναμετάδοσης της απονομής.

Συγχαρητήριες χειραψίες για τον «τροπαιούχο» Κίλιαν Μέρφι.

Λιγότερο από 24 ώρες πριν, ο Γουότερς βρισκόταν στο Όσιαν Σίτι του Μέριλαντ, όπου έγινε μια προβολή του Hairspray –της εμβληματικής, καλτ ταινίας του που προβλήθηκε πρώτη φορά το 1988–, η οποία ακολουθήθηκε από μια συζήτηση με τους θεατές. «Γύρισα στο σπίτι μου γύρω στα μεσάνυχτα, έχασα μία ώρα από τον ύπνο μου λόγω της διαφοράς ώρας και με παρέλαβαν στις 4.30 για το αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας, έτσι ώστε να μπορέσω να έρθω σε αυτό το πάρτι», λέει. «Είναι αρκετό αυτό για να αποδείξει το πόσο πολύ με ενδιαφέρει να βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση;»

Ο Πολ Τζιαμάτι με τον Μπρένταν Φρέιζερ.

Ο Γουότερς λέει ότι λάτρεψε το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, αυτό το καλειδοσκοπικό φιλμ για έναν χειρουργό α λα Φρανκενστάιν που εμφυτεύει τον εγκέφαλο ενός μωρού στο σώμα μιας πρόσφατα αποθανούσας γυναίκας. «Με χαροποιεί το να σημειώνει διεθνή εισπρακτική επιτυχία μια θεόμουρλη ταινία τέχνης, η οποία έχει να κάνει με το σεξ και έχει φτιαχτεί με προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια δολάρια», λέει. Αλλά αυτός δεν ήταν ο πραγματικός λόγος που βρισκόταν εκεί. «Όλη η φάση έχει να κάνει με το να δείξεις στους άλλους ότι σε κάλεσαν στο πάρτι», λέει.

Η Εύα Λονγκόρια, που λάμπει σαν τις πούλιες στο φουστάνι της, με την Κιμ Καρντάσιαν, με την ασημένια τουαλέτα της, στο πάρτι του Vanity Fair.

«Με χαροποιεί το να σημειώνει διεθνή εισπρακτική επιτυχία μια θεόμουρλη ταινία τέχνης, η οποία έχει να κάνει με το σεξ», λέει για το POOR THINGS ο Τζον Γουότερς.

Η Χάντερ Σέιφερ –που θα παίζει στην επόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου– κρύβει με το γαντοφορεμένο της χέρι το Όσκαρ της Μπίλι Άιλις.

Μια γυναίκα τον πλησίασε για να του πει πόσο πολύ της αρέσουν οι ταινίες του. Το όνομά της είναι Κάθι Σκορσέζε και ήταν εκεί με τον πατέρα της, τον Μάρτιν. Όπως αποδεικνύεται, ο μπαμπάς της λαμβάνει κάθε χρόνο μια χριστουγεννιάτικη κάρτα από τον Γουότερς, η οποία πέρυσι συνοδευόταν από μια φουσκωτή κούκλα με τη μορφή του αποστολέα της. «Ήταν καταπληκτική», λέει ο Μάρτιν Σκορσέζε, που έχει έρθει να τους βρει και στέκεται πλάι στην κόρη του. Δευτερόλεπτα μετά, όλοι τους βγάζουν φωτογραφίες για να απαθανατίσουν τη συνάντηση. Με το που τελειώνουν, η Σάρον Στόουν πετάγεται προς τον Σκορσέζε και όλα τα βλέμματα πέφτουν πάνω τους, με τους πάντες να ανυπομονούν να φωτογραφίσουν τον σκηνοθέτη του Καζίνου με την πρωταγωνίστριά του. Φυσικά, δεν τους χαλάνε το χατίρι.

Ο Μπάρι Κίογκαν του Saltburn.

Λίγο πιο πέρα βρίσκεται η τηλεοπτική παραγωγός Σόντα Ράιμς, που είχε παρευρεθεί κι αυτή στο δείπνο. «Πρέπει να πάω να βγάλω μια αναμνηστική φωτογραφία», λέει, καθώς βιάζεται να φτάσει στο μπροστινό μέρος της αίθουσας με μια κουστωδία που περιλαμβάνει μαύρους καλλιτέχνες, όπως τους ηθοποιούς Τρέισι Έλις Ρος και Τζέφρι Ράιτ, τον μουσικό Μπεϊμπιφέις και τη σκηνοθέτιδα Άβα Ντιβερνέ.

Η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ πήρε το Όσκαρ Β´ Γυναικείου Ρόλου για Τα παιδιά του χειμώνα.

Οι νικητές των Όσκαρ αρχίζουν να φτάνουν με τα βραβεία τους στα χέρια. Μία εξ αυτών είναι η τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις, η οποία συνοδευόταν από τον αδερφό και μόνιμο συνεργάτη της, τον Φινέας Ο’Κόνελ· φέτος έγινε η νεότερη εις διπλούν νικήτρια στην ιστορία των Όσκαρ και στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Αυτή τη φορά, οι δυο τους το είχαν κερδίσει για το τραγούδι What was I made for?, που συμπεριλήφθηκε στο σάουντρακ της ταινίας Μπάρμπι. Το κρατούσε στην αγκαλιά της σαν να ήταν μωρό. Στην ερώτηση για το πού σκόπευε να το βάλει όταν θα επέστρεφε στο σπίτι της, εκείνη απάντησε: «Δίπλα στο άλλο».

Η Μίνι Ντράιβερ, με χρυσή, παγιετέ τουαλέτα, μοιάζει πλήρως ενταγμένη στον πολυτελή διάκοσμο του πάρτι του Vanity Fair.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, του οποίου η ταινία Οπενχάιμερ συγκέντρωσε τα περισσότερα χρυσά αγαλματίδια της βραδιάς, έκοψε μια βόλτα στην αίθουσα κρατώντας στο ένα του χέρι το Βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη και στο άλλο το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς την έξοδο – η Universal διοργάνωνε, επίσης, ένα πάρτι για το καστ και το συνεργείο του Οπενχάιμερ. Εκείνη τη στιγμή ήταν περασμένα μεσάνυχτα και πολλοί οργανώνονταν για το πώς θα συνεχίσουν τη νύχτα τους μετά το πάρτι του Vanity Fair.

Ο ξεχωριστός Γουίλεμ Νταφόε, τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, στο Governors Ball.

Η Σίνθια Ερίβο, που στο παρελθόν είχε τιμηθεί με Όσκαρ και φέτος ανέλαβε ρόλο παρουσιάστριας, περπατούσε ξυπόλυτη. «Νομίζω ότι θα γυρίσω στο σπίτι μου για να φορέσω κάτι πιο άνετο και μετά θα πάω στο πάρτι του Τζέι-Ζι», είπε. Ο συγγραφέας Τζέρεμι Ο. Χάρις έπρεπε να πάει στο πάρτι της Μαντόνα και του μάνατζέρ της, του Γκάι Οσίρι. Η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, σκόπευε να πάει και στα δύο. Στην αίθουσα μπήκε η Σάρα Μαρκς, η διευθύντρια ειδικών πρότζεκτ του Vanity Fair, που επιβλέπει ως επικεφαλής τα πάρτι του περιοδικού από την πρώτη τους διοργάνωση. «Νομίζω ότι περπάτησα πάνω από δέκα χιλιόμετρα απόψε», είπε. «Ποιος είναι ακόμη εδώ;»