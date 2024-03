Ενα σπίτι με άρωμα Ιαπωνίας στη Βούλα

Αγαπημένο μου σημείο στο σπίτι: Η τραπεζαρία, που έχει διαμπερή θέα στον κήπο και σε κάνει να ξεχνάς ότι είσαι στο εσωτερικό του σπιτιού, αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι έξω.

Ατμόσφαιρα στον χώρο δημιουργεί: Οι ομιλίες των παιδιών μου, το φως που λούζει τον χώρο, ο κήπος που περιβάλλει το σπίτι.

Από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ: Τα φρέσκα λουλούδια σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, από την είσοδο μέχρι το υπνοδωμάτιο και τα μπάνια. Μου αρέσουν πολύ οι παιώνιες σε κοραλλί απόχρωση.

Το σπίτι μου με τρεις λέξεις: Ζεστό, ελκυστικό και φωτεινό.

Στον κήπο, η ίδια με τον σκύλο της Ziggy Stardust. H πολυθρόνα είναι Roda και το τραπεζάκι Gervasoni.

Η αρχιτεκτονική του σπιτιού μου: Μοντέρνο με στοιχεία εμπνευσμένα από την ιαπωνική αρχιτεκτονική, όπως είναι τα παράθυρα της τραπεζαρίας, που είναι εμπνευσμένα από τα παραβάν από ρυζόχαρτο. Ο κήπος μου επίσης έχει πολλά ιαπωνικά δέντρα και φυτά.

Αρχιτεκτονική: Προτιμώ τον διεθνή μοντερνισμό με στοιχεία από την τοπική αρχιτεκτονική του κάθε τόπου. Ένας συνδυασμός δηλαδή μοντέρνου είτε με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία είτε με ιαπωνικά και πάντα χρήση φυσικών υλικών, όπως το ξύλο.

Πόλη στον κόσμο: Νέα Υόρκη. Ζώντας και δουλεύοντας εκεί σε νεαρή ηλικία, αγάπησα αυτή την πόλη για τη ζωντάνια της, την ελευθερία της, τους γρήγορους ρυθμούς και τους κρυμμένους θησαυρούς της.

Στο υπνοδωμάτιο, το ταβάνι είναι ντυμένο με ταπετσαρία. Ο καθρέφτης είναι από το Περού, ζωγραφισμένος στο χέρι, το φωτιστικό στο κομοδίνο είναι αντίκες της γιαγιάς της, τα σεντόνια είναι Frette.

Γειτονιά: Πλατεία Αβησσυνίας. Μου αρέσει να πηγαίνω τα Σαββατοκύριακα στην υπαίθρια αγορά και να συλλέγω πράγματα που μου φαίνονται ενδιαφέροντα.

Γούρι: Ο σκύλος μου.

Ελεύθερος χρόνος: Με την οικογένειά μου και τους φίλους μας, ταξιδεύουμε, χαλαρώνουμε.

Βιβλίο: Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο του Μαρσέλ Προυστ, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη. μουσική Bossa Nova.

Στο σαλόνι μπροστά από την επιτοίχια βιβλιοθήκη που έχει σχεδιάσει η ίδια, πολυθρόνες Gervasoni και ανάμεσά τους μεταλλικά τραπεζάκια Baxter.

Designer: Σαρλό Περιάν, Πιερ Ζανερέ, Βλάντιμιρ Κέιγκαν, Πάκο Ραμπάν.

Χρώμα: Πράσινο.

Ταινία: Η υπέροχη ιστορία του Χένρι Σούγκαρ του Γουές Άντερσον.

Σειρά: Only murders in the building.

Μεταλλικό τραπέζι αντίκα που είχε αγοράσει η ίδια όταν σπούδαζε στην Αμερική.

Ξενοδοχείο: Το Ποσειδώνιο στις Σπέτσες, που αποτελεί σημείο συνάντησης του νησιού και το απολαμβάνουν πολύ και τα παιδιά. Επίσης, θαυμάζω την αρχιτεκτονική του, που είναι κομψή και αρχοντική.

Στιλ: Απλό αλλά δυναμικό. Δεν ακολουθώ ποτέ τη μόδα. Ντύνομαι ανάλογα με τη διάθεσή μου χωρίς να ακολουθώ κάποια τάση.

Μαγειρεύω: Τα πάντα όταν έχω χρόνο.

Ποτό: Extra Dirty Martini.

Στο γραφείο, μαρμάρινο coffee table από το Room Service, στον τοίχο έργο του Χρήστου Κεχαγιόγλου, βάζο Pols Potten.

Για να χαλαρώσω: Ακούω μουσική και κολυμπάω στη θάλασσα.

Με φίλους στο σπίτι: Μαγειρεύουμε όλοι μαζί και παίζουμε χαρτιά.

Το επόμενο ταξίδι μου: Εύχομαι στην Ιαπωνία.

Χόμπι: Product Design.

Στην κουζίνα, ο τοίχος είναι ζωγραφισμένος από τη ζωγράφο Κατερίνα Βάγια. Η τραπεζαρία είναι από το Nitsolas Furniture και τα φωτιστικά του Marcel Wanders.

Εποχή: Άνοιξη.

Καλλιτεχνικό ρεύμα: Μπαουχάους.

Είμαι περήφανη για: Τη δουλειά μου και την οικογένειά μου.

Οικογένεια: Για μένα είναι ταυτισμένη με τη ζεστασιά, την αγάπη, την αφοσίωση, την ασφάλεια.

Στο κεντρικό σαλόνι, το coffee table από κορμό δέντρου είναι από το Interni και πάνω του γλυπτό σε σχήμα πουλιού της Ναταλίας Μελά. Ο καναπές είναι Deloudis και το έργο στον τοίχο είναι της Νικομάχης Καρακωστάνογλου.

Σταθερή συνήθεια: Η γυμναστική.

Η αγαπημένη μου στιγμή στη μέρα: Το σούρουπο, όταν ο ουρανός γίνεται ένας καμβάς χρωμάτων που αλλάζει.

Φιλοδοξία: Να είναι ευτυχισμένη η οικογένειά μου σε έναν κόσμο με τόσες προκλήσεις.

Το επόμενο πρότζεκτ μου: Η διακόσμηση μιας βίλας στη Σκιάθο.

Χρωματιστό φόρεμα Rianna + Nina και πάνω του παπούτσια και τσάντα Alaia – αγαπημένα της brands μόδας.

Μετανιώνω που: Δεν έχω τον χρόνο να βλέπω τους φίλους μου και να ταξιδεύω όσο θα ήθελα.