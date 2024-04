Οι εξωφρενικές και ξεκαρδιστικές περιπέτειες ενός περιβόητου ληστή

Ο Ντικ Τέρπιν ήταν ένας διαβόητος εγκληματίας στην αγγλική επαρχία του 18ου αιώνα, ο οποίος έστηνε ενέδρες, λήστευε τους περαστικούς και δολοφονούσε όσους του αντιστέκονταν. Μέσα από τα χρόνια, όμως, πήρε διαστάσεις λαϊκού θρύλου, καθώς οι περιπέτειές του εξυμνήθηκαν σε μπαλάντες και δημοφιλή θεατρικά έργα της εποχής. Ο Νόελ Φίλντινγκ είναι ο ιδιοσυγκρασιακός κωμικός που μας χάρισε σουρεάλ στιγμές γέλιου με την καλτ βρετανική τηλεοπτική εκπομπή The Mighty Boosh. Από τον συνδυασμό αυτών των δύο προέκυψε το The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin· μια νέα, ανατρεπτική και κυρίως ξεκαρδιστική σειρά, όπου ο Φίλντινγκ ενσαρκώνει έναν διαφορετικό –όπως φανερώνει και ο τίτλος– Τέρπιν, θυμίζοντας τη θρυλική κωμωδία του Μελ Μπρουκς Ρομπέν των Δασών: Οι ήρωες με τα κολάν.

Ο Τέρπιν, λοιπόν, είναι ένας βίγκαν γιος χασάπη με περιποιημένα μακριά μαλλιά, που αγαπά τα ζώα και τη μόδα και, αντί για μπαλτά, κουβαλά μια μικρή ραπτομηχανή. Αφού αποκαλύπτει στον πατέρα του ότι προτιμά να εξερευνήσει τις καλλιτεχνικές τάσεις του παρά να κληρονομήσει την οικογενειακή επιχείρηση, εγκαταλείπει το χωριό του και, ύστερα από μια σειρά αναπάντεχων γεγονότων, καταλήγει να ηγείται μιας ανορθόδοξης συμμορίας ληστών. Την κωμική συμμορία απαρτίζουν η Νέλ, μια γυναίκα που έχει ζωγραφίσει ένα μουστάκι και συστήνεται ως Νίκολας, ο αξιαγάπητος μικροαπατεώνας Όνεστι, που θεωρεί ότι ο Τέρπιν είναι ο καλύτερος αρχηγός του κόσμου, και ο Μους, ο οποίος προτιμά να φοράει τα φορέματα τα οποία του ράβει ο Τέρπιν, για να κινείται με άνεση. Η παράξενη αυτή συμμορία θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπη με τον Τζόναθαν Γουάιλντ, τον διεφθαρμένο εκπρόσωπο του νόμου, ο οποίος διεκδικεί εξωφρενικά ποσοστά από τα κλοπιμαία ως αντίτιμο για να αφήνει τις συμμορίες να δρουν ανενόχλητες. Το κερασάκι στην τούρτα; Όλες αυτές οι ανορθόδοξες περιπέτειες αποτυπώνονται σε μια σειρά από true-crime διηγήματα, τα οποία υπογράφει η συγγραφέας Ελάιζα Μπιν.

Μια σειρά από παρατραβηγμένους αναχρονισμούς γεμάτους με ευρηματικούς διαλόγους, οι οποίοι φέρνουν στον νου τις χίπστερ κοινότητες του σήμερα; Ναι, ακριβώς. Ποιος είπε όμως ότι οι κωμωδίες οφείλουν να είναι ιστορικά πιστές, ιδιαίτερα μάλιστα όταν είναι τόσο απολαυστικές;

Πρωταγωνιστούν: Νόελ Φίλντινγκ, Χιου Μπόνεβιλ, Τάμσιν Γκρέιγκ.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 86%.

H σειρά στριμάρεται από το Apple TV+.