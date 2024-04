26 εικαστικοί από έξι χώρες συναντώνται στο Μουσείο Βορρέ

Πώς μπορεί μια φωτογραφία ή ένα γλυπτό να μας ενισχύσει τη συναισθηματική αντίληψη; Η έκθεση Embrace Εmpathy, η οποία διοργανώνεται στο Μουσείο Βορρέ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ διετές πρόγραμμα EMPACT – Empathy and Sustainability: The Art of Thinking like a Mountain, συγκεντρώνει έργα από 26 εικαστικούς από έξι χώρες που μιλούν για την ενσυναίσθηση. Έλληνες δημιουργοί που έχουν σφραγίσει με το έργο τους τη μεταπολεμική τέχνη στην Ελλάδα, όπως ο Χρήστος Καπράλος, ο Νίκος Κεσσανλής ή η Chryssa, συνυπάρχουν με νεότερες ελληνικές ή ξένες γραφές απαντώντας στα ίδια ερωτήματα. «Ο διάλογος μεταξύ των καλλιτεχνών πρέπει να ρέει, να μη χρειάζεται πρόσθετες εξηγήσεις», υποστηρίζει η επιμελήτρια Όλγα Δανιηλοπούλου. Στο έργο της φωτογραφίας, ο Ισπανός Άλβα Μόκα εμπνεύστηκε από την επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης και αποτύπωσε με ποπ ύφος «θραύσματα» από Κόρες και Κούρους. Το δικό του έργο συνδιαλέγεται με τη στροφιλιά που βρήκε στον κήπο του μουσείου ο Βούλγαρος Βένελιν Σουρέλοφ. Πάνω στην επιφάνειά της σχεδίασε ανθρώπους σύγχρονους, καθημερινούς, που ασφυκτιούν κοντά στη στρόφιγγα.

Έως 15/05, Μουσείο Βορρέ, Χατζηκυριάκου 16, Παιανία, vorresmuseum.gr