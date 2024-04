Ποιο είναι σήμερα το πιο δημοφιλές τραγούδι των Beatles;

Στις 23 Απριλίου, το Spotify κλείνει τα δεκαοκτώ. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορεί να κάνει τα πάντα! Ήδη η δημοφιλής υπηρεσία streaming δοκιμάζει καινούργια πράγματα: To icon «Switch to video», που προς το παρόν εμφανίζεται σε λίγες χώρες του κόσμου, προβάλλει μουσικά βίντεο παράλληλα με το εκάστοτε τραγούδι. Αρκετοί ανακαλύπτουν επίσης τo Daylist. Ένα έξυπνο playlist, που ανανεώνεται κάθε λίγες ώρες και σου δίνει προτάσεις ανάλογα με το τι ακούς συνήθως μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα της εβδομάδας (π.χ. «χαλαρά μεσημέρια Κυριακής»). Το πιο συναρπαστικό νέο feature όμως είναι τα AI playlists, που βασίζονται σε περιγραφές κειμένου. Γράφοντας π.χ. «κάνε με να νιώσω σαν μεγάλος γυναικοκατακτητής στο Λονδίνο των ’60s», παίρνεις τα ανάλογα τραγούδια και το ζεις! (Δυστυχώς, προς το παρόν διατίθεται μόνο σε συνδρομητές της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας.)

Κατά τα άλλα, στην εποχή μας το Spotify είναι επίσης δείκτης σφυγμομέτρησης: Η δημοφιλία ενός καλλιτέχνη καθρεφτίζεται (δημοσίως) στους μηνιαίους ακροατές του. Ακόμη, η παράθεση των πιο «παιγμένων» τραγουδιών του μαρτυρά ότι τα γούστα των ανθρώπων γύρω μας αλλάζουν. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο δημοφιλές κομμάτι των Beatles; Όχι, δεν είναι ούτε το Yesterday ούτε το Let it be. Το βελάκι του Spotify δείχνει προς το Here comes the sun, που φιγουράρει πρώτο με εντυπωσιακή διαφορά από το δεύτερο. Εδώ στα δικά μας, το πιο popular κομμάτι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι το Να κοιμηθούμε αγκαλιά (εκνευρίζομαι λίγο), ενώ η Άννα Βίσση κάνει χαμό με την Ψυχεδέλεια, τη στιγμή που το εμβληματικό Δώδεκα δεν εμφανίζεται καν στο top 10. Με πνίγει το παράπονο.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Sissi Rada – Aporia

Η Σίσσυ Μακροπούλου φτιάχνει ηλεκτρονική μουσική δωματίου με ελληνικό στίχο. Μια άρπα, ένα Prophet συνθεσάιζερ και η φωνή της. Τη φαντάζομαι να ερμηνεύει τα κομμάτια αυτά μόνη σε μια ολόλευκη αίθουσα, χωρίς να προδίδει ίχνος από την εσωστρέφειά τους – και παράλληλα ελπίζω σε μια πιο στιβαρή τραγουδοποιία.