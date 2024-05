Fallout: Οταν τα video games γίνονται επιδραστικές σειρές

Η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με βιντεοπαιχνίδια ήταν το Space Invaders στα τέλη του ’80. Οι επιδόσεις μου βελτιώθηκαν παίζοντας Tetris στα ’90s, ενώ η ενασχόλησή μου σταμάτησε λίγο αργότερα, όταν κουράστηκα να παρακολουθώ τα αδέρφια Super Mario να σώζουν ξανά και ξανά την ξανθιά πριγκίπισσα του παραμυθιού. Στο ενδιάμεσο, βέβαια, τα video games έπαψαν να έχουν απλοϊκά σενάρια, αγγίζοντας συχνά πολύ υψηλά επίπεδα αφήγησης. Έχοντας, λοιπόν, παρακολουθήσει πρόσφατα τη συγκλονιστική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού The Last of Us στη μικρή οθόνη, αποφάσισα να δώσω μια ευκαιρία και σε ένα ακόμα video game: η μετα-αποκαλυπτική σειρά Fallout κέρδισε τις εντυπώσεις μου, μέσα από μια ιστορία η οποία παραμένει πιστή στο πνεύμα του ομώνυμου franchise βιντεοπαιχνιδιών.

Η σειρά ξεκινάει στο Λος Άντζελες του 2077 μ.Χ., λίγα λεπτά πριν από το πυρηνικό ολοκαύτωμα με το οποίο λήγει ο Μεγάλος Πόλεμος ανάμεσα σε Κίνα και ΗΠΑ, τις δύο υπερδυνάμεις που οδηγούν τον πλανήτη στα όριά του σε αυτό το εναλλακτικό σύμπαν. Από άποψη ατμόσφαιρας, στο Fallout κυριαρχεί η atompunk αισθητική, μια ρετροφουτουριστική απεικόνιση για το μέλλον του κόσμου που γεννήθηκε στα ’50s από την παράνοια του Ψυχρού Πολέμου, τον φόβο του κομμουνισμού και τη Διαστημική Εποχή. Πρόκειται, προφανώς, για δυστοπία. Τα αμέσως επόμενα πλάνα, και αφού έχει ολοκληρωθεί η πυρηνική καταστροφή, μας μεταφέρουν στο 2269 μ.Χ. και στα υπόγεια καταφύγια όπου ζουν όσοι είχαν μεριμνήσει εγκαίρως «αγοράζοντας» τη σωτηρία τους. Στην επιφάνεια του πλανήτη η ζωή συνεχίζεται μέσα από μεταλλαγμένα ζώα, ραδιενεργούς ανθρώπους και στρατιωτικές αιρέσεις. Στο καταφύγιο 33 συναντάμε την πρωταγωνίστρια, την αθώα αλλά θαρραλέα Λούσι, που θα βγει στην επιφάνεια για μια επικίνδυνη αποστολή: να σώσει τον πατέρα της από τους απαγωγείς του.

«Όλοι θέλουν να σώσουν τον κόσμο, απλώς διαφωνούν στο πώς», ακούμε σε μια φράση που συνοψίζει την ειρωνεία που διακρίνει τη σειρά. Με συναρπαστικές σκηνές δράσης, συνεχείς ανατροπές, μαύρο χιούμορ και συγκινητικές στιγμές για την επιβίωση της ανθρωπότητας, το Fallout αποδεικνύει ότι η προσεγμένη μεταφορά βιντεοπαιχνιδιών σε μικρή και μεγάλη οθόνη είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει, ότι η επιστημονική φαντασία, όταν γίνεται σωστά, αγγίζει τον φιλοσοφικό προβληματισμό και ότι ο ηθοποιός Γουόλτον Γκόγκινς αξίζει πολύ περισσότερους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Πρωταγωνιστούν: Έλα Παρνέλ, Γουόλτον Γκόγκινς, Κάιλ Μακ Λάχλαν.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 93%.

Η σειρά στριμάρεται στο Amazon Prime Video.