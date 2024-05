Μία ξενάγηση στο πιο ινσταγκραμικό διαμέρισμα της Κυψέλης

Στο σπίτι μου μού αρέσει: Η προνομιακή του τοποθεσία στην καρδιά της Κυψέλης.

Το σημείο όπου χαλαρώνω: Στην ασφάλεια του κρεβατιού μου.

Δεν ξεχνάω ποτέ: Τη συνάντηση με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη που μου πούλησε το διαμέρισμα… Ένας υπέροχος άνθρωπος με ευγενικά μάτια.

Από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ: Πορτοκάλια, λεμόνια και μουστοκούλουρα.

Στην τραπεζαρία, ραφιέρα από βίντατζ μαγαζί στην Αθήνα, βάζα του ’50 από υπαίθρια αγορά στο Βερολίνο, στον τοίχο καθρέφτης του ’30.

Θα ήθελα να αλλάξω: Την ευαισθησία για το περιβάλλον. Αν καθένας από εμάς χρησιμοποιεί έστω μία λιγότερη σακούλα στα ψώνια του, ίσως να ήταν αρκετό.

Η επόμενη αγορά μου: Φρέσκοι κρίνοι στη λαϊκή.

Η πρώτη σκέψη που έκανα όταν είδα αυτό το σπίτι: Οι πρωτότυπες βίντατζ ταπετσαρίες μού θύμισαν διαμερίσματα στο Βερολίνο από την εποχή που ζούσα εκεί, οπότε ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Δυστυχώς, έπρεπε να τις ξεκολλήσω.

Στο σπίτι συνηθίζω: Να ζω και να εργάζομαι. Κάτι που θα ήθελα να αλλάξω στο εγγύς μέλλον.

Στην τραπεζαρία, οι καρέκλες είναι οι Cesca του Μαρσέλ Μπρόιερ, το φωτιστικό είναι vintage Tiffany’s, τα κηροπήγια είναι βίντατζ και η κουκουβάγια που κρατάει είναι μπρούντζινη, αγορασμένη από το Μοναστηράκι.

Καθημερινή συνήθεια: Ένα μουστοκούλουρο βουτηγμένο στον καφέ, για πρωινό.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν ξυπνάω: Λάμπει ο ήλιος; Αν έχεις μεγαλώσει στον Καναδά και έχεις περάσει τη μισή σου ζωή στο Βερολίνο, όταν έρχεσαι να ζήσεις στην Ελλάδα, ο ήλιος και το φως γίνονται εμμονή!

Το πιο χρήσιμο δωμάτιο στο σπίτι μου: H αποθήκη.

Καταλαβαίνει κάποιος ότι ζω εδώ από: Το γεγονός ότι όλα είναι στη θέση τους. Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή στα καλύτερά της!

Στο υπνοδωμάτιο, οι καρέκλες είναι αντίκες από τη Γαλλία, το χαλί είναι παλιό, παραδοσιακό ελληνικό και η φωτογραφία στον τοίχο είναι της ίδιας από το πρότζεκτ I am ever now. που εκτέθηκε τον Νοέμβριο.

Αγαπημένο έπιπλο: Ένα τραπεζάκι σαλονιού με μεταλλική κορνίζα της δεκαετίας του ’60 που βρήκα στον δρόμο στο Βερολίνο.

Αντίκα: Ένας παλιός μπουφές που άφησε πίσω του ο προηγούμενος ιδιοκτήτης και τον έβαψα κίτρινο.

Το πιο δημιουργικό πράγμα που έκανα πρόσφατα: Το φωτογραφικό πρότζεκτ I am ever now. σε συνεργασία με την αγαπημένη μου φίλη και φωτογράφο Κλαούντια Κασαγκράντε, το οποίο ήταν μια απεικόνιση 12 εμπνευσμένων γυναικών που ζουν και εργάζονται σήμερα στην Αθήνα. Οι φωτογραφίες και η ηχητική εγκατάσταση εκτέθηκαν στο 10am Lofts.

Έμπνευση: Η Αθήνα, η μεγάλη μου αγάπη… Το φως της, οι άνθρωποι, η ζωντάνια και οι ακαταμάχητοι ήχοι της.

Στον τοίχο της τραπεζαρίας, σκαλιστό ράφι αντίκα από τη Γαλλία και πάνω το καντήλι και ο Βούδας, για καλή ενέργεια και τύχη.

Συλλογή: Από βότσαλα της θάλασσας σε σχήμα καρδιάς.

Διακόσμηση: Εκλεκτική.

Για να χαλαρώσω: Χορεύω και τραγουδάω.

Με φίλους στο σπίτι: Η ζωή μου με τους φίλους μου είναι έξω στους δρόμους, σχεδόν καθόλου στο σπίτι.

Στο μπαλκόνι με θέα την οδό Σποργίλου, καρέκλα που βρήκε στον δρόμο και έβαψε κίτρινη και τραπεζάκι από το Ikea.

Βόλτα στην Αθήνα: Λαϊκή τα Σάββατα στην Καλλιδρομίου.

Γειτονιά: Κυψέλη, ένα χαοτικό κολάζ διαφορετικών γενεών και πολιτισμών που συνυπάρχουν ειρηνικά.

Κτίριο στην Αθήνα: Όλα τα παλιά εγκαταλελειμμένα «αδέσποτα» κτίρια, για τα οποία αναρωτιέμαι σε ποιον να ανήκουν και γιατί ερήμωσαν.

Athens mon amour: Ξεκίνησα αυτόν τον λογαριασμό στο Instagram εν μέσω καραντίνας, από θαυμασμό και αγάπη για τα παλιά αθηναϊκά κτίρια. Τα φωτογράφιζα κάνοντας βόλτες μόνη μου και, έχοντας συγκεντρώσει όλες αυτές τις εικόνες, θέλησα κάπως να τις μοιραστώ. Σαν μια ερωτική επιστολή προς την Αθήνα…

Στο καθιστικό, η βιβλιοθήκη είναι σχέδιο της ίδιας και πάνω πορσελάνινα βάζα από τη Γερμανία, το παραβάν και ο καναπές είναι από το HK living, το γυάλινο coffee table είναι εύρημα από τον δρόμο στο Βερολίνο.

Το επόμενο ταξίδι μου: Προς τη θάλασσα, προς το φως.