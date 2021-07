Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»: «Disney Romano Scarpa», «Ταξίδια», «Κ», «Mancode»

Disney καλοκαίρι με την Καθημερινή και τα Άπαντα του Romano Scarpa. «Η Απάτη του Τετράφυλλου Τριφυλλιού», ο 1ος τόμος αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Επιστρέφουν στην Καθημερινή οι αγαπημένοι ήρωες της Disney και οι Μεγάλες Ιστορίες του θρυλικού Ρομάνο Σκάρπα.

Ο κορυφαίος Ιταλός δημιουργός που είναι ο «πατέρας» αγαπημένων χαρακτήρων, όπως της Τζένυ, του Γεδεών Μακ Ντακ, του Ατομίνο Μπιπ Μπιπ και πολλών ακόμη, υπογράφει τις Μεγάλες Ιστορίες της Disney στην Καθημερινή.

«Η Απάτη του Τετράφυλλου Τριφυλλιού», μη χάσετε τον 1ο τόμο αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή».

Κυκλοφορεί την Κυριακή 18 Ιουλίου με την Καθημερινή της Κυριακής.

Στα ανανεωμένα «Ταξίδια» Αυγούστου δεν χορταίνουμε καλοκαίρι. Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή».

Πόσα νησιά, πόσες εικόνες, πόσες στιγμές μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα καλοκαίρι; Από την Άνδρο της τέχνης και της Ιστορίας, βάζουμε πλώρη για τις Μικρές Κυκλάδες και αναζητάμε τη χαρά της ζωής στην Ηρακλειά, τη Σχοινούσα και το Κουφονήσι. Πάρος και Αντίπαρος μας αποκαλύπτουν το foodie πρόσωπό τους, ισορροπώντας επιδέξια ανάμεσα στην παράδοση και τη γαστρονομική ανανέωση, ενώ η Νάξος γίνεται ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις της περιπέτειας: καγιάκ, καταδύσεις, kite, windsurf, ιππασία, ποδηλασία και πεζοπορία προσφέρουν μοναδικές συγκινήσεις σε μικρούς και μεγάλους. Η Τήνος των θαυμάτων, των θεϊκών και των ανθρώπινων, μάς συστήνεται ξανά, και εμείς συνεχίζουμε με πρίμο τον καιρό το ταξίδι μας στις υπόλοιπες Κυκλάδες για να μοιραστούμε τις 50 κορυφαίες εμπειρίες του φετινού καλοκαιριού σε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα.

Επόμενοι σταθμοί, Σάμος, Χίος και Λέσβος: τι χρώμα και τι γεύση θα είχε η τέλεια μέρα στα τρία μεγαλύτερα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου; Ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί σταθμοί της διαδρομής; Τρεις insiders αποκαλύπτουν.

Κι ακόμα: Ταξιδεύουμε με τη Sarah Bailey, την International Editor-at-Large της Vogue Greece, στο Suffolk αναζητώντας τη γοητεία της απλότητας στην υπέροχη φύση και τα παραμυθένια χωριά της ανατολικής Αγγλίας. Επισκεπτόμαστε το Hôtel de la Marine, το νέο μουσείο του Παρισιού που άνοιξε τις πύλες του στο κοινό μετά από μνημειώδη αναστήλωση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Και, τέλος, βουτάμε στις πιο λαχταριστές πισίνες του κόσμου μέσα από τον φακό του Αυστραλού φωτογράφου Brad Walls.

Κυκλοφορεί την Κυριακή 18 Ιουλίου με την Καθημερινή της Κυριακής.

Τι θα διαβάσουμε στις φετινές διακοπές;. Στο περιοδικό «Κ», αυτήν την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Έπειτα από μια περίεργη εκδοτική χρονιά με λιγότερες κυκλοφορίες, κλειστά βιβλιοπωλεία και διαδικτυακές αγορές, οι πρώτοι μήνες του 2021 έμοιαζαν με μια επιστροφή, και μάλιστα δυναμική, σε μια προηγούμενη κατάσταση. Το «Κ» διάβασε, διάλεξε και προτείνει βιβλία που ξεχώρισε από την πλούσια πρόσφατη παραγωγή: παγκόσμια και ελληνική πεζογραφία και ποίηση, σύγχρονα και κλασικά αναγνώσματα, αστυνομικά μυστήρια, θρίλερ και περιπέτειες, αλλά και πολλές non fiction εκδόσεις, εγχειρίδια ψυχολογίας, δοκίμια και ιστορικές μελέτες, βιογραφίες, αρχιτεκτονικά λευκώματα, επιστημονικά συγγράμματα. Ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα προτάσεων, για να βρει ο καθένας το βιβλίο που ψάχνει για αυτό το ιδιαίτερο καλοκαίρι.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Ελληνοαμερικανίδα δρομέας Αλεξία Παππά προκάλεσε αίσθηση όταν για πρώτη φορά μίλησε δημοσίως σε βίντεό της στους New York Times για τη μάχη της με την ψυχική ασθένεια. Ακολούθησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο της με τίτλο Bravey, το οποίο αναμένεται να μεταφραστεί μέσα στον επόμενο χρόνο και στα ελληνικά. Δεν είναι σύνηθες ένας αθλητής να μιλάει για ζητήματα ψυχικής υγείας. Η δική της πρωτοβουλία, όμως, αποτέλεσε την αφετηρία για να ξεκινήσει μια σημαντική συζήτηση. Η αθλήτρια που έσπασε το ταμπού της κατάθλιψης μιλά στο «Κ» για τα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσει και τους νέους της στόχους.

Πριν από τέσσερις δεκαετίες ο νεαρός Νεοζηλανδός Ροντ Χάικελ επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη χώρα μας και αποφάσισε να κάνει έρευνα για να γράψει έναν ιστιοπλοϊκό οδηγό. Σήμερα οι οδηγοί Greek Waters Pilot θεωρούνται must για κάθε ιστιοπλοϊκή εξόρμηση στην Ελλάδα και ο Ροντ και η σύντροφός του Λουσίντα Χάικελ γνωρίζουν τις ελληνικές θάλασσες σαν την παλάμη του χεριού τους. Το ζευγάρι που εδώ και περίπου είκοσι χρόνια ταξιδεύει στα μήκη και στα πλάτη των ωκεανών μοιράζεται με το «Κ» την ιστορία του και την αγάπη του για την περιπέτεια.

Μη χάσετε το νέο τεύχος του ανανεωμένου περιοδικού «Κ» που κυκλοφορεί στις 18 Ιουλίου μαζί με την «Καθημερινή» της Κυριακής.

Καλοκαιρινό τεύχος MANCODE. Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Classic is the New Modern. Από την εποχή του Monsieur, του πρώτου ανδρικού περιοδικού στην ιστορία μέχρι το Pitti Uomo το ταξίδι στο στυλ και την κομψότητα είναι πραγματικά συναρπαστικό.

Την κοσμοπολίτικη αύρα της Γαλλικής Ριβιέρας, της δεκαετίας του ΄60, μας μεταφέρει όπως την έζησε ο Taki Theodoracopulos.

Η Dolce Vita ξεκινά με μια Ferrari Roma. Την οδηγεί ποιος άλλος από τον Jeremy Clarkson.

3 εμβληματικά restaurant του Παρισιού. Τρείς κορυφαίες γαστρονομικές terraces: Le Grand Véfour, Hôtel Particulier Montmartre και Hôtel Plaza Athénée μας παρουσιάζει η καταξιωμένη chef Ντίνα Νικολάου.

Το στυλ του Royal Ascot , των βασιλικών ιπποδρομιών της Βρετανίας, είναι αναμφίβολα μοναδικό.

Ποιος είναι ο τύπος του Έλληνα Gentleman; Τον περιγράφει ο Χρήστος Ζαμπούνης.

Τι είναι αυτό που ορίζει κάτι ως έργο τέχνης; Την απάντηση αναζητεί ο Λάμπης Ταγματάρχης συζητώντας με τον Founder της Cheapart Γιώργο Γεωργακόπουλο.

Την περίφημη συλλογή έργων τέχνης του François Pinault, παρουσιάζει στον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας και Πρόεδρος του Κέντρου Georges Pompidou, Jean-Jacques Aillagon.

Στο cover story η Veruschka von Lehndorff, μούσα των φωτογράφων David Bailey και Richard Avedon, την οποία το LIFE χαρακτήρισε ως το «The Girl Everybody Stares At».

Κυκλοφορούν την Κυριακή 18 Ιουλίου με την «Καθημερινή» της Κυριακής