Κυριακή 22 Αυγούστου με την «Καθημερινή»: «Οικογενειακές Υποθέσεις» Ρέξ Στάουτ

Στον Νίρο Γουόλφ δεν άρεσε ν’ ανακατεύεται σε ζητήματα οικογενειακά. Προτιμούσε, όπως έλεγε, τις «καθαρές περιπτώσεις». Ένα πτώμα δηλαδή, μερικά ίχνη -ή καθόλου ίχνη…-, μερικές ενδείξεις και πολύ μυστήριο. Στην υπόθεση όμως που ήθελε να του αναθέσει ο Ότις Τζάρελ, δεν υπήρχε φόνος. Ήταν μια υπόθεση καθαρά «οικογενειακή». Γι’ αυτό και ο Νίρο Γουόλφ δεν ήθελε να την αναλάβει. Ο Άρτσι όμως, ο βοηθός του, επέμενε. Και ξαφνικά ήρθε και ο φόνος. Κι όχι ένας, αλλά περισσότεροι…

O Ρεξ Στάουτ είναι ο δημιουργός του Νίρο Γουόλφ, ενός ντετέκτιβ-λάτρη της καλής κουζίνας, του savoir vivre και των ακριβών λουλουδιών, που με τη βοήθεια του συνεργάτη του Άρτσι Γκούντγουιν, λύνει τα αινίγματα χωρίς να βγαίνει από το διαμέρισμά του. Ο Στάουτ έγραψε εβδομήντα δύο μυθιστορήματα με ήρωες το δίδυμο Γουόλφ και Γκούντγουιν.

Στο 31ο Διεθνές Συνέδριο Μυστηρίου το 2000, η σειρά βιβλίων του Νίρο Γουόλφ ήταν υποψήφια για το βραβείο Best Mystery Series of the Century (απονεμήθηκε, τελικά, στη σειρά του Πουαρώ), και ο Ρεξ Στάουτ, μαζί με τους Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αγκάθα Κρίστι, Ντάσιελ Χάμετ και Ντόροθι Σέγιερς, υποψήφιος για τη διάκριση Best Mystery Writer of the Century (απονεμήθηκε στην Αγκάθα Κρίστι).

