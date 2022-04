Εκτάκτως το Σάββατο με την «Καθημερινή της Κυριακής»: «4 Τροχοί», «Κ»

Στους 4Τροχούς Μαΐου παρουσιάζουμε δύο hatchback που αμφισβητούν την κυριαρχία των SUV – Εκτάκτως το Σάββατο με την «Καθημερινή της Κυριακής»

Στους 4Τροχούς Μαΐου επιβεβαιώνεται με κάθε τρόπο πως στον κόσμο της αυτοκίνησης τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δύο νέα hatchback, το νέο Skoda Fabia και το ανανεωμένο Ford Fiesta, έρχονται να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των SUV. Συγκρίνουμε τα δύο αυτά μοντέλα στις αυτόματες εκδόσεις τους, ενώ την ίδια στιγμή, για όσους επιμένουν στις… υπερυψωμένες κατασκευές, τέσσερα B-SUV διασταυρώνουν τα ξίφη τους. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την άφιξη του ανανεωμένου VWT-Roc, το βάζουμε απέναντι στα Ford Puma, Peugeot 2008 και Toyota Yaris Cross Hybrid.

Είναι δεδομένο πως ο ερχομός των SUV θέτει ενδιαφέροντα διλήμματα στους υποψήφιους αγοραστές, σαν αυτό στο οποίο καλείται να δώσει απάντηση η σύγκριση της plug-in υβριδικής 4θυρης MercedesC 300e με την αντίστοιχης τεχνολογίας Jaguar E-Pace P300e, η οποία ακολουθεί τη λογική των crossover αμαξωμάτων.

Οι νέες τάσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία αποτυπώνονται επίσης μέσα από τη δοκιμή του επαναφορτιζόμενου υβριδικού Jeep Compass 4xe 240 PS, με το οποίο ταξιδεύουμε στην καρδιά της Ρούμελης.

Ο εξηλεκτρισμός των αυτοκινήτων ανεβάζει πλέον ταχύτητα. Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMWM είναι γεγονός. Δοκιμάζουμε τη νέα BMW i4 M50 και τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς των ηλεκτρικών saloon υψηλών επιδόσεων, την Porsche Taycan 4S.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο πρακτικό για τις οικογενειακές τους μετακινήσεις, η ηλεκτρική Mercedes EQB 300 4MATIC αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο με τη δυνατότητά της να μεταφέρει έως και 7 επιβάτες, ενώ τα ηλεκτρικά Fiat 500e 3+1 και Honda e Advance δίνουν την απάντηση για πιο πράσινες αστικές μετακινήσεις.

Οι άνθρωποι και τα σκουπίδια τους

Ο φωτογράφος Γκρεγκ Σίγκαλ είχε μια αρκετά εκκεντρική ιδέα: να προτείνει σε γείτονες, συγγενείς και φίλους να συγκεντρώσουν τα οικιακά απορρίμματα μιας ολόκληρης εβδομάδας και να τους φωτογραφίσει με αυτά στην πίσω αυλή του σπιτιού του, σε ένα πρωτότυπο πρότζεκτ για τον όγκο των απορριμμάτων που κάθε νοικοκυριό παράγει κάθε μέρα και που μετά κανείς δεν θέλει να ξέρει τι απέγινε. Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό και ανεκτίμητα διδακτικό για όλους τους συμμετέχοντες.

Μέσα από το πρότζεκτ του The End of Trash – Circular Economy Solutions, το οποίο απέσπασε και βραβείο World Press Photo 2020, ο φωτογράφος Λούκα Λοκατέλι απαθανατίζει με τον φακό του καινοτόμες εγκαταστάσεις που δίνουν νέο νόημα στη φιλοσοφία zero waste και στρέφει τα βλέμματα στη δραστηριότητά τους. Από το 2013, ο κύριος στόχος του είναι να ανακαλύψει και να καταγράψει τους πιο ελπιδοφόρους τρόπους ζωής στη Γη, την ίδια στιγμή που ο πλανήτης μας βάλλεται καθημερινά. Η δουλειά του έχει στόχο να ανοίξει συζητήσεις, ενώ επικεντρώνεται κυρίως στο πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον του πλανήτη.

Eίκοσι χρόνια μετά το ξεκίνημα του μπλε κάδου στη χώρα μας (που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% της ανακύκλωσης συσκευασιών), ένα μεγάλο ποσοστό του περιεχομένου του εξακολουθεί να είναι κοινά σκουπίδια (συχνά πάνω από το 50%). Διαβάστε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε στην ανακύκλωση.

Εσείς τι κάνατε το παλιό σας σεσουάρ μαλλιών; Πόσα παροπλισμένα κινητά έχετε διάσπαρτα σε συρτάρια και ντουλάπια; Το χαλασμένο ψυγείο σας είναι ακόμη στην αποθήκη, δίπλα από το σκουριασμένο πλυντήριο ρούχων; Αν οι συσκευασίες, το χαρτί, το πλαστικό είναι σχετικά εύκολα στη μεταφορά και την τοποθέτησή τους στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν ακόμα για πολλούς έναν δυσεπίλυτο γρίφο. Πού ανακυκλώνονται; Πρέπει να τις μεταφέρουμε μόνοι μας; Υπάρχει κάποιος φορέας που τις παραλαμβάνει; Και, τελικά, τι έγινε αν απλώς τις αφήσουμε να σκουριάζουν σε κάποιο οικόπεδο, τις παραδώσουμε σε κάποιον πρόθυμο πλανόδιο παλιατζή ή τις πετάξουμε σε κάποια ερημιά; Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία αλλά και την ευζωία του πλανήτη.

